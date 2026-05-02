Thể thao Các môn khác

Gigaversal Bowling Cup 2026 chính thức khởi tranh tại Gigamall, tổng giải thưởng đến 60 triệu đồng

T.Thanh

Sở hữu hệ thống lane hiện đại, JP Bowling & Game Center (Gigamall) chính thức đưa giải đấu Gigaversal Bowling Cup 2026 trở lại.

Thể lệ thi đấu chuyên nghiệp và quy mô mở rộng cho mọi cấp độ tay ném

Năm 2026, JP Bowling & Game Center đã mang đến một diện mạo mới mẻ và chỉn chu hơn, với tên gọi mới Gigaversal Bowling Cup 2026. Năm nay, bên cạnh việc mở rộng quy mô giải thưởng, ban tổ chức đặc biệt chú trọng vào thiết lập thể lệ thi đấu, hướng tới một sân chơi khách quan và chuyên nghiệp cho vận động viên và người chơi bowling.

Sự kiện giải đấu Gigaversal Bowling Cup 2026 đã chính thức ấn định ngày khai màn vào lúc 18 giờ ngày 7-5-2026 tại "thánh địa" Bowling - JP Bowling & Game Center, tọa lạc tại Tầng 6, TTTM Gigamall.

Tổng giải thưởng "khủng" lên đến 60.000.000 đồng đang chờ nhà vô địch của giải đấu

Đây là giải đấu mở rộng được tổ chức với quy chế thi đấu chuyên nghiệp, không giới hạn đối tượng tham gia. Từ những vận động viên chuyên nghiệp đang tìm kiếm thử thách mới đến những người chơi phong trào muốn khẳng định bản thân, tất cả đều có cơ hội đứng chung một sàn đấu để cùng lan tỏa tinh thần thể thao tích cực.

Để đảm bảo tính khách quan và công bằng tuyệt đối cho một bảng đấu chung, Ban Tổ chức áp dụng quy định điểm chấp (handicap) chi tiết cho từng đối tượng theo đúng điều lệ giải, tạo điều kiện tối đa để mọi tuyển thủ - từ những tay ném kỳ cựu đến các vận động viên trẻ thuộc mọi giới tính và độ tuổi - đều có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng và chạm tay vào những giải thưởng danh giá.

Hành trình 10 năm bền bỉ đồng hành cùng bộ môn Bowling và sự lựa chọn của các vận động viên chuyên nghiệp

Được khởi xướng từ những ngày đầu và duy trì bền bỉ suốt 10 năm qua (2016 - 2026), giải đấu Bowling tại Gigamall đã trở thành sân chơi uy tín bậc nhất tại TP Hồ Chí Minh.

Giải Bowling giao hữu Jazzy Paradise tại JP Bowling & Game Center, Tầng 6, TTTM Gigamall

Sự chuyên nghiệp và ổn định trong suốt một thập kỷ qua đã giúp JP Bowling & Game Center trở thành điểm đến của những tay ném đẳng cấp quốc tế. Đây là nơi tập luyện của nhà vô địch SEA Games 33 Trần Hoàng Khôi.

JP Bowling & Game Center trở thành địa điểm tập luyện quen thuộc với vận động viên Trần Hoàng Khôi

Không phải ngẫu nhiên mà JP Bowling & Game Center ghi nhận kỷ lục gần 10.000 lượt vận động viên và người chơi ghé thăm mỗi tháng. Minh chứng nằm ở hệ thống lane hiện đại cùng hạ tầng kỹ thuật được chăm chút tỉ mỉ, đảm bảo mọi ranh giới giữa tập luyện và giải trí hoàn toàn tan biến.

Vận động viên Thu Thủy tự tin thực hiện những cú ném đẳng cấp trên hệ thống lane hiện đại tại JP Bowling & Game Center

Vượt xa một trung tâm bowling thông thường, nơi đây khẳng định vị thế của một tổ hợp thể thao hiện đại, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu vui chơi và vận động chất lượng cao của cộng đồng.

Nhịp lăn của những trái bóng chưa bao giờ ngưng nghỉ tại JP Bowling & Game Center

Tổng giá trị giải thưởng chạm mốc 60 triệu đồng

Cơ cấu giải thưởng với tổng giá trị lên đến 60 triệu đồng, thúc đẩy tính cạnh tranh cho ngôi vị cao nhất nhưng vẫn mở rộng cơ hội cho mọi cấp độ người chơi.

Nhà vô địch sẽ nhận Cúp Vô địch, phần thưởng tiền mặt trị giá 8 triệu đồng cùng quà tặng từ nhà tài trợ. Bên cạnh đó, các vận động viên còn được trao vé trải nghiệm Triển lãm nghệ thuật Van Gogh - cơ hội thưởng thức không gian nghệ thuật đa giác quan mang tầm quốc tế sau giải đấu.

Cơ cấu giải thưởng đa dạng hứa hẹn mang đến những màn tranh tài kịch tính cho mọi cấp độ tay ném

Để nâng cao tinh thần "chinh phục giới hạn", giải Đặc biệt dành cho VĐV thực hiện được Perfect Game - đạt 300 điểm tuyệt đối. Phần thưởng cho kỳ tích này là một quả banh bowling chuyên dụng cùng thẻ thành viên 50 lượt chơi miễn phí, một sự ghi nhận xứng đáng cho sự nỗ lực và cú ném đẳng cấp.

Bên cạnh đó, còn có 6 giải phụ dành cho những VĐV có điểm số cao nhất trong từng lượt đấu. Phần quà là những tấm vé đưa bạn lạc vào thế giới của "The Lost World" - hành trình du hành đa vũ trụ qua không gian LED vô cực 12D+ đẳng cấp quốc tế, nơi mọi ranh giới thực ảo hoàn toàn tan biến trong những thị giác siêu mãn nhãn tại Gigaversal.

Với sức nóng của giải đấu đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, cổng đăng ký trực tuyến đã chính thức mở để chào đón các "chiến thần" bowling khắp nơi về hội tụ. Việc đăng ký sớm không chỉ giúp các đấu thủ chắc chắn có suất tham dự tại một trong những giải đấu quy mô nhất năm mà còn là bước chuẩn bị tâm lý vững vàng trước khi bước vào đấu trường chuyên nghiệp.

Quét QR để đăng ký tham gia cuộc thi hoặc đăng ký trực tiếp tại đây

Mọi thông tin chi tiết về điều lệ thi đấu, quy định chấm điểm và danh sách thiết bị hỗ trợ đều được ban tổ chức cập nhật minh bạch trên các nền tảng truyền thông chính thức.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ GIẢI ĐẤU GIGAVERSAL BOWLING CUP 2026:


