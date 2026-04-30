Giữ ổn định học phí, giảm gánh nặng cho phụ huynh

Mỗi mùa tuyển sinh, học phí đại học (ĐH) luôn là một trong những yếu tố được nhiều phụ huynh và thí sinh cân nhắc khi chọn trường. Trong bối cảnh ngày càng nhiều cơ sở đào tạo công bố lộ trình điều chỉnh học phí theo từng năm học, không ít gia đình bắt đầu tính toán kỹ hơn chi phí cho cả chặng đường ĐH.

Học phí được ổn định từ đầu khóa

Khi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, nhiều thí sinh nhận thấy học phí giữa các ngành học có sự khác biệt. Theo các chuyên gia giáo dục, điều này chủ yếu xuất phát từ đặc thù đào tạo của từng lĩnh vực.

Các ngành thuộc khối kỹ thuật, công nghệ hoặc sức khỏe thường yêu cầu hệ thống phòng thí nghiệm, trang thiết bị thực hành và nhiều giờ học thực tập. Việc đầu tư và vận hành những cơ sở vật chất này đòi hỏi chi phí lớn hơn so với các ngành thiên về lý thuyết như kinh tế, quản trị hay khoa học xã hội.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình đào tạo hiện nay còn tăng cường hợp tác với doanh nghiệp (DN), mời chuyên gia trong ngành tham gia giảng dạy hoặc triển khai các dự án thực tế cho sinh viên (SV). Những hoạt động này giúp người học tiếp cận môi trường làm việc ngay từ khi còn trên giảng đường, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng với thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều phụ huynh quan tâm không chỉ là mức học phí của từng ngành mà còn là khả năng dự trù chi phí cho toàn bộ quá trình học ĐH. Trong những năm gần đây, không ít trường xây dựng lộ trình điều chỉnh học phí theo từng năm nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đào tạo.

Điều này khiến nhiều gia đình phải cân nhắc kỹ hơn khi lựa chọn trường cho con em. "Tôi thấy có trường công bố học phí năm đầu khá hợp lý, nhưng các năm sau có thể tăng theo lộ trình. Vì vậy, khi chọn trường cho con, gia đình phải tính toán tổng chi phí cho cả khóa học chứ không chỉ một năm đầu" - anh Hoàng Minh (TP HCM) chia sẻ.

Trong bối cảnh đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết nhà trường lựa chọn phương án công bố học phí ngay từ đầu khóa và giữ ổn định trong toàn bộ thời gian SV theo học, giúp phụ huynh và thí sinh chủ động kế hoạch tài chính cho cả chặng đường ĐH.

Một buổi thực hành tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên

Song song với chính sách học phí ổn định, nhà trường vẫn tiếp tục đầu tư vào cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và không gian học tập hiện đại. Nhiều chương trình đào tạo được thiết kế theo định hướng gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn, tạo điều kiện cho SV tham gia các dự án học tập, chương trình thực tập tại DN và nhiều hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp ngay từ khi còn trên giảng đường.

Đáng chú ý, các chính sách học bổng của nhà trường được áp dụng cho cả 5 phương thức xét tuyển, tạo điều kiện để thí sinh tiếp cận cơ hội hỗ trợ tài chính một cách công bằng và linh hoạt, phù hợp với nhiều lựa chọn xét tuyển khác nhau.

Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, nhiều chương trình học bổng được triển khai nhằm khuyến khích và hỗ trợ SV trong quá trình học tập, từ học bổng tuyển sinh đầu vào đến các chương trình học bổng khuyến khích học tập dành cho SV đạt thành tích tốt trong từng năm học.

Ngoài ra, trường còn hợp tác với nhiều DN triển khai các chương trình thực tập và học bổng, giúp SV có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Với cam kết giữ ổn định học phí trong toàn khóa cùng định hướng đào tạo gắn với thực tiễn, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đang trở thành một trong những lựa chọn được nhiều phụ huynh và thí sinh cân nhắc trong mỗi mùa tuyển sinh.

Đồng hành cùng SV và phụ huynh Chia sẻ về định hướng này, PGS-TS-NGƯT Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết: "Nhà trường luôn hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường học tập chất lượng, nơi SV không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn phát triển kỹ năng và tư duy sáng tạo. Việc duy trì học phí ổn định trong suốt khóa học là một trong những cách để nhà trường đồng hành cùng SV và gia đình".





