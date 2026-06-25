Giữa mùa mưa, nắng nóng bao trùm cả nước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 23-6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như trạm: Hòa Bình (Phú Thọ) 38,8 độ C, Hàm Yên (Tuyên Quang) 38,4 độ C…

Kéo dài nhiều ngày tới

Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C như trạm: Láng (TP Hà Nội) 39,8 độ C, Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình) 39,2 độ C, Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) 39,2 độ C, Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) 39,5 độ C, Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) 39,7 độ C, Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) 40,3 độ C, Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) 39,6 độ C, Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) 40 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45%-50%.

Trong ngày 24-6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực trung du Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Dự báo, ngày 25-6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50%-55%. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ trên 35 độ C. Khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45%-50%. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45%-50%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo từ ngày 26-6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần; song, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp, có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng có thể gây mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao, cần hạn chế làm việc và hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng nóng kéo dài.

Theo ghi nhận tại Hà Nội, thời tiết vô cùng oi bức và nắng rát từ khoảng 9 giờ sáng và kéo dài đến 18 giờ chiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người lao động khi phải làm việc ngoài trời. Ngày 23-6, ghi nhận tại 5 trạm đo gồm: Láng, Sơn Tây, Ba Vì, Hoài Đức, Hà Đông đều ghi nhận mức nhiệt trên 39 độ C. Ngày 24-6, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội trên 40 độ C. Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc các điều kiện mặt đệm như bê-tông, đường nhựa.

Trong những ngày qua, người dân TP HCM phải che kín mít khi ra đườngẢnh: Ái My

Nắng nóng diện rộng giữa mùa mưa miền Nam

Dù đã bước vào cao điểm mùa mưa, TP HCM và nhiều tỉnh Nam Bộ những ngày gần đây có nền nhiệt tăng cao bất thường, nắng nóng gay gắt.

Nhiều người dân ở TP HCM và nhiều tỉnh, thành Nam Bộ cho biết nhiệt độ ngoài trời vào ban ngày ở mức rất cao, gây mệt mỏi và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt thường nhật. Ông Châu Nhật Minh (ngụ phường Phú Định, TP HCM) cho biết thời tiết thời gian qua nắng nóng như giữa mùa khô. "Nắng như đổ lửa, khiến cơ thể kiệt sức rất nhanh. Không khí cứ hầm hập từ chiều đến tối, khiến việc nghỉ ngơi cũng khó chịu hơn" - ông Minh chia sẻ. Chị Lê Ngọc Như Oanh (ngụ phường Bến Thành, TP HCM) cho rằng thời tiết oi bức kéo dài đang ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. "Những người phải làm việc ngoài trời như tài xế xe công nghệ, công nhân xây dựng, nhân viên giao hàng hay người buôn bán nhỏ ven đường rất vất vả, phải mưu sinh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt" - chị Oanh nói. Nhiều người dân cũng nhận định thời tiết năm nay có phần bất thường khi đang là mùa mưa nhưng nắng nóng vẫn kéo dài, trong khi các cơn mưa xuất hiện không đều và chủ yếu mang tính cục bộ.

Theo ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời gian gần đây, nền nhiệt tại TP HCM và nhiều tỉnh, thành Nam Bộ tăng khá mạnh so với trung bình nhiều năm. Mặc dù đang trong mùa mưa nhưng lượng mưa không xuất hiện đều và trên diện rộng. Ban ngày, đặc biệt từ sáng đến đầu giờ chiều, trời ít mây, nhiều nơi xảy ra nắng nóng. Đỉnh điểm vào ngày 22-6, nắng nóng xuất hiện gần như trên toàn khu vực Nam Bộ. Một số địa phương ghi nhận nhiệt độ cao như Biên Hòa 36,6 độ C, Tân Sơn Hòa 36,5 độ C và Châu Đốc 36,3 độ C. Theo Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, việc xuất hiện những ngày nắng mạnh xen kẽ trong mùa mưa vốn không phải hiện tượng hiếm. Tuy nhiên, mức độ và tần suất như năm nay được xem là bất thường. Không chỉ vậy, nền nhiệt cao còn làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, lốc, sét và mưa đá với cường độ mạnh hơn, gây khó khăn cho công tác dự báo cũng như tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với đời sống và sản xuất.

Trong khoảng 10 ngày tới, xu hướng mưa tại Nam Bộ được dự báo tăng dần và chiếm ưu thế hơn. Vì vậy, nắng nóng có khả năng giảm bớt so với những ngày gần đây. Đặc biệt, từ cuối tháng 6 sang đầu tháng 7, mưa sẽ gia tăng trên diện rộng, giúp nền nhiệt giảm và thời tiết trở nên dễ chịu hơn. Tuy nhiên, từ tháng 7 đến tháng 9 - giai đoạn thường là cao điểm mùa mưa - tổng lượng mưa năm nay được dự báo chỉ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, không quá cao như nhiều người kỳ vọng. "Điều đáng lưu ý là các đợt mưa trong thời gian tới có xu hướng mang tính cực đoan cục bộ, tức mưa rất lớn trong thời gian ngắn, dễ gây ngập úng tại các đô thị lớn như TP HCM. Giông, lốc, sét không còn là hiện tượng đi kèm mà trở thành rủi ro chính cần đặc biệt lưu ý" - ông Hưng nhận định.

Trước diễn biến thời tiết nắng nóng bất thường, theo các chuyên gia, người dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe và phòng tránh thiên tai. Người dân cần uống đủ nước, hạn chế làm việc ngoài trời vào thời điểm nắng gắt, mặc trang phục phù hợp và quan tâm đến sức khỏe của người già, trẻ nhỏ. Khi xuất hiện mưa giông, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây lớn, cột điện hoặc khu vực trống trải để phòng ngừa nguy cơ sét đánh và gió giật mạnh. Bên cạnh đó, các hộ gia đình nên kiểm tra, gia cố nhà cửa, khơi thông hệ thống thoát nước và chuẩn bị các vật dụng cần thiết để đề phòng tình huống mất điện do giông sét hoặc ngập úng.

Nguy cơ xuất hiện đợt El Nino mạnh Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các mô hình khí hậu trong nước và quốc tế đều cho thấy hiện tượng El Nino đang hình thành rõ nét và có khả năng phát triển mạnh từ nửa cuối năm 2026. Đáng chú ý, nhiều dự báo cho thấy El Nino lần này có thể đạt cường độ tương đương đợt El Nino lịch sử năm 2015-2016. Ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh chúng ta đang chứng kiến hệ thống khí hậu toàn cầu biến động ngày càng phức tạp, cực đoan và phi quy luật. Sự cộng hưởng giữa El Nino cường độ cao và xu thế nóng lên toàn cầu đang mở ra nguy cơ xuất hiện một trong những đợt El Nino mạnh nhất từng được ghi nhận. Đợt El Nino lịch sử giai đoạn 2015-2016 đã gây ra hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Hơn 100.000 ha lúa bị thiệt hại, trên 210.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nhiều chuỗi cung ứng nông sản trọng điểm bị ảnh hưởng nặng nề. El Nino còn có thể kéo theo những hiện tượng thời tiết dị thường trái quy luật. Điển hình là trận mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh năm 2015 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. TS Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, khuyến cáo cần xây dựng các kịch bản ở từng lĩnh vực. Các chuyên gia cảnh báo nếu El Nino phát triển theo kịch bản mạnh, nhiều khu vực của Việt Nam sẽ phải đối mặt tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài, lượng mưa suy giảm và nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng. Khu vực Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long là những vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp và rõ nét. Tình trạng hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn có thể tác động mạnh đến sản xuất nông nghiệp, nguồn nước sinh hoạt, hệ thống thủy lợi, năng lượng và môi trường.



