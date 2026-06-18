Gigaversal ra mắt siêu phẩm thực tế ảo “Đại chiến vùng băng tuyết” tại Gigamall

Siêu phẩm thực tế ảo "Đại chiến vùng băng tuyết" chính thức ra mắt tại Universal Guardians

Universal Guardians tiếp tục mở rộng thế giới trải nghiệm với sự xuất hiện của "Đại chiến vùng băng tuyết" - phiên bản trò chơi mới lấy bối cảnh vùng cực phủ đầy tuyết trắng và những sinh vật khổng lồ bí ẩn vào ngày 20-6 tới.

Ngay từ khi bắt đầu hành trình, người chơi sẽ được đưa đến vùng đất băng giá rộng lớn, nơi những dãy núi tuyết trải dài bất tận, các cơn bão lạnh liên tục xuất hiện và những dải cực quang rực sáng trên bầu trời đêm. Trong không gian ấy, người tham gia hóa thân thành các chiến binh, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng đất trước làn sóng tấn công của quái vật khổng lồ.

Phiên bản "Đại chiến vùng băng tuyết" đưa người chơi bước vào cuộc săn quái vật giữa thế giới băng giá rộng lớn

Điểm hấp dẫn của trò chơi nằm ở những màn đối đầu liên tiếp với các sinh vật khổng lồ, đòi hỏi người chơi phải phối hợp cùng đồng đội để vượt qua thử thách. Càng tiến sâu vào hành trình, nhịp độ trận chiến càng trở nên dồn dập với những pha truy đuổi tốc độ cao và các màn chạm trán đầy kịch tính cùng những "trùm" quái tuyết xuất hiện bất ngờ.

Đặc biệt, yếu tố đồng đội được khai thác xuyên suốt trong mỗi màn chơi khi mọi chiến thắng đều cần đến sự phối hợp giữa các thành viên. Điều này giúp Universal Guardians trở thành lựa chọn phù hợp cho các nhóm bạn trẻ, gia đình và cộng đồng yêu thích công nghệ.

Nhân dịp ra mắt, 20 khách hàng sở hữu hóa đơn từ 300.000 đồng đầu tiên sẽ có cơ hội nhận ngay máy xông tinh dầu như một phần quà lưu niệm dành cho hành trình khám phá thế giới băng giá tại Universal Guardians.

Khu Universal Guardians sẽ biến thành vùng băng tuyết ngay giữa tầng 6 TTTM Gigamall trong ngày 20-6-2026

Công nghệ VR Immersive 12D+ mang đến trải nghiệm nhập vai sống động

Là một trong những sản phẩm nổi bật tại Gigaversal, Universal Guardians được phát triển theo mô hình thực tế ảo đa người chơi (Multiplayer VR), cho phép nhiều người cùng tham gia trong một môi trường số và tương tác với nhau theo thời gian thực.

Khác với các hình thức giải trí truyền thống, người chơi không chỉ quan sát mà trực tiếp trở thành một phần của câu chuyện. Mỗi bước di chuyển, mỗi pha né tránh hay những màn phối hợp tác chiến đều được tái hiện thông qua công nghệ VR Immersive 12D+ kết hợp hiệu ứng hình ảnh đa chiều.

Công nghệ thực tế ảo đa người chơi mang đến cảm giác nhập vai sống động trong từng trận chiến

Trong phiên bản "Đại chiến vùng băng tuyết", người chơi có thể cảm nhận rõ quy mô của thế giới băng nguyên sinh với những dãy núi tuyết hùng vĩ, các sinh vật khổng lồ xuất hiện từ màn sương dày đặc và những dải cực quang bao phủ bầu trời. Tất cả tạo nên cảm giác như đang thực sự hiện diện giữa một chiến trường băng giá thay vì chỉ theo dõi qua màn hình.

Theo xu hướng phát triển của ngành công nghiệp giải trí trên thế giới, các mô hình thực tế ảo nhập vai đang ngày càng được ưa chuộng nhờ khả năng tăng cường tương tác và mang đến trải nghiệm chân thực hơn cho người tham gia. Universal Guardians là một trong những sản phẩm được phát triển theo định hướng này, nơi công nghệ trở thành cầu nối giữa thế giới thực và thế giới số.

Khám phá hệ sinh thái công nghệ giải trí đa tầng tại Gigaversal

Bên cạnh Universal Guardians, Gigaversal còn quy tụ nhiều loại hình giải trí ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo nên hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng dành cho gia đình và giới trẻ.

Nếu Universal Guardians mang đến những trận chiến thực tế ảo đầy kịch tính, Infinity World lại mở ra không gian trình chiếu tương tác 12D+ với hệ thống LED đa chiều bao phủ toàn bộ không gian. Các chủ đề như "Bí mật thế giới khủng long" và "Thám hiểm vũ trụ" liên tục được đổi mới, đưa khách tham quan bước vào những hành trình khám phá đầy màu sắc.

Infinity World gây ấn tượng với không gian LED đa chiều và các chủ đề trải nghiệm liên tục được cập nhật

Trong khi đó, Fly Over The World sử dụng công nghệ rạp bay mô phỏng chuyển động đồng bộ, đưa người xem khám phá những kỳ quan nổi tiếng thế giới bằng góc nhìn 360 độ kết hợp hiệu ứng gió và chuyển động chân thực.

AI Robot Hub lại mang đến cơ hội giao lưu cùng các robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nơi khách tham quan có thể quan sát robot biểu diễn, tương tác trực tiếp và tiếp cận công nghệ theo cách trực quan hơn.

Ngày 20-6, hệ sinh thái Gigaversal cũng chào đón thêm một điểm đến mới với sự xuất hiện của Magical Zoo - Vườn thú Diệu Kỳ. Không gian được thiết kế dành cho các gia đình và trẻ nhỏ với những mô hình động vật phát sáng cùng các nhân vật như Bác Voi thân thiện, Thần Cây thông thái, chú Kiến tinh nghịch hay chú Ngựa dũng mãnh. Nhân dịp khai trương, 20 khách hàng đầu tiên mua vé và sở hữu hóa đơn mua sắm hoặc dịch vụ từ 300.000 đồng tại Gigamall sẽ có cơ hội nhận những phần quà lưu niệm độc quyền từ Vườn thú Diệu Kỳ.

Magical Zoo mang đến thêm lựa chọn trải nghiệm dành cho gia đình và trẻ nhỏ tại Gigaversal

Với sự kết hợp giữa thực tế ảo, công nghệ trình chiếu tương tác, robot AI, không gian khám phá dành cho trẻ em và các trải nghiệm vận động công nghệ cao, Gigaversal đang từng bước mở rộng hệ sinh thái giải trí công nghệ tại Gigamall. Trong đó, siêu phẩm VR "Đại chiến vùng băng tuyết" được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới của mùa hè 2026, mang đến thêm lựa chọn trải nghiệm hấp dẫn cho cộng đồng yêu thích công nghệ và các trò chơi nhập vai.