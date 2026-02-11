HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Giữ lửa truyền thống - Nối dài ân nghĩa nghề

T.Hiệp

Sáng 9-2, trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, Hội Âm nhạc TP HCM tổ chức chuyến thăm, chúc Tết các nhạc sĩ lão thành.

Đoàn do thạc sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch hội, dẫn đầu cùng PGS-TS-NGƯT Nguyễn Thị Mỹ Liêm, NSƯT Quỳnh Liên và các hội viên.

Đoàn đã đến thăm gia đình cố nhạc sĩ Xuân Hồng (nguyên Tổng Thư ký hội), cố PGS-NS Ca Lê Thuần (nguyên Chủ tịch hội), cố nhạc sĩ Tôn Thất Lập (nguyên Phó Chủ tịch hội), nhạc sĩ Trần Long Ẩn (nguyên Chủ tịch hội), Đại tá - NSƯT Vũ Thành (nguyên Chánh Văn phòng hội).

Hoạt động thường niên này không chỉ là lời chúc Tết ân cần, mà còn là sự tiếp nối nét đẹp "uống nước nhớ nguồn" của giới âm nhạc thành phố. Trong từng mái nhà, những câu chuyện nghề, những trải nghiệm sáng tác và đời sống thường nhật được sẻ chia chân thành; từ đó, lớp trẻ lắng nghe và trân trọng những gửi gắm về trách nhiệm kế thừa, gìn giữ bản sắc, không ngừng làm mới âm nhạc.

Giữ lửa truyền thống - Nối dài ân nghĩa nghề - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Sân khấu TP HCM thắp hương tưởng nhớ cố tác giả Lê Duy Hạnh. Ảnh: NGUYỄN TRUNG

Tại gia đình cố nhạc sĩ Xuân Hồng, các thành viên trong đoàn đã thắp nén hương tưởng niệm nhạc sĩ tài hoa - tác giả ca khúc "Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh". Một khoảnh khắc lắng đọng, để thấy mùa xuân không chỉ đến từ sắc hoa, mà còn từ mạch nguồn tri ân, nơi truyền thống và khát vọng sáng tạo gặp nhau, tiếp sức cho âm nhạc thành phố bước vào năm mới.

Cùng ngày, Hội Sân khấu TP HCM đã đến thăm gia đình cố tác giả Lê Duy Hạnh - người đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp sân khấu TP HCM và cả nước.

Ban lãnh đạo Hội Sân khấu TP HCM cũng đến thăm và chúc Tết các nghệ sĩ lão thành: NSND Trần Minh Ngọc, NSƯT Ca Lê Hồng, tác giả Dương Linh và tổ chức lễ cúng thất 49 ngày mất cố NSND Đinh Bằng Phi tại Chùa Nghệ sĩ TP HCM.


