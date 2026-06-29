Gigamall ra mắt siêu phẩm thực tế ảo "Bermuda Adventure - Chuyến tàu bí ẩn"

Đột phá thị giác cùng công nghệ Immersive Panorama 270° tại Chuyến tàu bí ẩn Bermuda Adventure

Tháng 6, Gigaversal ra mắt thành chiến trường băng tuyết với game VR Universal Guardians và một vườn thú diệu kỳ Magical Zoo ngay giữa lòng thành phố. Tháng 7 này, người chơi sẽ bước vào hành trình thám hiểm tận cùng đáy đại dương qua siêu phẩm 'Bermuda Adventure - Chuyến tàu bí ẩn', nơi công nghệ Immersive Panorama 270° độc quyền hứa hẹn mang đến những đột phá thị giác đầy choáng ngợp".

Lấy bối cảnh tại một chuyến tàu thám hiểm đầy thách thức, tiến thẳng vào tâm điểm của vùng biển tam giác quỷ Bermuda huyền thoại - nơi che giấu những hiện tượng siêu nhiên và các sinh vật cổ đại khổng lồ đầy bí ẩn.

"Bermuda Adventure - Chuyến tàu bí ẩn" khai trương tại Gigaversal tháng 7-2026

Ngay từ khi bắt đầu hành trình, người chơi sẽ không đứng ngoài để quan sát mà được trực tiếp bước lên một cabin tàu mô phỏng chân thực. Con tàu định mệnh sẽ đưa các người chơi rời xa đất liền, dấn thân vào vùng biển sâu mờ mịt sương mù, nơi những cơn giông bão khủng khiếp sẵn sàng ập đến bất cứ lúc nào. Nhịp độ của cuộc phiêu lưu liên tục được đẩy lên cao trào với các pha truy đuổi tốc độ cao, những cú đổ dốc mất trọng lực hay những màn đối đầu kịch tính với quái thú đại dương xuất hiện bất ngờ từ màn đêm.

Không cần đi nước ngoài, mô hình thám hiểm đại dương chân thực đã có mặt tại Gigaversal tầng 6 Gigamall

Không còn là trải nghiệm cá nhân đơn thuần, sức hút của Bermuda Adventure được thúc đẩy bởi tinh thần đồng đội. Thiết kế cabin diện tích lớn cho phép hàng chục người cùng tham gia vào một hải trình sinh tồn đầy thử thách qua vùng đại dương bí ẩn. Đây hứa hẹn là nơi gắn kết hoàn hảo dành cho giới trẻ, các gia đình và những tín đồ đam mê công nghệ mùa hè này.

Trải nghiệm sinh tồn đa giác quan trên "Chuyến tàu bí ẩn" Bermuda

Là một trong những sản phẩm trọng điểm tại Gigaversal - công viên công nghệ giải trí đa tầng đẳng cấp quốc tế, "Bermuda Adventure - Chuyến tàu bí ẩn" sở hữu những tính năng công nghệ vượt trội từ nhà phát triển FuninVR - đơn vị hàng đầu châu Á về công nghệ nhập vai thực tế ảo.

Với hệ thống màn hình vòm Panorama góc rộng 270° bùng nổ thị giác, trò chơi phá vỡ giới hạn góc nhìn của trải nghiệm thông thường. Màn hình khổng lồ Immersive Panorama hòa trộn quang học đỉnh cao, hình ảnh hiển thị sắc nét tràn viền, hoàn toàn không có chênh lệch màu sắc. Mỗi khung hình đều mang lại hiệu ứng thị giác bao trọn tầm nhìn, kéo người chơi hoàn toàn ra khỏi thế giới thực.

Sự kết hợp giữa công nghệ Immersive Panorama 270° và hệ thống mô phỏng đa giác quan mang đến cảm giác nhập vai chân thực trong từng trận chiến

Bên cạnh màn hình Panorama, chỗ ngồi trên "chiếc tàu" sẽ chuyển động 6 trục phản hồi siêu tốc với tình tiết trên phim. Nhờ đó, những người ngồi trên tàu sẽ được trải nghiệm những màn nghiêng ngả lắc lư dữ dội theo sóng bão, hay cảm giác không trọng lực đầy kích thích, mang lại trải nghiệm thể chất chân thực nhất.

Ghế ngồi 6 trục trên tàu tăng cảm giác mạnh khi rung lắc đối đầu với quái vật, giật tung khi gặp bão biển theo từng tình tiết gay cấn của màn ảnh

Công nghệ hấp dẫn nhất "Immersive" (trải nghiệm nhập vai) khiến Bermuda Adventure lừng danh khắp châu Á chính là khả năng tạo ra loạt hiệu ứng đa giác quan như gió bão siêu cấp, sương mù, tuyết rơi, sấm sét… ngay trong từng chuyển động của chuyến tàu.

Tất cả được kết hợp đồng bộ cùng dàn âm thanh vòm kỹ thuật số 5.1 sống động. Tiếng gầm rú của quái thú đại dương hay tiếng sóng vỗ đập vào mạn thuyền sẽ dội thẳng vào khoang hành khách một cách vô cùng chân thực, khiến khán giả như đang sống trong khung cảnh thật của những siêu phẩm điện ảnh.

Trải nghiệm đầy phấn khích của các hành khách như trên một chuyến hành trình đầy sóng gió khám phá bí mật của Bermuda

Hành trình khám phá loạt giải trí công nghệ cao tại tầng 6 Gigamall với giá vé siêu hấp dẫn

Sự xuất hiện của siêu phẩm thực tế ảo mới không chỉ làm bùng nổ thêm bộ sưu tập trò chơi nhập vai thế hệ mới tại Gigaversal (Gigamall), mà còn tạo điều kiện cho mọi khách hàng dễ dàng tiếp cận công nghệ giải trí đỉnh cao thế giới. Trò chơi sẽ chính thức mở cửa đón khách tại tầng 6 TTTM Gigamall trong tháng 7-2026 với mức giá vé vô cùng hợp lý chỉ từ 120.000 đồng/vé cùng rất nhiều ưu đãi quà tặng dành cho khách hàng đến trải nghiệm sớm nhất.

Các không gian game mới nhất đã và sắp ra mắt tại tầng 6 Gigamall

Bên cạnh Bermuda Adventure, khách tham quan có thể tiếp tục hành trình khám phá công viên công nghệ giải trí đa tầng Gigaversal, từ những trận chiến khốc liệt tại Universal Guardians, không gian trình chiếu LED đa chiều của Infinity World, công nghệ bay 360 độ của Fly Over The World cho đến việc giao lưu cùng robot trí tuệ nhân tạo tại AI Robot Hub hay check-in thế giới động vật khổng lồ phát sáng tại Magical Zoo mới ra mắt. Tất cả hòa quyện tạo nên một điểm hẹn trải nghiệm đẳng cấp quốc tế ngay giữa lòng thành phố, duy nhất có mặt tại TTTM Gigamall.