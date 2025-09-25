Giới thiệu hàng trăm chương trình cao đẳng, đại học, và sau đại học của Mỹ

Trong đó bao gồm các đại học nghiên cứu hàng đầu, các trường đại học khai phóng, và các trường cao đẳng cộng đồng. Những trường này vừa Triển lãm Giáo dục Mỹ mùa thu 2025 tại Hà Nội chiều 24-9 và cũng sẽ tham dự Triển lãm tại TP HCM vào ngày 26-9, và tại Đà Nẵng vào ngày 27-9, qua đó cung cấp thông tin về hàng trăm chương trình cao đẳng, đại học, và sau đại học trong nhiều lĩnh vực học tập đa dạng.

Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper phát biểu khai mạc Triển lãm Giáo dục Mỹ mùa thu 2025. Ảnh: Đại sứ quán

Việt Nam hiện có số lượng du học sinh lớn thứ sáu tại Mỹ và đứng đầu trong số các nước ASEAN. Chất lượng tổng thể của sinh viên Việt Nam ngày càng được nâng cao, thể hiện qua thành tích học tập và trình độ tiếng Anh. Theo Báo cáo Open Doors 2024, trong năm học 2023-2024, có 22.066 sinh viên Việt Nam theo học bậc đại học và sau đại học tại Mỹ, trong đó gần một nửa lựa chọn các ngành STEM, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam trong các ngành công nghệ cao.

Những bang có số lượng sinh viên Việt Nam theo học nhiều nhất bao gồm California, Texas, Massachusetts, Washington, và New York. Trong năm học 2023–2024, sinh viên Việt Nam đã đóng góp hơn 1 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Mỹ.

Phát biểu khai mạc tại Triển lãm, Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper phát biểu: "Mỹ mang đến những cơ hội giáo dục đẳng cấp thế giới. Việc ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam theo học tại các trường đại học và cao đẳng Mỹ cho thấy họ đánh giá cao những cơ hội này cũng như cam kết của họ đối với chất lượng giáo dục học thuật. Thông qua việc học tập tại Mỹ, sinh viên Việt Nam trang bị cho mình kỹ năng lãnh đạo để trở về Việt Nam và đóng góp vào các mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao."

Thông qua Văn phòng EducationUSA, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam cung cấp miễn phí thông tin chính xác, toàn diện và cập nhật về cơ hội học tập tại các cơ sở giáo dục được kiểm định tại Mỹ.

Học sinh, sinh viên và phụ huynh có thắc mắc về quy trình thị thực Mỹ, có thể truy cập trang web travel.state.gov để có thông tin chính xác và cập nhật. Ngoài ra, trang web Đại sứ quán Mỹ cũng cung cấp thông tin cập nhật bằng tiếng Việt về quy trình thị thực: Các Dịch vụ Thị thực Mỹ - Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam. EducationUSA khuyến cáo học sinh, sinh viên và phụ huynh không nên sử dụng dịch vụ từ các công ty tư vấn giáo dục không đáng tin cậy, những nơi tự nhận có thể hỗ trợ xin thị thực du học Mỹ.

Vừa qua, Đại sứ quán Mỹ đã đón tiếp 40 lãnh đạo học thuật cấp cao từ 22 trường đại học Mỹ sang Việt Nam để gặp gỡ quan chức trong Chính phủ Việt Nam, đại diện các trường đại học và khu vực tư nhân tại Hà Nội và TP HCM (từ 31-3 đến 4-4). Đại sứ quán Mỹ hướng đến việc thúc đẩy hợp tác quốc tế và mở rộng quan hệ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục Mỹ và Việt Nam, đồng thời tiếp tục xây dựng các mối quan hệ này thông qua việc trao các khoản tài trợ ban đầu cho những dự án liên quan đến STEM mà các trường đại học Việt Nam và Mỹ sẽ cùng triển khai. Nhờ những chương trình này, nhiều cơ sở giáo dục của Việt Nam và Mỹ đã triển khai các dự án mới cũng như các hoạt động trao đổi sinh viên.

Mỹ tiếp tục duy trì cam kết đối với chương trình Fulbright, một chương trình trao đổi giáo dục quốc tế, tạo cơ hội cho công dân Mỹ đi học tập, giảng dạy hoặc nghiên cứu ở nước ngoài, đồng thời hỗ trợ các học giả và các nhà chuyên môn Việt Nam theo đuổi những hoạt động này tại Mỹ. Năm 2025, chương trình Fulbright có 47 người Việt Nam học tập và nghiên cứu tại Mỹ và 48 học giả và sinh viên Mỹ công tác, học tập tại Việt Nam.