Giữ vững niềm tin trước những luận điệu xuyên tạc

Cứ mỗi lần đất nước triển khai một chủ trương lớn hoặc ban hành quyết sách quan trọng, trên không gian mạng lại xuất hiện hàng loạt thông tin cắt ghép, suy diễn và xuyên tạc

Đây không phải là các ý kiến phản biện trên tinh thần xây dựng, mà là những thủ đoạn lợi dụng thông tin sai lệch để gieo rắc hoài nghi, từng bước làm suy giảm niềm tin của người dân.

Ngày càng tinh vi, khó nhận diện

Khi cả nước triển khai những quyết sách mới về sắp xếp tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thì nhiều tổ chức, trang, nhóm, tài khoản cùng các đối tượng chống đối lại đăng tải, phát tán các nội dung xuyên tạc, bóp méo chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Dù cách thể hiện khác nhau nhưng các luận điệu ấy đều hướng đến mục tiêu là phủ nhận ý nghĩa của những chủ trương đổi mới.

Thực tế đã chứng minh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giúp phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nhìn bề ngoài, những thủ đoạn này không mới nhưng cách thức thể hiện ngày càng tinh vi, khó nhận diện hơn. Chúng lấy một hiện tượng riêng lẻ rồi quy kết thành bản chất; cắt một phần phát biểu của lãnh đạo để suy diễn theo hướng khác; trích dẫn không đầy đủ văn bản hoặc cố tình bỏ qua bối cảnh khi phân tích. Thậm chí, nhiều bài viết còn cắt ghép hình ảnh, tiêu đề, video và bình luận để tạo cảm giác như "bằng chứng khách quan", trong khi toàn bộ lập luận đều thiếu căn cứ.

Không ít bài viết cố tình gán ghép rằng việc tinh gọn bộ máy đồng nghĩa với "xóa bỏ chính quyền địa phương", cho rằng tổ chức lại bộ máy là "tập trung quyền lực", hoặc suy diễn việc sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật là nhằm "siết quyền tự do của người dân". Đây thực chất là cách đánh tráo khái niệm, bóp méo bản chất vấn đề để dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.

Đáng chú ý, những nội dung xuyên tạc này thường được phát tán đồng thời trên các nền tảng, chia sẻ qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm tạo cảm giác như "ý kiến của số đông". Khi một thông tin xuất hiện với tần suất dày đặc, nhiều người dễ ngộ nhận đó là sự thật mà quên kiểm chứng nguồn gốc.

Trên thực tế, mọi quyết sách lớn của đất nước đều được thực hiện theo đúng Hiến pháp và pháp luật. Những dự án luật, nghị quyết và chủ trương quan trọng đều được nghiên cứu, lấy ý kiến, thẩm tra, thảo luận công khai trước khi được xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Mục tiêu xuyên suốt là hoàn thiện thể chế, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Thực tế cho thấy mục tiêu của các đối tượng chống phá không phải khiến tất cả mọi người tin ngay vào những điều chúng tung ra. Điều chúng hướng tới là gieo rắc sự hoài nghi, khiến người tiếp nhận mất phương hướng trước dòng chảy thông tin, từ đó từng bước làm suy giảm niềm tin xã hội.

Chia sẻ có trách nhiệm

Điều đáng lo ngại hiện nay không chỉ là sự xuất hiện của tin giả, tin xấu độc hay thông tin xuyên tạc, mà còn là việc nhiều người vô tình trở thành mắt xích trong quá trình phát tán thông tin sai lệch. Chỉ một lần chia sẻ khi chưa kiểm chứng cũng có thể khiến nhận thức sai lệch lan đến hàng ngàn người trong thời gian rất ngắn.

Thuật toán của nhiều nền tảng mạng xã hội thường ưu tiên khả năng tạo tương tác hơn là mức độ xác thực của thông tin. Vì vậy, những nội dung gây tranh cãi hoặc đánh mạnh vào cảm xúc thường lan truyền nhanh hơn thông tin đã được kiểm chứng. Nếu không chủ động đối chiếu với nguồn thông tin chính thống, người dùng mạng xã hội rất dễ bị cuốn theo các dòng trạng thái hay bài viết giật gân, vô tình tiếp tay cho thông tin sai lệch.

Giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng. Trong môi trường số, đó còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân; bắt đầu từ những hành động rất cụ thể như: đọc đầy đủ nội dung, kiểm tra nguồn tin, đối chiếu với báo chí chính thống và văn bản chính thức trước khi chia sẻ.

Anh Phạm Quang Thanh - ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP HCM - bày tỏ: "Tôi luôn theo dõi báo chí chính thống trước khi đọc các bài viết trên mạng xã hội. Có những nội dung nếu chỉ đọc tiêu đề thì rất dễ hiểu sai. Khi đối chiếu với văn bản hoặc thông tin chính thức, chúng ta sẽ thấy nhiều bài viết đã cắt ghép, diễn giải khác hẳn bản chất vấn đề. Đó cũng là cách nhiều người lựa chọn để tránh bị dẫn dắt bởi những thông tin thiếu kiểm chứng trên không gian mạng".

Mỗi quyết sách lớn đều cần thời gian để được thực tiễn kiểm nghiệm. Góp ý với tinh thần xây dựng luôn cần được lắng nghe, nhưng bóp méo sự thật, cắt ghép thông tin và kích động hoài nghi thì không phải phản biện mà là hành vi gây tổn hại lợi ích chung.

Trong thời đại số, giữ vững niềm tin không đồng nghĩa với tin một cách cảm tính mà là biết kiểm chứng trước khi tin, cân nhắc trước khi chia sẻ và tỉnh táo trước mọi thông tin chưa được xác thực. Khi mỗi người hình thành thói quen kiểm chứng thông tin, những luận điệu xuyên tạc sẽ khó còn đất sống, còn niềm tin xã hội sẽ được củng cố bằng sự thật, trách nhiệm và ý thức công dân.

Đó cũng là nền tảng quan trọng để bảo vệ thành quả đổi mới và giữ vững sự đồng thuận trong quá trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bốn nguyên tắc để không trở thành người phát tán thông tin sai lệch: - Không tin ngay vào bài viết chỉ có tiêu đề giật gân hoặc không rõ nguồn. - Ưu tiên đối chiếu với báo chí chính thống và thông tin từ cơ quan có thẩm quyền. - Đọc đầy đủ nội dung, không chỉ dựa vào vài dòng trích dẫn hoặc hình ảnh cắt ghép. - Chỉ chia sẻ khi đã kiểm chứng; một lần chia sẻ có trách nhiệm sẽ góp phần bảo vệ sự thật và giữ gìn niềm tin xã hội.



