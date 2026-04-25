Giới thiệu 12 bức tranh sơn mài khổ lớn của họa sĩ Hiền Nguyễn

Tối 24-4, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm cá nhân lần thứ 8 của họa sĩ Hiền Nguyễn mang tên "Trẩy" đã chính thức khai mạc, trưng bày 12 bức tranh sơn mài khổ lớn, có đề tài xoay quanh ý niệm về sự vô hạn và các nguyên lý của vũ trụ.

Họa sĩ Hiền Nguyễn chia sẻ hội họa là phương tiện để chị cảm thấy mình đang "sống" và truyền tải những suy nghĩ, tâm hồn vào trong các tác phẩm của mình.

Các tác phẩm được chia thành 2 mạch cảm xúc rõ rệt. Nhóm thứ nhất gợi nhắc giai đoạn sơ khai của địa chất, với những liên tưởng đến dòng nham thạch đỏ sẫm và quá trình hình thành vật chất. Đây là những suy tưởng của họa sĩ về cội nguồn Trái Đất, nơi sản sinh và nuôi dưỡng sự sống.

Nhóm thứ hai đi sâu vào các cấu trúc mang tính ý niệm như: "Hỗn mang", "Ký ức của gen" hay "Đường biên của mộng mị", nơi trí tưởng tượng và ký ức trở thành nền tảng sáng tạo. Hai mạch nội dung tạo nên trục xuyên suốt, từ khởi nguyên vật chất đến những tầng sâu của ý thức.

Đông đảo người yêu nghệ thuật đến tham quan triển lãm

Hiền Nguyễn lựa chọn hội họa trừu tượng làm hướng đi chính. Chị giải thích đây là phương tiện để phóng chiếu suy nghĩ, tâm hồn và tiềm thức và cho phép chị đồng hành với bản ngã.

Theo giám tuyển triển lãm, nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông sáng tác của Hiền Nguyễn xoay quanh ý niệm không gian - một phạm trù vừa thách thức vừa hấp dẫn của hội họa. Theo ông, điểm đáng chú ý nằm ở khả năng mở rộng giới hạn vật chất của mỗi bức tranh. Từ mặt phẳng 2 chiều, tác phẩm gợi cảm giác "giãn nở" sang nhiều chiều không gian, hướng tới vẻ đẹp vừa vật chất vừa siêu hình.

Ông cũng cho rằng, dù khoa học không ngừng tìm cách lý giải vũ trụ, nghệ thuật vẫn mở ra những con đường khám phá khác. Qua sáng tạo của mình, các nghệ sĩ như Hiền Nguyễn cho thấy trí tưởng tượng có thể dẫn dắt con người tới những hành trình vô tận, không chỉ hướng ra vũ trụ bên ngoài mà còn đi sâu vào thế giới nội tại.

Giám tuyển Vũ Huy Thông cho rằng các nghệ sĩ như Hiền Nguyễn cho thấy trí tưởng tượng có thể dẫn dắt con người tới những hành trình vô tận

Nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn nhận xét, với họa sĩ Hiền Nguyễn, sơn mài không chỉ là chất liệu để tạo hình, mà là một cách chị ý thức về thế giới xung quanh. Cách chị chồng lớp, mài, để lộ, che đi, mở lại, xẻ đường vàng, làm nổi hạt, nhấn vào phiến, nén tối, tất cả không chỉ là thao tác, mà là một phương thức chị đang suy nghĩ. Không phải về thế giới như ta thấy hàng ngày, mà thế giới trong nghĩa sâu hơn: thế giới có độ dày, có ký ức, có lực đẩy và lực giữ, có khoảnh khắc mềm và khoảnh khắc cứng, có ranh giới và những vùng không thể gọi tên…

Khách tham quan triển lãm

Họa sĩ Hiền Nguyễn sinh ra tại Hà Nội, lớn lên trong khó khăn kinh tế thời hậu chiến thập niên 1980. Ban đầu chị theo nghề thiết kế may mặc và thời trang. Đến khi ngoài 30 tuổi, chị từ bỏ lĩnh vực thời trang và dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu, thể nghiệm và sáng tác hội họa sơn mài, với sơn ta trên vóc gỗ, vóc nhựa và vải vẽ.

Trước "Trẩy", họa sĩ Hiền Nguyễn đã có 7 triển lãm cá nhân tại Hà Nội, TPHCM và Virginia (Mỹ).