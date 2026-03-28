Giữ ổn định vĩ mô, tiếp sức doanh nghiệp (*): Tăng cường các chính sách hỗ trợ

Ngày 27-3, chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, các doanh nghiệp (DN) trong nhiều lĩnh vực đều cho biết họ "thở phào" khi nghe tin giá xăng dầu hạ nhiệt và việc Chính phủ đồng loạt miễn các loại thuế nhiên liệu để hỗ trợ nền kinh tế.

Giảm sức ép xăng dầu

Ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc Công ty Ảnh Việt (Hop On - Hop Off) khai thác sản phẩm buýt 2 tầng ở TP HCM, cho biết giá xăng dầu hạ nhiệt khiến công ty phần nào "nhẹ bớt" sức ép. Ông kỳ vọng giá dịch vụ thiết yếu cũng giảm theo để tránh tình trạng trục lợi, "té nước theo mưa".

Các DN vận tải cũng cho biết việc giá xăng dầu giảm giúp họ "dễ thở" hơn, đồng thời tạo thuận lợi trong quá trình đàm phán với khách hàng để cải thiện nhu cầu vận chuyển. Tuy nhiên, mức giá dầu diesel (chủ yếu phục vụ vận tải) hiện nay vẫn còn khá cao so với khả năng chịu đựng của DN. Ông Phan Hoàng Chi, Giám đốc Công ty Vận tải Tâm An, nhận định giá dầu dù đã giảm nhưng vẫn quanh mức 35.000 đồng/lít, ảnh hưởng tới nhu cầu vận chuyển hàng hóa. "Nếu trước đây một đơn hàng khoảng 10 tấn thì nay chỉ còn 5-7 tấn, buộc DN phải gom nhiều đơn nhỏ để đủ tải cho mỗi chuyến xe nhằm giảm chi phí" - ông Chi nói.

Chi phí xăng dầu tác động dây chuyền đến vận tải, logistics và xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ngoài chi phí nhiên liệu, các DN phản ánh gánh nặng từ phí cầu đường cũng rất lớn. Theo ông Chi, một chuyến xe tải 15 tấn tuyến TP HCM - Đà Nẵng tiêu tốn tới 12 triệu đồng tiền dầu, 4 triệu đồng phí cầu đường và 2 triệu đồng chi phí sinh hoạt, chưa kể các khoản khác như khấu hao, bến bãi hay lương tài xế. Do đó, nếu được miễn giảm phí cầu đường trong giai đoạn này, DN sẽ giảm đáng kể áp lực tài chính.

Theo ông Hoàng Văn Thủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Hoàng Thủy, với giá dầu như hiện tại, DN vẫn phải tạm ngưng một số đầu xe vì hoạt động không hiệu quả, do khách hàng không chấp nhận mức cước cao.

Theo ông Thủy, để DN có thể hoạt động tốt, giá dầu cần giảm về khoảng 22.000 - 25.000 đồng/lít. Đồng thời, ông cũng mong Nhà nước cần xem xét miễn giảm thêm các loại phí cầu đường, phí bến bãi và thuế giá trị gia tăng nhằm hỗ trợ DN vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 - Lần thứ I với chủ đề "DN trước cú sốc địa chính trị toàn cầu: Ứng phó thế nào?", do Báo Người Lao Động tổ chức mới đây, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội DN TP HCM (HUBA), gợi ý các DN phải nâng cao năng lực xoay xở và điều chỉnh cách ứng phó với những khó khăn hiện tại. "Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực tự thân, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ từ các cơ quan quản lý. Bởi khi DN tự xoay xở, họ vẫn bị giới hạn về nguồn lực và thị trường, trong khi quá trình tái cơ cấu còn chịu nhiều ràng buộc từ các yếu tố bên ngoài và chi phí phát sinh. Vì vậy, cần có những điều chỉnh chính sách nhằm tháo gỡ rào cản, tạo dư địa hỗ trợ DN phát triển" - ông Hòa nói.

Giải bài toán vốn, lãi suất

Bên cạnh giá xăng dầu ảnh hưởng tới chi phí đầu vào của DN, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, việc mặt bằng lãi suất liên tục nhích lên gần đây đang trở thành rào cản không nhỏ đối với DN. Diễn biến mới nhất là động thái tăng lãi suất tiền gửi của các ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietcombank, BIDV, Agribank và VietinBank, ở các kỳ hạn dài từ 12-24 tháng, với mức tăng cao nhất tới 1,2 điểm % so với trước. Lãi suất đầu vào tăng kéo lãi suất cho vay cũng nhảy vọt từ 8%-9%/năm hồi cuối năm ngoái lên 11%-13%/năm trong giai đoạn hiện nay, thậm chí lãi suất vay bất động sản lên tới 14%/năm. Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP HCM (HAWA), cho biết các DN rất kỳ vọng các tổ chức tài chính xem xét, tạo điều kiện thuận lợi hơn về vốn để DN duy trì sản xuất và phát triển ổn định.

Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Vietravel, với ngành du lịch, tỉ giá rất nhạy cảm, chỉ cần biến động nhẹ cũng gây ảnh hưởng lớn. Cùng với đó là lãi suất có xu hướng tăng khiến chi phí DN gia tăng; nếu kéo giảm lãi suất lại gây áp lực lên tỉ giá. "Vì vậy, cần duy trì thanh khoản và ổn định mặt bằng lãi suất để hỗ trợ DN, đặc biệt là các DN có nhu cầu vốn" - ông Nguyễn Quốc Kỳ cho biết.

Để giải bài toán vốn ngắn hạn cho DN, ông Huỳnh Duy Sang, Giám đốc Khối Thị trường tài chính Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), cho biết tập khách hàng DN vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, ACB đang triển khai các chính sách lãi suất ưu đãi nhằm chia sẻ khó khăn, đồng thời chủ động đồng hành trong việc tư vấn về thuế cũng như cung cấp các giải pháp bảo hiểm rủi ro tài chính, qua đó góp phần nâng cao sức chống chịu cho DN.

Đối với nhóm khách hàng xuất khẩu và sản xuất, ngân hàng sẵn sàng áp dụng mức lãi suất cho vay thấp hơn khoảng 1-2 điểm % so với thông thường, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi DN đang phải đối mặt với áp lực lớn từ chi phí logistics và chi phí đầu vào gia tăng.

Ở góc độ điều hành, ông Nguyễn Phi Lân - Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê Ngân hàng Nhà nước - khẳng định trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường tài chính quốc tế, đặc biệt là biến động của USD và dòng vốn, để phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành. Cụ thể, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác.

Các công cụ điều hành như lãi suất, tỉ giá, tín dụng, nghiệp vụ thị trường mở… sẽ được sử dụng linh hoạt, hài hòa nhằm ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Cam kết vốn dài hạn Về dài hạn, việc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC) ra đời và đi vào hoạt động mới đây được kỳ vọng sẽ sớm giải quyết bài toán chi phí vốn cho DN, tức có thể kéo giảm mặt bằng lãi suất. Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC, thực tế, chỉ hơn một tháng sau lễ ra mắt, trung tâm này đã ghi nhận một loạt cam kết đầu tư lên tới 8,1 tỉ USD, đến từ các tổ chức quốc tế và đối tác chiến lược. "Ngoài dòng vốn đã cam kết, hiện có khoảng 10 tỉ USD từ quỹ VAPM của Singapore đang trong quá trình hoàn tất biên bản ghi nhớ và cấu trúc dự án... Những con số trên cho thấy năng lực trung chuyển vốn của TP HCM có thêm một lớp thanh khoản dài hạn, mở ra không gian lớn hơn cho các sản phẩm tài chính mới' - PGS-TS Nguyễn Hữu Huân kỳ vọng.



