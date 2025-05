Gigi Hadid công khai ảnh hôn tài tử Bradley Cooper

Ngày 3-5 (giờ địa phương), Gigi Hadid đã chia sẻ một loạt ảnh từ tiệc sinh nhật lần thứ 30 của cô lên trang Instagram 77 triệu người theo dõi. Trong số đó có cả bức ảnh cô đang hôn tài tử Bradley Cooper.

Gigi Hadid và Bradley Cooper hôn nhau

"Tôi cảm thấy thật may mắn khi bước sang tuổi 30. Tôi cảm thấy thật may mắn với mọi thăng trầm từ những bài học và món quà mà cả hai mang lại. Để cảm nhận được tất cả! Tôi thật may mắn khi được làm mẹ, làm bạn, làm đối tác, làm chị, làm con gái, làm đồng nghiệp của những người tuyệt vời" - Gigi Hadid bộc bạch.

Cô cảm ơn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới luôn ủng hộ mỗi ngày và gửi lời yêu thương, chúc mừng sinh nhật vào tuần trước.

"Thật may mắn khi nhận được sự ủng hộ và động viên từ tất cả các bạn trên toàn thế giới, mỗi ngày và vào sinh nhật của tôi tuần trước. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất để ăn mừng, và thật may mắn khi cảm thấy được yêu thương như vậy!! Tôi biết ơn và vinh dự khi bước sang một thập kỷ mới" - Gigi Hadid bày tỏ.

Trước đó, ngày 25-4, Gigi Hadid rạng rỡ nắm tay Bradley Cooper tới tiệc sinh nhật tổ chức tại New York - Mỹ. Buổi tiệc có nhiều bạn bè của cô.

Cặp đôi này được cho là hẹn hò vào đầu tháng 10-2023 và dường như ngày càng thân thiết hơn kể từ đó.

Cả hai yêu nhau từ 2023

Mối tình của họ tiến triển tốt

Tháng trước, Gigi Hadid đã có một số bình luận hiếm hoi về chuyện tình lãng mạn của cô với nam diễn viên trong một cuộc phỏng vấn với Vogue, mô tả mối quan hệ của họ "rất lãng mạn và hạnh phúc".

"Tôi rất kính trọng anh ấy với tư cách là một người sáng tạo và tôi cảm thấy anh ấy đã mang lại cho tôi rất nhiều: sự khích lệ và niềm tin" - Gigi Hadid trải lòng.

Trước Bradley Cooper, Gigi Hadid trải qua mối tình nổi tiếng với ca sĩ Zyan Malik của nhóm One Direction. Cả hai có con gái sinh năm 2020 trước khi chia tay năm 2021. Trong khi đó, Bradley Cooper từng hẹn hò siêu mẫu Irina Shayk từ 2015 đến 2019. Anh cũng có con gái 8 tuổi Lea.