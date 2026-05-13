HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Gỡ khó từ mâm cơm, mái ấm

Phạm Hồng Tuấn (Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP HCM)

Theo dõi các quyết sách gần đây của lãnh đạo TP HCM, người lao động đang cảm nhận rõ một luồng sinh khí mới.

Vượt lên những con số tăng trưởng vĩ mô, các chủ trương đang đi thẳng vào việc gỡ khó cho từng bữa cơm, mái ấm và con đường mưu sinh của người dân.

Với hàng triệu người lao động bám trụ tại đây, áp lực lớn nhất luôn là "cơm áo gạo tiền". Việc triệt phá đường dây "phù phép" thịt heo nái thành thịt bò bằng hóa chất độc hại khiến dư luận bàng hoàng. Điều này cho thấy sự quyết liệt dọn sạch thực phẩm bẩn, trực tiếp bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh người dân. Cùng với mâm cơm là khát vọng an cư. Việc thành phố kiên quyết không cấp phép chung cư cao tầng ở trung tâm, tập trung tháo gỡ vướng mắc dự án, cam kết phát triển nhà ở xã hội là tín hiệu nức lòng. Khi thị trường chững lại, những phân khúc "giá ảo" bị đóng băng chính là lúc nhen nhóm lại cơ hội có nhà cho người lao động bao năm chắt chiu.

Sự thấu cảm của đô thị kiến tạo còn thể hiện qua việc cải thiện không gian sống và mưu sinh. Dải phân cách trên Tỉnh lộ 8 qua Khu Công nghiệp Củ Chi được tháo dỡ, chấm dứt cảnh công nhân liều mạng leo dải phân cách đi làm. Dỡ bỏ rào cản vật lý là cất đi gánh nặng tâm lý, mang lại sự bình an. Tương tự, chủ trương thu hồi các khu đất "quy hoạch treo", rào tôn bỏ hoang để làm công viên tạm thời là động thái thiết thực trả lại không gian sống. Thay vì để đất "vàng" biến thành bãi rác tự phát, việc cải tạo thành mảng xanh mang đến thêm không gian vui chơi, hít thở giữa đô thị chật chội.

Song song đó, đời sống tinh thần của người dân cũng đang được đánh thức. Những tấm cửa cuốn chợ Tân Định khoác lớp bích họa Sài Gòn xưa, hay sự nở rộ của các giải thể thao cộng đồng, giúp thành phố thêm lãng mạn và giàu sức sống. Đó chính là những "trạm sạc" năng lượng cần thiết để người lao động tái tạo sức khỏe sau giờ làm việc.

Để những chính sách nhân văn này đến tận tay người dân, bộ máy thực thi ở cơ sở đóng vai trò quyết định. Thành tích lọt tốp 10 Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX 2025) có sự đóng góp rất lớn từ lực lượng này. Việc đề xuất giữ lại 1.000 người hoạt động không chuyên trách để tuyển làm công chức, hay tăng hỗ trợ cho công an cấp xã, là sự "tiếp sức" kịp thời. Khi đời sống cán bộ được chăm lo, họ sẽ yên tâm cống hiến, giúp thủ tục hành chính bớt phần gian nan.

Nhìn chung, TP HCM đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ tư duy quản lý lấy con người làm trung tâm. Giải quyết vấn đề bằng sự thấu cảm sâu sắc, thành phố đang tạo ra điểm tựa vững chắc để người lao động an tâm cống hiến, cùng chung tay xây dựng kỷ nguyên vươn mình của đô thị phương Nam.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo