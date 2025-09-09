Giữa làn sóng cửa hàng thời trang dẹp tiệm, nhiều shop online vẫn "hốt bạc"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giữa làn sóng cửa hàng thời trang dẹp tiệm, nhiều shop online vẫn "hốt bạc"

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Nửa đầu năm 2025, thị trường thương mại điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của ngành thời trang chính hãng.

Nhiều cửa hàng thời trang đóng cửa

Theo số liệu từ công ty tư vấn tăng trưởng thương mại điện tử YouNet ECI, tổng doanh thu ngành thời trang (không tính phụ kiện) trên ba sàn Shopee, Lazada và Tiki đã đạt hơn 9.000 tỉ đồng trong nửa đầu năm 2025, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này diễn ra trong bối cảnh nhiều thương hiệu thời trang nội địa phải rút khỏi thị trường bán lẻ truyền thống. Từ cuối năm 2024 đến đầu 2025, hàng loạt thương hiệu quen thuộc như Casta, Hnoss, MỘT (giày), Elpis… lần lượt thông báo đóng cửa chuỗi cửa hàng.

- Ảnh 1.

Coolmate nắm giữ vị trí dẫn đầu thương hiệu tăng trưởng bền vững trên thương mại điện tử trong nửa đầu năm 2025 Nguồn: Younet ECI

Nhiều thương hiệu Việt đang nổi trên sàn

Trái ngược với sự thu hẹp của kênh offline, báo cáo của YouNet ECI lại cho thấy trên sàn thương mại điện tử, các thương hiệu Việt Nam đang nổi lên và chiếm ưu thế. Nhiều thương hiệu đạt mức tăng trưởng 2 con số, đặc biệt là nhóm thời trang nam giới – phân khúc đang trở thành "động cơ tăng trưởng" mới trên các sàn online.

Lợi thế của các local brands nằm ở khả năng nhanh nhạy bắt kịp xu hướng giới trẻ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng "xanh", tối giản và tính ứng dụng cao. Ngoài việc ra mắt sản phẩm hợp mùa, hợp thời, họ còn biết cách tận dụng thương mại điện tử – vốn là kênh mua sắm quen thuộc của thế hệ trẻ.

Coolmate là ví dụ điển hình. Trong 6 tháng đầu năm 2025, thương hiệu này đạt doanh thu hơn 64 tỉ đồng, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ và giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng thương hiệu tăng trưởng bền vững. 

Theo YouNet ECI, thành công của Coolmate đến từ việc tập trung vào dòng sản phẩm tối giản, ứng dụng cao cho nam giới, song song với việc không ngừng cải tiến chất lượng, mở rộng thêm sản phẩm cho nữ. Thương hiệu này cũng xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành nhờ kết hợp KOLs, chia sẻ nội dung gần gũi như mẹo phối đồ hay hoạt động thường ngày.

Một thương hiệu khác là Calem.Club, với sản phẩm hướng đến Gen Z. Không mở cửa hàng offline, Calem.Club khai thác triệt để hình thức shoppertainment (mua sắm giải trí), dẫn dắt khách hàng từ những video bắt trend trên TikTok đến việc mua hàng qua livestream trên TikTok Shop và Shopee.

Ông Nguyễn Phương Lâm, Giám đốc phân tích thị trường tại YouNet ECI, nhận định người tiêu dùng online ngày càng coi trọng thương hiệu, mức độ tin cậy và trải nghiệm mua sắm thay vì chỉ chạy theo giá rẻ. "Người bán online buộc phải xây dựng uy tín lâu dài, thấu hiểu hành vi tiêu dùng và đầu tư bài bản vào vận hành nếu muốn trụ lại" - ông nói.

YouNet ECI dự báo thương mại điện tử Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng kép 35%/năm đến năm 2028, với hai động lực chính: mua sắm kết hợp giải trí và xu hướng tăng giá trị giỏ hàng.

Tin liên quan

Thủ tướng: Thiết kế công cụ hạn chế mặt trái của thương mại điện tử, quản lý thuế

Thủ tướng: Thiết kế công cụ hạn chế mặt trái của thương mại điện tử, quản lý thuế

(NLĐO)- Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, phải thiết kế công cụ để quản lý, giám sát chất lượng hàng hóa, quản lý thuế, hạn chế mặt trái của thương mại điện tử.

Người bán trên sàn thương mại điện tử vẫn loay hoay, chưa biết xuất hoá đơn cho ai

(NLĐO)- Nhà bán hàng trên sàn thương mại điện tử đang lo lắng về việc xuất hóa đơn khi không có thông tin chính xác của khách hàng.

Sàn thương mại điện tử không còn "vô can"

Các sàn thương mại điện tử sẽ phải chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát chất lượng và nguồn gốc hàng hóa

thương mại điện tử YouNet ECI local brands thời trang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo