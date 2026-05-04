HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giữ chân nhân lực chất lượng cao

Bài và ảnh: TRUNG NAM

Thị trường lao động không chỉ thiếu về số lượng mà còn thiếu nhân sự "đúng chuẩn" - có thể làm việc ngay và thích ứng nhanh trong môi trường quốc tế

Nhân lực chất lượng cao dịch chuyển ngày càng rõ nét, đặt ra yêu cầu cấp bách về việc cải cách cơ chế, môi trường làm việc và cách sử dụng để giữ chân nguồn lực này

Lương không hẳn thấp, cơ hội không phải ít nhưng nhiều người giỏi vẫn rời đi. Đằng sau thực trạng này là những "điểm nghẽn" chưa được giải quyết thấu đáo, từ cơ chế, môi trường làm việc đến cách sử dụng nhân lực - các yếu tố quyết định việc một người ở lại hay ra đi.

"Không có đất dụng võ"

Anh Lê Công Bằng, kỹ sư công nghệ tại TP HCM, vừa chuyển sang làm việc cho một công ty nước ngoài đặt văn phòng ở Singapore. Thu nhập tăng gần gấp đôi nhưng theo anh, đó không phải là lý do quan trọng nhất. "Điều tôi cần là được tham gia dự án lớn, làm việc với đội ngũ mạnh và ít bị ràng buộc bởi thủ tục" - anh giải thích.

Chuyện này không cá biệt. Từ khu vực công đến doanh nghiệp (DN) tư nhân, làn sóng dịch chuyển nhân lực chất lượng cao diễn ra ngày càng rõ nét, đặt ra câu hỏi: Vì sao nhiều người giỏi không chọn gắn bó lâu dài?

Giữ chân nhân lực chất lượng cao - Ảnh 1.

Không gian phát triển phù hợp được xem là yếu tố quyết định đến việc giữ chân nhân sự chất lượng cao

Anh N.V.H, từng làm việc tại một viện nghiên cứu ở TP HCM, cho biết đã rời khu vực công sau 5 năm gắn bó. "Thu nhập không phải là yếu tố quyết định. Tôi gần như không còn thời gian nghiên cứu vì phải xử lý quá nhiều thủ tục hành chính" - anh lý giải.

Nhiều khảo sát cho thấy nguyên nhân của tình trạng nêu trên không phải là mức lương, mà ở cách cảm nhận giá trị công việc. Khi thời gian dành cho chuyên môn bị "bào mòn" bởi quy trình, giấy tờ, việc nhân sự rời đi là điều dễ hiểu.

Tại một hội thảo về đào tạo và sử dụng nhân tài gần đây, đại diện cơ quan quản lý giáo dục thừa nhận chính sách phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng người giỏi còn thiếu đồng bộ. Sự kết nối giữa đào tạo - nghiên cứu - sử dụng còn rời rạc, khiến nhiều người rơi vào tình trạng "không có đất dụng võ".

Theo TS Trịnh Quang Việt (ĐHQG TP HCM), áp lực "3 trong 1" - giảng dạy, nghiên cứu, hành chính - đã ảnh hưởng đến sự sáng tạo của giảng viên, nhà khoa học. "Cơ chế đánh giá còn nặng hình thức, chưa khuyến khích nghiên cứu chiều sâu. Trong khi đó, ở nhiều nước, nhà khoa học được trao quyền tự chủ rất cao, ít bị can thiệp hành chính" - ông nhận định.

Nhìn rộng hơn, đây không chỉ là câu chuyện cá nhân mà là vấn đề hệ thống. Khi cơ chế chưa tạo được môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo, việc giữ chân người giỏi luôn có giới hạn.

Đào tạo chưa sát thực tiễn

Nếu khu vực công loay hoay giữ người giỏi thì khu vực DN tư nhân - nhất là lĩnh vực công nghệ - lại "khát" nhân lực chất lượng cao.

Ông Huỳnh Quốc Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ Giáo dục Bách Khoa, cho biết DN sẵn sàng trả lương cao nhưng vẫn khó tuyển người phù hợp. "Người giỏi chuyên môn thì thiếu kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sản phẩm. Người có kỹ năng tốt lại thiếu chiều sâu chuyên môn" - ông trăn trở.

Khảo sát thị trường lao động năm 2026 cho thấy hơn 70% DN tại châu Á - Thái Bình Dương gặp khó khăn trong tuyển dụng, nhất là các vị trí trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, tự động hóa. Thị trường lao động không chỉ thiếu về số lượng mà còn thiếu nhân sự "đúng chuẩn" - có thể làm việc ngay và thích ứng nhanh trong môi trường quốc tế.

Khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn cũng ngày càng rõ nét. Một bên "khát" người, một bên có người nhưng không đáp ứng yêu cầu - phản ánh sự lệch pha cung - cầu lao động.

Trong bối cảnh đó, kỳ vọng của người lao động (NLĐ) cũng thay đổi. Nếu trước đây, nhiều người quan tâm "lương bao nhiêu" thì nay, họ chú trọng "có phát triển được không" và "môi trường có phù hợp không".

Chị Thẩm Minh Huyền Anh, từng làm tại một công ty đa quốc gia ở TP HCM, vừa chuyển sang một start-up công nghệ với mức lương thấp hơn khoảng 20%. Chị bày tỏ: "Tôi muốn được thử thách, tham gia xây dựng sản phẩm từ đầu, thay vì chỉ làm một phần nhỏ trong bộ máy lớn".

Theo ông Dương Việt Linh, chuyên gia của nền tảng Việc Làm Tốt, lương thưởng với nhiều nhân sự vẫn quan trọng nhưng không còn là yếu tố cần thiết nhất. Văn hóa, cơ hội học hỏi và lộ trình phát triển mới là yếu tố giữ chân họ lâu dài. Tuy vậy, không phải DN nào cũng làm được điều này. Không ít nơi vẫn dừng ở khẩu hiệu, trong khi môi trường làm việc chưa tạo điều kiện cho người giỏi phát huy.

Chấp nhận "đầu tư mạo hiểm"

Từ khu vực công đến tư, nhiều chuyên gia nhấn mạnh: yếu tố cốt lõi không chỉ là "giữ chân" mà còn là tạo không gian phát triển đủ rộng và đủ thật. Đó là môi trường cho phép NLĐ sáng tạo, chấp nhận thử nghiệm, trao quyền thực chất và giảm rào cản không cần thiết. Nếu những yếu tố này chưa được bảo đảm, mọi chính sách đãi ngộ khó bền vững.

Tại TP HCM, một số mô hình bước đầu cho thấy tín hiệu tích cực khi kết hợp chính sách thu hút với đầu tư vào phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu và dự án ứng dụng. Nhờ đó, nhiều nơi đã thu hút được một số nhà khoa học từ nước ngoài trở về.

Dù vậy, theo các chuyên gia lao động, nếu tổ chức hay DN không tiếp tục cải cách cơ chế quản lý, nhất là giảm thủ tục hành chính, thì rất khó duy trì sức hút lâu dài. TS Nguyễn Quang Tiệp, Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực (ITD), cho rằng Việt Nam cần tiếp cận nhân tài linh hoạt hơn. "Không nhất thiết phải giữ họ trong một tổ chức cố định mà có thể hợp tác theo dự án, theo thời gian hoặc tận dụng chất xám toàn cầu" - ông gợi mở.

Ông Tiệp nhìn nhận cần chuyển từ tư duy "thu hút" sang "nuôi dưỡng" và "phát triển" nhân tài. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, nhân tài không còn là khái niệm tĩnh mà là quá trình hình thành liên tục. Điều này đặt ra yêu cầu mới cho giáo dục: không chỉ cung cấp kiến thức mà còn phải phát triển tư duy độc lập, khả năng sáng tạo và thích ứng.

Ở tầm quốc gia, đầu tư cho nhân lực chất lượng cao cần được xem là chiến lược dài hạn, thậm chí như một dạng "đầu tư mạo hiểm" - chấp nhận rủi ro để đổi lấy sự đột phá. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nơi giữ được người giỏi không phải là nơi trả lương cao nhất, mà là có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, môi trường làm việc cởi mở và tin vào năng lực nhân sự.

Suy cho cùng, vấn đề không phải là "giữ" bằng mọi giá, mà là tạo điều kiện để người giỏi muốn ở lại, khi họ nhận thấy cơ hội phát triển thực sự. 

(Còn tiếp)

Chuẩn hóa vị trí việc làm

Ông Nguyễn Xuân Tự, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, cho biết Bộ Nội vụ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho cán bộ, công chức bị tác động sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời hạn chế tình trạng "chảy máu chất xám" trong khu vực công.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 361/2025 quy định về vị trí việc làm đối với công chức, đồng thời đang tiếp tục hoàn thiện nghị định áp dụng cho viên chức. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương xác định rõ vị trí việc làm, xây dựng bảng mô tả công việc và khung năng lực để bố trí, sử dụng nhân sự phù hợp.

Việc chuẩn hóa vị trí việc làm gắn với cải cách chính sách tiền lương sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, tạo động lực để cán bộ, công chức yên tâm công tác và cống hiến.

TS NGUYỄN HỮU LONG, giảng viên Trường Đại học Mở TP HCM:

Gỡ nút thắt cơ chế

Giữ chân nhân lực chất lượng cao không thể dựa vào mệnh lệnh hay giải pháp đơn lẻ. Điều quan trọng là tháo gỡ các "nút thắt" về cơ chế, nhất là trong khu vực công, theo hướng giảm thủ tục, tăng tự chủ và trao quyền thực chất cho người làm chuyên môn.

Với DN, cần đổi mới quản trị, xây dựng môi trường làm việc minh bạch, văn hóa tích cực và tạo cơ hội cho NLĐ phát triển lâu dài, thay vì chỉ tập trung vào lương thưởng ngắn hạn. Đồng thời, cần phải hình thành hệ sinh thái gắn kết giữa nhà nước - DN - trường đại học để người giỏi có cơ hội tham gia các dự án lớn. Điều quan trọng không phải là "giữ" bằng mọi giá, mà là tạo điều kiện để họ muốn ở lại.

NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies (TP HCM):

Tạo môi trường để người giỏi phát triển

Công ty chúng tôi đang có khoảng 3.900 lao động, phần lớn trình độ đại học trở lên. Dù vậy, khi công nghệ ngày càng thay đổi nhanh chóng, liên tục cập nhật, đòi hỏi NLĐ phải thường xuyên bổ sung kiến thức, chứng chỉ và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công việc.

DN chúng tôi luôn tạo điều kiện để NLĐ phát triển. Hằng năm, công ty dành nguồn ngân sách lớn cho công tác đào tạo, giúp NLĐ cập nhật công nghệ mới. DN còn triển khai các khóa huấn luyện xuyên quốc gia, chương trình trao đổi nhân sự giữa các đơn vị nhằm tăng cường học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Nhờ chính sách đào tạo này, DN đã xây dựng đội ngũ nhân sự tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, góp phần bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Giang Nam - Thanh Nga ghi


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo