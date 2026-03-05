Giữ nhịp xử lý rác cho Đà Lạt, Bảo Lộc

Việc chủ đầu tư của 2 nhà máy xử lý rác thải ở Đà Lạt và Bảo Lộc nhiều lần cảnh báo nguy cơ ngừng hoạt động vì… thiếu tiền cho thấy chính quyền cần một giải pháp căn cơ bảo đảm môi trường cho 2 đô thị này.

Ngay mùng 10 Tết vừa qua, Công ty CP Môi trường xanh Friendly - đơn vị vận hành nhà máy xử lý rác thải (NMXLRT) cho các phường, xã khu vực Bảo Lộc - có văn bản cho biết có thể ngưng tiếp nhận rác thải từ ngày 27-2 nếu vấn đề nghiệm thu - thanh toán tiền xử lý rác không được giải quyết dứt điểm.

Cùng lúc, Công ty TNHH Môi trường Năng lượng xanh - chủ đầu tư NMXLRT cho các phường ở khu vực Đà Lạt - cũng có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh do khó khăn tài chính, nếu không được giải quyết thì "xin" được ngưng tiếp nhận rác thải từ đầu tháng 3-2026.

Toàn cảnh nhà máy xử lý rác thải cho khu vực Đà Lạt ở phường Xuân Trường - Đà Lạt

Chủ đầu tư NMXLRT này cho biết ngày bình thường nhà máy tiếp nhận khoảng 390 tấn rác thải/ngày; trong Tết Bính Ngọ 2026, lượng rác tiếp nhận tăng cao, có ngày tăng gấp 2,5 lần. Công ty đã huy động lực lượng và thiết bị để xử lý số lượng rác nêu trên. Tuy nhiên, đến thời điểm sắp hết tháng 2-2026 mà doanh nghiệp (DN) vẫn chưa được các đơn vị của tỉnh ký hợp đồng xử lý rác, chưa được thanh toán chi phí xử lý rác tháng 1-2026 để thanh toán lương công nhân, tiền điện, xăng dầu vận hành máy móc.

Đây không phải là lần đầu tiên chủ đầu tư của 2 NMXLRT này nêu việc dừng tiếp nhận rác do không được thanh toán tiền, trục trặc kỹ thuật hoặc nợ lương nên công nhân ngừng việc… gây nguy cơ ô nhiễm môi trường. Vấn đề này đã lặp đi lặp lại khiến người dân bức xúc.

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cùng các phường, xã liên quan làm việc với 2 DN để xử lý theo đúng quy định. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu không để xảy ra tình trạng tồn đọng, ùn ứ rác thải, không kịp thời thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định, gây mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường.

Trả lời Báo Người Lao Động, ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, cho biết sở đã cùng lãnh đạo các phường liên quan làm việc với đại diện 2 DN nêu trên. Trong đó các phường đã tiến hành ký hợp đồng xử lý rác thải quý I/2026 với 2 DN xử lý rác thải để tiếp tục thu gom và xử lý.

Tuy nhiên, theo ông Cường, hiện các phường ở Đà Lạt có lượng rác thải bình quân khoảng 389 tấn/ngày. Các phường khu vực Bảo Lộc khoảng 130 tấn/ngày, trong đó 50% lượng rác thải ở Bảo Lộc là rác hữu cơ. Tuy nhiên, NMXLRT ở khu vực Bảo Lộc hiện có công nghệ xử lý đốt rác chưa bảo đảm công suất cũng như vệ sinh môi trường. Tại nhà máy này cũng còn lượng rác đã xử lý của DN từ tháng 6 đến tháng 9-2025 nhưng chưa được thanh toán nên các bên liên quan đang thống nhất rà soát, xác định lại khối lượng thực tế để bổ sung kinh phí thanh toán.

Sở này yêu cầu 2 DN phải khẩn trương hoàn thành hệ thống xử lý nước rỉ rác và khí thải. Hiện sở cũng đang nghiên cứu phương án xây dựng bãi rác dự phòng ở khu vực phường Cam Ly - Đà Lạt để chủ động trong trường hợp NMXLRT ở Đà Lạt xảy ra sự cố. "Quan điểm của tỉnh là việc thu gom rác và xử lý phải được liên tục, không để xảy ra ùn ứ rác, gây ô nhiễm môi trường, nhất là khu vực đô thị Đà Lạt và Bảo Lộc" - ông Cường khẳng định.

Về lâu dài, sở đang đẩy nhanh các khâu thủ tục để đầu tư NMXLRT ở khu vực Đà Lạt - Lạc Dương (nay là xã Lạc Dương) với công suất 240 tấn/ngày để giảm tải công suất cho NMXLRT ở phường Xuân Trường - Đà Lạt.



