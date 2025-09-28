HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giông lốc khiến cây phượng bất ngờ gãy đổ đè 1 cháu bé bị thương

Tr.Đức

(NLĐO)- Trưa 28-9, trên địa bàn phường Gia Viên (TP Hải Phòng) xảy ra vụ cây xanh gãy đổ khiến 1 cháu bé bị thương

Vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ ngày 28-9, tại ngõ 243 Lạch Tray, phường Gia Viên. Một cây phượng lớn bất ngờ gãy, đổ chắn ngang đường khiến một cháu bé bị gãy tay, đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Giông lốc khiến cây phượng bất ngờ gãy đổ đè 1 cháu bé bị thương- Ảnh 1.

Cây phượng lớn bất ngờ gãy đổ đè khiến 1 cháu bé bị thương

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, do ảnh hưởng sớm của bão số 10, từ trưa 28-9, trên địa bàn có mưa gió khá lớn, cục bộ có gió giật mạnh. Vị trí cây gãy có biểu hiện mục, ruỗng thân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ của Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 cùng lực lượng, phương tiện nhanh chóng di chuyển đến hiện trường.

Cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã triển khai cưa phần cây đổ thành nhiều đoạn; đồng thời phối hợp với UBND và Công an phường Gia Viên dọn dẹp, giải tỏa chướng ngại vật, hỗ trợ người dân và phương tiện lưu thông an toàn.

Tin liên quan

Cây phượng ngã đổ làm đứt dây điện, 2 người bị điện giật tử vong

Cây phượng ngã đổ làm đứt dây điện, 2 người bị điện giật tử vong

(NLĐO) - Hai nạn nhân là thợ sửa xe máy, đi giao xe và đang trên đường về thì chẳng may bị điện giật tử vong

Bạc Liêu: Cây phượng đổ đè 1 nam thanh niên bị thương nặng

(NLĐO) – Tối 17-7, một lãnh đạo của UBND TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cây ngã đổ làm 1 người đi đường bị thương.

Giải cứu cô gái bị cây phượng bật gốc đè ngất xỉu chiều 30 Tết

(NLĐO) - Cô gái đang điều khiển xe trên đường Phan Văn Trị (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thì bị cây phượng bật gốc, đè trúng bị thương phải đi cấp cứu.

cứu nạn, cứu hộ cấp cứu kịp thời cây phượng gẫy đổ 1 cháu bé bị thương cây đổ đè cháu bé
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo