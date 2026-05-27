Gỡ vướng các dự án năng lượng

Tỉnh Quảng Ngãi được xác định là địa phương có tiềm năng phát triển đa dạng các loại hình năng lượng như thủy điện, điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối và điện rác. Dù nhận được sự quan tâm từ các nhà đầu tư, nhiều dự án vẫn gặp vướng mắc trong quá trình triển khai.

Theo rà soát của Sở Công Thương Quảng Ngãi, trên địa bàn tỉnh hiện có 12 dự án năng lượng đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư nhưng chưa triển khai thực hiện. Trong đó, khu vực phía Đông tỉnh có 3 dự án, còn 9 dự án nằm ở khu vực phía Tây tỉnh (tỉnh Kon Tum cũ).

Cụ thể, có 10 dự án thủy điện với tổng công suất 111,8 MW; 1 dự án điện mặt trời công suất 160 MW và 1 dự án điện gió công suất 103,5 MW.

Trong số 10 dự án thủy điện nói trên, có 4 dự án đã hết tiến độ, nhà đầu tư đang xin điều chỉnh nhưng qua rà soát cho thấy một số dự án không đủ điều kiện để tiếp tục được gia hạn.

Quảng Ngãi đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc cho các dự án năng lượng trên địa bàn

Hầu hết các dự án đều chậm tiến độ so với quyết định chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Một phần nguyên nhân là các thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường còn kéo dài.

Ngoài các dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, hiện có 13 dự án năng lượng được các nhà đầu tư đề xuất tại khu vực phía Đông. Các dự án này đều đã được đưa vào điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phù hợp với định hướng phát triển năng lượng của tỉnh cũng như Quy hoạch điện VIII.

Nguyên nhân khiến các dự án chậm tiến độ chủ yếu do vướng mắc trong thủ tục đất đai sau sắp xếp đơn vị hành chính, điều chỉnh quy hoạch điện và hạn chế hạ tầng lưới điện đấu nối. Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư còn hạn chế về năng lực tài chính, thiếu chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương rà soát năng lực nhà đầu tư, tiến độ thực hiện dự án để tham mưu xem xét điều chỉnh hoặc thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án chậm triển khai.

"Các nhà đầu tư cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan theo quy định; xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện cụ thể, bảo đảm triển khai đúng cam kết, tránh kéo dài gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng môi trường đầu tư của tỉnh" - ông Hiền nói.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương khẩn trương rà soát, tham mưu đối với các dự án năng lượng được nhà đầu tư đề xuất tại khu vực phía Đông. Nếu dự án đáp ứng đầy đủ điều kiện và nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, UBND tỉnh sẽ xem xét cấp chủ trương đầu tư trong tháng 6-2026.