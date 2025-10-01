"Tôi từng nghĩ mình sẽ có thể phải cắt tử cung vì khối u quá lớn. Nhưng nhờ sự cứu chữa của bác sĩ, tôi vẫn còn khả năng làm mẹ" - chị D.T.H (32 tuổi, ngụ TP HCM) xúc động nói sau ca phẫu thuật bảo tồn tử cung thành công do các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cùng ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thực hiện, ngày 1-10.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cùng Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn phẫu thuật cho người bệnh

Trước đó, chị H. kiểm tra sức khỏe tại một cơ sở y tế tư nhân và phát hiện có khối u xơ tử cung lớn. Lo ngại chị đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (nơi có đăng ký BHYT) để kiểm tra lại. Sau đó, chị được bác sĩ phòng khám vệ tinh của Bệnh viện Nhân dân Gia Định đặt tại đây kiểm tra lại.

Qua siêu âm và MRI, các bác sĩ xác định khối u khoảng 8cm, thuộc loại 3-5, dạng u dễ gây rong kinh, cường kinh và khó điều trị nội khoa nên chỉ định phẫu thuật. Ca mổ diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, khối u được bóc tách hoàn toàn, tử cung được bảo tồn, người bệnh ít mất máu và hồi phục tốt. Hiện sức khỏe chị H. ổn định và được xuất viện.

Bệnh nhân được bác sĩ thăm khám sau phẫu thuật

BSCK2 Hứa Thị Chi, Khoa Sản-Bệnh viện Nhân dân Gia Định (người trực tiếp phẫu thuật), cho biết nếu không phẫu thuật, bệnh nhân có thể bị rong kinh kéo dài, thiếu máu nặng, ảnh hưởng khả năng mang thai. May mắn là bệnh nhân còn trẻ, khối u duy nhất và có ranh giới rõ nên có thể bóc tách, bảo tồn tử cung

BS Chi cũng khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ 1–2 lần/năm để kịp thời phát hiện u xơ tử cung – một bệnh lý lành tính nhưng tiềm ẩn nhiều biến chứng nếu không phát hiện sớm.

"Việc triển khai phòng khám vệ tinh chuyên khoa sản tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn giúp chị em tại trung tâm TP HCM được tiếp cận dịch vụ chuyên sâu thuận tiện hơn. Thành công của ca mổ cũng cho thấy hiệu quả thực tiễn từ chương trình hợp tác toàn diện giữa hai bệnh viện" - BS Chi nói.

Từ tháng 6-2025, phòng khám vệ tinh của Bệnh viện Nhân dân Gia Định chính thức hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, đưa các dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân. Đây là bước đi chiến lược nhằm phát triển y tế cơ sở và hướng đến mục tiêu đưa Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Trước đây, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chưa triển khai khám và điều trị sản phụ khoa chuyên sâu. Với sự hiện diện của bác sĩ từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, người dân nay có thể thực hiện các phẫu thuật chuyên sâu như bóc u xơ tử cung, mổ nội soi u nang buồng trứng, cắt tử cung… ngay tại trung tâm TP HCM.



