HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu

Th.Linh

Hiện dầu thô chiếm khoảng 90% kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Kuwait

Ngày 12-3, tại hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài quý I/2026 do Bộ Công Thương tổ chức, ông Nguyễn Tuấn Dũng, phụ trách Thương vụ Việt Nam tại Kuwait, cho biết xung đột tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu thô về Việt Nam.

Hiện dầu thô chiếm khoảng 90% kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Kuwait. "Thương vụ sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình để kịp thời cập nhật và kiến nghị các giải pháp phù hợp" - ông Dũng nêu rõ.

Ở thị trường Mỹ, ông Đỗ Ngọc Hưng, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, cho biết nước này vẫn là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với nhiều mặt hàng chủ lực của Việt Nam. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, trong khi các yêu cầu về tiêu chuẩn, quy định thị trường cũng ngày càng cao.

Ông Hưng lưu ý ngoài các yếu tố thương mại thông thường, doanh nghiệp cần quan tâm đến tác động lan tỏa từ xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là biến động giá năng lượng và chi phí logistics toàn cầu.

Theo ông Hưng, bất ổn năng lượng có thể làm gia tăng áp lực lạm phát tại Mỹ, từ đó ảnh hưởng đến sức mua, hành vi tiêu dùng cũng như chính sách điều hành kinh tế của nước này. Vì vậy, các hiệp hội ngành hàng, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại sớm, đồng thời theo sát diễn biến chính sách của thị trường.

Giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu - Ảnh 1.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị. Ảnh: BỘ CÔNG THƯƠNG

Phát biểu tại hội nghị, quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh yêu cầu các thương vụ thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu tại địa bàn phụ trách, đồng thời chủ động dự báo các kịch bản trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

Ông Lê Mạnh Hùng đề nghị các thương vụ tăng cường rà soát, thẩm định và giới thiệu các đối tác nhập khẩu, nhà phân phối và kênh tiêu thụ uy tín cho doanh nghiệp Việt Nam, nhằm giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường một cách bền vững, hạn chế phụ thuộc các đơn hàng ngắn hạn hoặc thương nhân trung gian. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo