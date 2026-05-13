Gỡ khó từ mâm cơm, mái ấm

Vượt lên những con số tăng trưởng vĩ mô, các chủ trương đang đi thẳng vào việc gỡ khó cho từng bữa cơm, mái ấm và con đường mưu sinh của người dân.

Với hàng triệu người lao động bám trụ tại đây, áp lực lớn nhất luôn là "cơm áo gạo tiền". Việc triệt phá đường dây "phù phép" thịt heo nái thành thịt bò bằng hóa chất độc hại khiến dư luận bàng hoàng. Điều này cho thấy sự quyết liệt dọn sạch thực phẩm bẩn, trực tiếp bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh người dân. Cùng với mâm cơm là khát vọng an cư. Việc thành phố kiên quyết không cấp phép chung cư cao tầng ở trung tâm, tập trung tháo gỡ vướng mắc dự án, cam kết phát triển nhà ở xã hội là tín hiệu nức lòng. Khi thị trường chững lại, những phân khúc "giá ảo" bị đóng băng chính là lúc nhen nhóm lại cơ hội có nhà cho người lao động bao năm chắt chiu.

Sự thấu cảm của đô thị kiến tạo còn thể hiện qua việc cải thiện không gian sống và mưu sinh. Dải phân cách trên Tỉnh lộ 8 qua Khu Công nghiệp Củ Chi được tháo dỡ, chấm dứt cảnh công nhân liều mạng leo dải phân cách đi làm. Dỡ bỏ rào cản vật lý là cất đi gánh nặng tâm lý, mang lại sự bình an. Tương tự, chủ trương thu hồi các khu đất "quy hoạch treo", rào tôn bỏ hoang để làm công viên tạm thời là động thái thiết thực trả lại không gian sống. Thay vì để đất "vàng" biến thành bãi rác tự phát, việc cải tạo thành mảng xanh mang đến thêm không gian vui chơi, hít thở giữa đô thị chật chội.

Song song đó, đời sống tinh thần của người dân cũng đang được đánh thức. Những tấm cửa cuốn chợ Tân Định khoác lớp bích họa Sài Gòn xưa, hay sự nở rộ của các giải thể thao cộng đồng, giúp thành phố thêm lãng mạn và giàu sức sống. Đó chính là những "trạm sạc" năng lượng cần thiết để người lao động tái tạo sức khỏe sau giờ làm việc.

Để những chính sách nhân văn này đến tận tay người dân, bộ máy thực thi ở cơ sở đóng vai trò quyết định. Thành tích lọt tốp 10 Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX 2025) có sự đóng góp rất lớn từ lực lượng này. Việc đề xuất giữ lại 1.000 người hoạt động không chuyên trách để tuyển làm công chức, hay tăng hỗ trợ cho công an cấp xã, là sự "tiếp sức" kịp thời. Khi đời sống cán bộ được chăm lo, họ sẽ yên tâm cống hiến, giúp thủ tục hành chính bớt phần gian nan.

Nhìn chung, TP HCM đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ tư duy quản lý lấy con người làm trung tâm. Giải quyết vấn đề bằng sự thấu cảm sâu sắc, thành phố đang tạo ra điểm tựa vững chắc để người lao động an tâm cống hiến, cùng chung tay xây dựng kỷ nguyên vươn mình của đô thị phương Nam.



