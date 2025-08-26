Giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình, 1 người chết, hàng trăm nhà dân bị ảnh hưởng

Ngày 26-8, thông tin từ phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 25-8, trên địa bàn đã xảy ra một trận giông lốc mạnh, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Hình ảnh giông lốc kinh hoàng xảy ra chiều tối ngày 25-8, gây thiệt hại lớn về người, tài sản tại phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình

Vào thời điểm trên, cơn giông lốc bất ngờ ập tới xã Thi Sơn, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cũ (nay là phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình) kèm theo mưa lớn đã khiến nhiều cây xanh gãy đổ, bật gốc; hàng chục căn nhà bị tốc mái; biển quảng cáo, mái tôn bị thổi bay xuống đường.

Theo thống kê sơ bộ của phường Lý Thường Kiệt, vụ giông lốc ập tới các nhà dân dọc quốc lộ 21A đã làm 1 người tử vong, khoảng 300 hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Một số hình ảnh trận giông lốc tối 25-8 tại Ninh Bình:

Nhiều nhà cửa của người dân bị giông lốc xô dổ

Tường nhà đổ sập sau giông lốc

Cảnh tan hoang sau cơn giông lốc đi qua

Giông lốc thổi bay cả một chiếc ô tô

Một nhà dân bị tốc mái sau giông lốc. Ảnh: CTV.



