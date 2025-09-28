Vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ ngày 28-9, tại ngõ 243 Lạch Tray, phường Gia Viên. Một cây phượng lớn bất ngờ gãy, đổ chắn ngang đường khiến một cháu bé bị gãy tay, đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cây phượng lớn bất ngờ gãy đổ đè khiến 1 cháu bé bị thương

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, do ảnh hưởng sớm của bão số 10, từ trưa 28-9, trên địa bàn có mưa gió khá lớn, cục bộ có gió giật mạnh. Vị trí cây gãy có biểu hiện mục, ruỗng thân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ của Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 cùng lực lượng, phương tiện nhanh chóng di chuyển đến hiện trường.

Cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã triển khai cưa phần cây đổ thành nhiều đoạn; đồng thời phối hợp với UBND và Công an phường Gia Viên dọn dẹp, giải tỏa chướng ngại vật, hỗ trợ người dân và phương tiện lưu thông an toàn.