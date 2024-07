Giúp trẻ có hoàn cảnh đặc biệt làm giấy tờ tùy thân

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Công an TP HCM cho biết hiện nay có 1.149 người khai báo nơi ở hiện tại và chưa đủ điều kiện cấp căn cước. Công an TP HCM sẽ tiến hành cấp căn cước cho số công dân này. Trong năm 2024, Công an thành phố tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo Đề án 06 thành phố duy trì thực hiện thường xuyên Kế hoạch 1878/KH-BCĐ với mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau, không để trường hợp người dân nào không có thông tin trên hệ thống dữ liệu dân cư.