Giới thiệu website tổ chức đánh bạc, bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 25-1, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh này phối hợp với Thanh tra Sở thông tin và truyền thông Ninhy Bình đã tiến hành làm việc với Lê Đại Lâm (SN 2000, ngụ xã Văn Phú, huyện Nho Quan) để làm rõ hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc".

Lê Đại Lâm tới làm việc với cơ quan chức năng do hành vi đăng tải thông tin về nội dung quảng bá đánh bạc lên mạng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng xác định Lê Đại Lâm đã sử dụng số điện thoại cá nhân đăng ký tài khoản Facebook mang tên "Lê Đại Lâm", sau đó đăng tải, chia sẻ bài viết lên trang Facebook cá nhân với nội dung giới thiệu website tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức game bài đổi thưởng.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Lê Đại Lâm đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ các quy định của Nghị định số 15 ngày 3-2-2020; Nghị định số 14/2022 ngày 27-1-2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với Lê Đại Lâm, buộc gỡ bỏ thông tin và cam kết không tái phạm.