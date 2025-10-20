Gỡ nút thắt xây dựng nhà ở, cấp phép xây dựng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Gỡ nút thắt xây dựng nhà ở, cấp phép xây dựng

Bài và ảnh: QUỐC ANH

Dự kiến, trong quý IV/2025, quy chế mới về quản lý kiến trúc đô thị thành phố sẽ trình HĐND TP HCM xem xét thông qua.

Đây sẽ là căn cứ để UBND cấp xã giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng cho người dân

TP HCM đang lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện nội dung dự thảo quy chế quản lý kiến trúc đô thị (thay thế Quyết định 56/2021 về quy chế quản lý kiến trúc thành phố) nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân khi xây dựng nhà ở.

Gỡ vướng "khoảng lùi"

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tổ chức cuối tháng 9-2025, cử tri Phan Nguyễn Minh Tùng (xã Bà Điểm) đã kiến nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết khó khăn, vướng mắc để người dân xây dựng nhà ở thuận lợi hơn.

Ông Tùng bày tỏ mong muốn được xem xét, giải quyết việc cấp giấy phép xây dựng chính thức hoặc tạm thời đối với đất ở thuộc khu dân cư xây dựng mới. Theo cử tri này, việc tạm dừng cấp phép đang gây khó khăn cho người dân vì khó thể an cư, dù mật độ dân cư ở khu vực này đã đạt 80% - 90%. "Người dân được phép mua bán, sang nhượng nhưng không được cấp phép xây dựng đối với các thửa đất còn lại" - ông nêu.

Không chỉ khu vực quy hoạch đất dân cư xây dựng mới hay đất hỗn hợp có chức năng ở, người dân tại nhiều khu dân cư hiện hữu và khu vực nội thành cũng kiến nghị sớm giải quyết những nội dung bất cập của Quyết định 56/2021 để sớm được xây dựng nhà ở. Trong đó, quy định về khoảng lùi trong xây dựng công trình đã ảnh hưởng đến việc xây dựng nhà ở của người dân.

Phản ánh với phóng viên Báo Người Lao Động, ông N.V.T (phường Hòa Hưng) cho biết sau thời gian dài tích góp, năm 2024, gia đình ông quyết định xây nhà. Tuy nhiên, dự định của gia đình đành gác lại vì chờ thành phố tháo gỡ vướng mắc về khoảng lùi công trình. Đến nay, gia đình ông vẫn chờ đợi và mong muốn thành phố sớm điều chỉnh quy định này. Nhiều trường hợp khác cũng gác lại chuyện xây nhà vì diện tích xây dựng bị hạn chế nếu áp dụng khoảng lùi theo quy định.

Gỡ nút thắt xây dựng nhà ở, cấp phép xây dựng - Ảnh 1.

TP HCM sẽ sớm điều chỉnh, thay thế Quyết định 56/2021 để phù hợp thực tiễn, tạo thuận lợi cho người dân xây dựng nhà ở

Trước đây, nhiều quận, huyện đã gặp không ít lúng túng trong việc quản lý và cấp phép xây dựng với quy định về khoảng lùi, cũng như một số quy định khác trong Quyết định 56/2021. Từ đó, nhiều nơi đã kiến nghị điều chỉnh, như bỏ khoảng lùi đối với công trình ở khu vực trung tâm, đô thị hiện hữu; chỉ áp dụng đối với các khu vực quy hoạch mới. Có nơi còn kiến nghị chỉ khuyến khích chừa khoảng lùi chứ không bắt buộc; kiến nghị làm rõ việc áp dụng đối với giấy phép xây dựng mới hay cải tạo, sửa chữa...

UBND TP HCM đã sớm nhận ra những bất cập nêu trên và yêu cầu cơ quan tham mưu xây dựng dự thảo điều chỉnh, thay thế Quyết định 56/2021.

Sở Xây dựng cũng cho biết UBND TP HCM đang xem xét điều chỉnh Quyết định 56/2021 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về xây dựng tại các khu vực quy hoạch đất dân cư xây dựng mới và đất hỗn hợp có chức năng ở.

Đến nay, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM đã xây dựng nội dung dự thảo quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố và đang lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện. Dự kiến, trong quý IV/2025, quy chế này sẽ trình HĐND TP HCM xem xét thông qua. Đây sẽ là căn cứ để UBND cấp xã giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng cho người dân.

Như vậy, bên cạnh việc tháo gỡ vướng mắc về đất ở khu vực quy hoạch đất dân cư xây dựng mới và đất hỗn hợp, quy chế mới sẽ giúp người dân thành phố thuận lợi hơn khi xây nhà.

Đơn giản hóa thủ tục cấp phép xây dựng

Liên quan việc giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở cho người dân, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu và các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của thành phố và Thủ tướng về tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng.

Theo đó, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu, đề xuất UBND TP HCM ban hành quyết định phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng và quy mô, thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn. Bên cạnh đó, nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại một số khu vực, căn cứ đặc thù của thành phố, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục xây dựng nhà ở.

Sở Xây dựng TP HCM còn phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu và đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác giải quyết cấp phép xây dựng cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Đáng chú ý, UBND TP HCM cũng đang triển khai kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc bố trí, sắp xếp lực lượng nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn. Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các phường, xã, đặc khu xác định rõ yêu cầu, phương án bố trí, sắp xếp lực lượng phù hợp với thực tiễn của từng địa phương; xây dựng quy chế phối hợp quản lý và thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn. 

Sở Nội vụ TP HCM sẽ chủ trì đề xuất chính sách hỗ trợ lực lượng biệt phái quản lý trật tự xây dựng và đô thị để họ an tâm công tác. Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu sẽ phối hợp với Sở Xây dựng tiếp nhận, phân công nhiệm vụ và đánh giá lực lượng biệt phái này.


Tin liên quan

Bỏ yêu cầu chủ đầu tư phải dành 20% quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Bỏ yêu cầu chủ đầu tư phải dành 20% quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

NLĐO) - Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã bỏ quy định yêu cầu bắt buộc chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị phải dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội

Bình Dương: Thanh tra hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều căn hộ

(NLĐO) - Viêc thanh tra nhằm phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế, chính sách để kiến nghị bổ sung, sửa đổi; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bộ trưởng Xây dựng: Xây dựng nhà ở xã hội còn rất nhiều khó khăn

(NLĐO) - Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng cần thẳng thắn nhìn nhận việc triển khai Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội vẫn còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc cần phải tập trung và quyết liệt giải quyết

TP HCM xây dựng nhà ở giấy phép xây dựng xây dựng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo