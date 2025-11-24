Giúp học sinh chủ động tìm hiểu khoa học

Sáng 23-11, dự án "Công tắc khoa học" năm 2025 với chủ đề "Một sức khỏe" đã tổng kết chuỗi hoạt động bằng chương trình tham quan trải nghiệm thực tế tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Chương trình do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OU-CRU) và Công ty Bayer Việt Nam tổ chức.

Dịp này, chương trình đã trao 26 bằng chứng nhận cho các đại sứ truyền thông học trò. Các em đã trải nghiệm thực tế, tìm hiểu hệ sinh thái động thực vật tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, củng cố hiểu biết để có thêm thông tin, kiến thức tuyên truyền khoa học cho cộng đồng. Các em còn được tìm hiểu mối quan hệ giữa thực vật, động vật và con người; giá trị của thực vật, động vật đối với môi trường xung quanh; vì sao phải bảo vệ động vật hoang dã; nếu động vật, thực vật không được bảo vệ thì nguy hại như thế nào đến môi trường sống…

Các đại sứ truyền thông học trò tìm hiểu về động vật, thực vật tại Thảo Cầm viên Sài Gòn

Trước đó, nhiều hoạt động đã diễn ra sôi nổi tại các sân trường. Học sinh tự sáng tác và biểu diễn ca khúc cổ động "Một sức khỏe", chia sẻ cảm nhận với bạn bè qua hoạt động vẽ tranh. 9 trò chơi khoa học được tổ chức dưới sân trường cho học sinh cùng tham gia trải nghiệm. Những trò chơi này được lồng ghép kiến thức khoa học đơn giản, dễ hiểu…

"Công tắc khoa học" là dự án truyền thông kiến thức khoa học dành cho học sinh cấp THCS nhằm giúp các em tìm hiểu khoa học một cách chủ động, sáng tạo, vui vẻ, phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Chương trình diễn ra từ ngày 27-10 đến 8-11, tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám, Trường THCS Tân Tạo, Trường THCS Tân Sơn (TP HCM) và Trường THCS Long Thọ (Đồng Nai) với sự tham gia, hưởng ứng của 5.200 học sinh.