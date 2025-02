Giết vợ phân xác phi tang xuống biển: Công an Quảng Nam phá án chỉ sau 2 ngày

Sáng 21-2, đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Bảo Uyên (SN 1962; trú tổ 23, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội giết người. Đây là đối tượng đã sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển để che giấu hành vi phạm tội.

Theo đại tá Xuân, chỉ sau 2 ngày kể từ thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm chính là Trần Bảo Uyên và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng này.

Một phần thi thể của nạn nhân trôi dạt từ Đà Nẵng vào bãi biển tại tỉnh Quảng Nam

Cụ thể, ngày 10-2, cơ quan công an nhận được tin báo của người dân cho biết vừa phát hiện một phần thi thể người đang trong quá trình phân hủy tại bờ biển thuộc thôn An Hải Đông (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Với hiện trường bãi biển, nạn nhân bị trôi dạt vào bờ và chỉ có một phần thân thể đang phân hủy gây khó khăn lớn cho công tác điều tra.

Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định tử thi là nữ giới, chỉ còn phần thân trên và hai tay, có các vết cắt tại vị trí cổ, vai trái và vùng bụng nghi do vật sắc cạnh gây nên. Tử thi không có giấy tờ tùy thân, trên cổ tay trái đeo 4 vòng kim loại màu trắng; ngón áp út bàn tay trái đeo nhẫn kim loại màu trắng; thời gian tử vong khoảng từ 3 đến 5 ngày.

Kết quả tra cứu vân tay thu được tử thi trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ xác định nạn nhân là bà Trương Thị Tuyết Trinh (SN 1984; trú số 20 Đỗ Hành, tổ 10, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

Sau khi đánh giá thông tin, tài liệu thu thập được, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội phạm "Giết người", Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự khởi tố vụ án hình sự, xác lập chuyên án, phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh điều tra, truy xét.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam họp, chỉ đạo Ban chuyên án

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: "Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo hết sức quyết liệt cho từng đơn vị, địa phương, đặc biệt là phòng Cảnh sát hình sự và Ban chuyên án; phải tập trung tất cả các lực lượng, với tinh thần cao nhất, nỗ lực cao nhất, huy động mọi phương tiện để điều tra, sớm tìm ra hung thủ".

Với quyết tâm làm rõ vụ án, đưa hung thủ ra trước ánh sáng pháp luật, đồng thời trấn an dư luận, các lực lượng điều tra trong Ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra từ những manh mối nhỏ nhất.

Lực lượng công an đã xác định nạn nhân sống cùng chồng là Trần Bảo Uyên. Tiến hành kiểm tra, khám xét nơi ở của nạn nhân, phát hiện 2 điện thoại di động được xác định là của nạn nhân; tại nhà bếp có nhiều vết máu, dấu vân tay dính máu tại một số đồ vật, khu vực nhà bếp và dấu vết nghi là máu trên xe máy của Uyên.

Kiểm tra camera nhà nạn nhân phát hiện lúc 8 giờ 30 phút ngày 6-2, nạn nhân có mặt ở nhà cùng chồng, đến 9 giờ 58 phút thì camera mất tín hiệu. Lực lượng công an đã kiểm tra camera khu vực xung quanh và phát hiện nhiều chứng cứ, dấu vết liên quan. Qua đó xác định nghi phạm là Trần Bảo Uyên.

Trần Bảo Uyên tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp)

Mặc dù đối tượng rất ngoan cố, quanh co chối tội với hàng loạt lời khai gian dối nhưng trước những lập luận sắc bén cùng những chứng cứ, tài liệu khoa học không thể chối cãi qua quá trình dày công thu thập, điều tra của cán bộ công an về hành vi phạm tội, đối tượng Trần Bảo Uyên đã thừa nhận là người ra tay dã man, nhẫn tâm giết vợ mình rồi tìm cách phi tang.

Theo lời khai của bị can Trần Bảo Uyên, do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa 2 vợ chồng, khoảng 9 giờ ngày 6-2, Uyên dùng hung khí đánh bà Trinh tử vong tại nơi ở, số 3 đường Ngô Thì Trí, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà rồi dùng dao cắt thi thể của nạn nhân thành 3 phần.

Sau đó, bị can Uyên bỏ các phần thi thể và hung khí vào mền, bọc nệm, bao ni lông mang ra khu vực cuối đường Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà cất giấu.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Uyên quay lại chỗ giấu xác, đưa thi thể và hung khí gây án lên ghe (ghe của Uyên sử dụng để cào nghêu đang neo đậu tại bờ biển cạnh khu vực giấu xác) rồi điều khiển ghe mang các phần thi thể và hung khí gây án ra khu vực gần cảng Tiên Sa vứt xuống biển phi tang.

Đại tá Nguyễn Hà Lai đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và tinh thần của các điều tra viên, đặc biệt là Phòng Cảnh sát hình sự đã hết sức quyết tâm, không ngại khó khăn, gian khổ, không quản ngày đêm, mưu trí sáng tạo, rất tỉ mỉ thu thập từng chứng cứ, gặp từng người dân để thu thập các tài liệu.

Cùng với đó là sự phối hợp chặt chẽ của các phòng nghiệp vụ, ở đây là phòng Kỹ thuật hình sự, phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

"Đặc biệt, các biện pháp nghiệp vụ của ngành được áp dụng hiệu quả trong điều tra, làm rõ vụ án. Và cuối cùng là sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, định hướng cho Cơ quan điều tra, Ban chuyên án điều tra, khám phá thành công chuyên án" – đại tá Nguyễn Hà Lai đánh giá.