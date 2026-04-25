Giới thiệu 12 bức tranh sơn mài khổ lớn của họa sĩ Hiền Nguyễn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Giới thiệu 12 bức tranh sơn mài khổ lớn của họa sĩ Hiền Nguyễn

Tin - ảnh: Yến Anh

(NLĐO)- Hội họa là phương tiện để họa sĩ Hiền Nguyễn cảm thấy mình đang "sống" và truyền tải những suy nghĩ, tâm hồn vào trong các tác phẩm của mình.

Tối 24-4, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm cá nhân lần thứ 8 của họa sĩ Hiền Nguyễn mang tên "Trẩy" đã chính thức khai mạc, trưng bày 12 bức tranh sơn mài khổ lớn, có đề tài xoay quanh ý niệm về sự vô hạn và các nguyên lý của vũ trụ.

Giới thiệu 12 bức tranh sơn mài khổ lớn củ họa sĩ Hiền Nguyễn - Ảnh 1.

Họa sĩ Hiền Nguyễn chia sẻ hội họa là phương tiện để chị cảm thấy mình đang "sống" và truyền tải những suy nghĩ, tâm hồn vào trong các tác phẩm của mình.

Các tác phẩm được chia thành 2 mạch cảm xúc rõ rệt. Nhóm thứ nhất gợi nhắc giai đoạn sơ khai của địa chất, với những liên tưởng đến dòng nham thạch đỏ sẫm và quá trình hình thành vật chất. Đây là những suy tưởng của họa sĩ về cội nguồn Trái Đất, nơi sản sinh và nuôi dưỡng sự sống.

Nhóm thứ hai đi sâu vào các cấu trúc mang tính ý niệm như: "Hỗn mang", "Ký ức của gen" hay "Đường biên của mộng mị", nơi trí tưởng tượng và ký ức trở thành nền tảng sáng tạo. Hai mạch nội dung tạo nên trục xuyên suốt, từ khởi nguyên vật chất đến những tầng sâu của ý thức.

Giới thiệu 12 bức tranh sơn mài khổ lớn củ họa sĩ Hiền Nguyễn - Ảnh 2.

Đông đảo người yêu nghệ thuật đến tham quan triển lãm

Hiền Nguyễn lựa chọn hội họa trừu tượng làm hướng đi chính. Chị giải thích đây là phương tiện để phóng chiếu suy nghĩ, tâm hồn và tiềm thức và cho phép chị đồng hành với bản ngã.

Theo giám tuyển triển lãm, nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông sáng tác của Hiền Nguyễn xoay quanh ý niệm không gian - một phạm trù vừa thách thức vừa hấp dẫn của hội họa. Theo ông, điểm đáng chú ý nằm ở khả năng mở rộng giới hạn vật chất của mỗi bức tranh. Từ mặt phẳng 2 chiều, tác phẩm gợi cảm giác "giãn nở" sang nhiều chiều không gian, hướng tới vẻ đẹp vừa vật chất vừa siêu hình.

Giới thiệu 12 bức tranh sơn mài khổ lớn củ họa sĩ Hiền Nguyễn - Ảnh 3.

Hiền Nguyễn lựa chọn hội họa trừu tượng làm hướng đi chính

Ông cũng cho rằng, dù khoa học không ngừng tìm cách lý giải vũ trụ, nghệ thuật vẫn mở ra những con đường khám phá khác. Qua sáng tạo của mình, các nghệ sĩ như Hiền Nguyễn cho thấy trí tưởng tượng có thể dẫn dắt con người tới những hành trình vô tận, không chỉ hướng ra vũ trụ bên ngoài mà còn đi sâu vào thế giới nội tại.

Giới thiệu 12 bức tranh sơn mài khổ lớn củ họa sĩ Hiền Nguyễn - Ảnh 4.

Giám tuyển Vũ Huy Thông cho rằng các nghệ sĩ như Hiền Nguyễn cho thấy trí tưởng tượng có thể dẫn dắt con người tới những hành trình vô tận

Nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn nhận xét, với họa sĩ Hiền Nguyễn, sơn mài không chỉ là chất liệu để tạo hình, mà là một cách chị ý thức về thế giới xung quanh. Cách chị chồng lớp, mài, để lộ, che đi, mở lại, xẻ đường vàng, làm nổi hạt, nhấn vào phiến, nén tối, tất cả không chỉ là thao tác, mà là một phương thức chị đang suy nghĩ. Không phải về thế giới như ta thấy hàng ngày, mà thế giới trong nghĩa sâu hơn: thế giới có độ dày, có ký ức, có lực đẩy và lực giữ, có khoảnh khắc mềm và khoảnh khắc cứng, có ranh giới và những vùng không thể gọi tên…

Giới thiệu 12 bức tranh sơn mài khổ lớn củ họa sĩ Hiền Nguyễn - Ảnh 5.

Khách tham quan triển lãm

Họa sĩ Hiền Nguyễn sinh ra tại Hà Nội, lớn lên trong khó khăn kinh tế thời hậu chiến thập niên 1980. Ban đầu chị theo nghề thiết kế may mặc và thời trang. Đến khi ngoài 30 tuổi, chị từ bỏ lĩnh vực thời trang và dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu, thể nghiệm và sáng tác hội họa sơn mài, với sơn ta trên vóc gỗ, vóc nhựa và vải vẽ.

Với họa sĩ Hiền Nguyễn, hội họa là một phương tiện để chị cảm thấy mình đang "sống" và truyền tải những suy nghĩ, tâm hồn, tiềm thức vào trong các tác phẩm của mình.

Trước "Trẩy", họa sĩ Hiền Nguyễn đã có 7 triển lãm cá nhân tại Hà Nội, TPHCM và Virginia (Mỹ).

"Dòng chảy sơn mài ", triển lãm nghệ thuật độc đáo

"Dòng chảy sơn mài ", triển lãm nghệ thuật độc đáo

(NLĐO) - Tối 18-2, Triển lãm tranh "Dòng chảy sơn mài" lần 1 đã chính thức diễn ra tại Hội Mỹ thuật TP HCM (218A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo