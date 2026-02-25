Giữ hồn nghệ thuật hát bội

Đoàn Nghệ thuật Hát bội Ngọc Khanh đã thực hiện chuỗi biểu diễn từ Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên đến Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, từ đình thần Phú Cường đến đình Phú Nhuận… ở TP HCM. Các nghệ sĩ hát bội đã mang đến một không gian nghệ thuật trang nghiêm và giàu bản sắc. Đoàn đã diễn các vở

Đoàn Nghệ thuật Hát bội Ngọc Khanh biểu diễn tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên .Ảnh: NGỌC MINH

"ăn khách" như "Đức Thượng Công Lê Văn Duyệt", "Bao Công tra án Quách Hòe", "Tô Hiến Thành xử án", "Đường về San Hậu", "Huê Dung Đạo", "Tống Tửu Đơn Hùng Tín"…

Những lớp tuồng cổ với hóa trang rực rỡ, những động tác hình thể mang tính ước lệ cao, cùng nhịp trống chầu dồn dập đã mở ra cánh cửa đưa khán giả trở về với một loại hình sân khấu từng giữ vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần bao thế hệ. Hát bội không tìm cách chiều theo thị hiếu nhất thời mà chinh phục khán giả bằng chính vẻ đẹp nguyên bản, nơi mỗi ánh mắt, mỗi bước chân đều mang ý nghĩa biểu tượng.

Theo các nhà chuyên môn, trong bối cảnh nhiều loại hình giải trí mới phát triển mạnh mẽ, việc duy trì biểu diễn hát bội tại các không gian văn hóa truyền thống có ý nghĩa rất quan trọng. Điều đó cho thấy loại hình nghệ thuật truyền thống này vẫn sống, vẫn tiếp tục đối thoại với công chúng hôm nay.

Các nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Hát bội Ngọc Khanh vẫn trung thành với phương pháp biểu diễn cổ truyền, từ kỹ thuật ca, vũ đạo, hóa trang đến phong cách biểu cảm. Chính sự kiên định ấy đã giữ cho hát bội không bị biến dạng trước những áp lực thay đổi của thời đại.



