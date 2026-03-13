Giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu

Ngày 12-3, tại hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài quý I/2026 do Bộ Công Thương tổ chức, ông Nguyễn Tuấn Dũng, phụ trách Thương vụ Việt Nam tại Kuwait, cho biết xung đột tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu thô về Việt Nam.

Hiện dầu thô chiếm khoảng 90% kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Kuwait. "Thương vụ sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình để kịp thời cập nhật và kiến nghị các giải pháp phù hợp" - ông Dũng nêu rõ.

Ở thị trường Mỹ, ông Đỗ Ngọc Hưng, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, cho biết nước này vẫn là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với nhiều mặt hàng chủ lực của Việt Nam. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, trong khi các yêu cầu về tiêu chuẩn, quy định thị trường cũng ngày càng cao.

Ông Hưng lưu ý ngoài các yếu tố thương mại thông thường, doanh nghiệp cần quan tâm đến tác động lan tỏa từ xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là biến động giá năng lượng và chi phí logistics toàn cầu.

Theo ông Hưng, bất ổn năng lượng có thể làm gia tăng áp lực lạm phát tại Mỹ, từ đó ảnh hưởng đến sức mua, hành vi tiêu dùng cũng như chính sách điều hành kinh tế của nước này. Vì vậy, các hiệp hội ngành hàng, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại sớm, đồng thời theo sát diễn biến chính sách của thị trường.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị. Ảnh: BỘ CÔNG THƯƠNG

Phát biểu tại hội nghị, quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh yêu cầu các thương vụ thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu tại địa bàn phụ trách, đồng thời chủ động dự báo các kịch bản trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

Ông Lê Mạnh Hùng đề nghị các thương vụ tăng cường rà soát, thẩm định và giới thiệu các đối tác nhập khẩu, nhà phân phối và kênh tiêu thụ uy tín cho doanh nghiệp Việt Nam, nhằm giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường một cách bền vững, hạn chế phụ thuộc các đơn hàng ngắn hạn hoặc thương nhân trung gian.