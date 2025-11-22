Gỡ vướng thủ tục hải quan tại cảng Cát Lái

Ngày 22-11, nhằm giải đáp vướng mắc tại Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực I, Chi cục Hải quan khu vực II đã tổ chức đối thoại hải quan và doanh nghiệp (DN). Nhiều ý kiến, kiến nghị đã được ghi nhận, giải đáp trực tiếp tại hội nghị.

Tại đối thoại, đại diện một công ty chuyên về thức ăn thủy sản cho rằng việc thông quan gần đây chậm bất thường, mà nguyên nhân chính là do phân tờ khai tự động, ngẫu nhiên. Có tình trạng công chức hải quan không chuyên về lĩnh vực tờ khai, có trường hợp yêu cầu DN bổ sung hồ sơ, cho nên tốn thêm thời gian xử lý.

Vấn đề nữa là khi DN nộp hồ sơ trực tuyến, sau đó cán bộ công chức hải quan yêu cầu phải in tờ khai từ bản photo, tốn thêm thời gian… DN này kiến nghị hải quan cần minh bạch thời gian tiếp nhận và xử lý để DN biết khi nào được thông quan. Đồng thời, hải quan cần phân bổ hồ sơ tờ theo nhóm chuyên môn, chuyên ngành của công chức để đảm bảo hồ sơ được xử lý nhanh chóng.

Đại diện DN có ý kiến tại cuộc đối thoại

Cùng kiến nghị, một công ty chuyên nhập khẩu về lĩnh vực tin học, công nghệ cho rằng một công chức tiếp nhận nhiều mã hàng thì không thể làm nhanh, nên nếu "rải ra" tự động cho nhiều công chức thì cũng khó cho DN. DN này đề xuất cán bộ hải quan nên đánh dấu tốt cho DN nhập khẩu quen, uy tín để tạo thuận lợi vì đa phần đối tác nhập khẩu hàng là DN tên tuổi, bảo đảm về việc sở hữu trí tuệ…

Một số DN làm dịch vụ hải quan cho biết khi chậm trễ, họ bị khách hàng khiếu nại, tăng chi phí. Họ cũng yêu cầu cán bộ hải quan cần có chỉ tiêu xử lý tờ khai hải quan cho cán bộ công chức, giống như đặt ra "KPI" hàng ngày và có bảng chấm dấu sao về thái độ phục vụ, làm việc của công chức để DN đánh giá, góp ý công khai, minh bạch.

Ông Đỗ Thế Mạnh, Đôi trưởng Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực I, nhìn nhận phân công tự động là chủ trương chung của ngành, phân bổ tờ khai tự động nhằm minh bạch hóa trong công tác thủ tục. Việc này ban đầu sẽ chưa thể nhanh do công chức cần thời gian tiếp nhận, xử lý nhất là giai đoạn luân chuyển, tinh giảm nhân sự. Tuy vậy, khi có bất cứ vướng mắc gì, DN cứ mạnh dạn trao đổi ngay để công chức, lãnh đạo hải quan nắm và tháo gỡ sớm nhất.

Giải thích về việc DN bị khóa công hàng, không cho lấy ra cảng bị tốn chi phí, đại diện hải quan cũng cho biết khi hàng bị khóa là phải có lý do. Có những trường hợp lỗi do quá trình khai báo, trên giấy phép, không khớp với thực tế số hiệu xe nhận hàng, xe xin đi đường này mà đi đường khác. Việc giấy phép sai mà công chức hải quan cho qua thì sẽ bị xử lý nặng theo quy định.

Ông Vương Tấn Nam, Trưởng Phòng Nghiệp vụ - Chi Cục Hải quan Khu vực II, chia sẻ thực tế công việc của cán bộ công chức hải quan sau tinh gọn, sáp nhập nhiều thay đổi và gia tăng đáng kể, nên còn một số bất cập nhất định. Công chức hải quan TP HCM không hề có tư duy làm khó DN, vì DN khó thì đất nước cũng không phát triển.

Theo ông Nam, Chi cục Hải quan Khu vực II vừa có quyết định thành lập tổ tư vấn, gồm 16 cán bộ công chức trực tiếp tư vấn, giải đáp thắc mắc, giải quyết khó khăn cho các DN. Vì vậy, khi có bất cứ vướng mắc hay nội dung cần trao đổi, DN cứ mạnh dạn trao đổi.

Kết luận đối thoại, ông Tống Quốc Thịnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực II nhận định về việc chậm thủ tục thông quan trong thời gian gần đây như DN phản ánh, chủ yếu do quy trình thủ tục và do thông tin đối thoại, giải đáp thắc mắc từ hai phía chưa trực tiếp, rõ ràng. Theo đó, ông sẽ yêu cầu Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực I ngay lập tức tiến hành phân công cán bộ công chức tự động nhưng có phân chia theo nhóm ngành hàng; tận dụng cán bộ công chức trước đây để hỗ trợ, hậu thuẫn làm sao để giải quyết nhanh nhất hồ sơ cho DN.

Ông Thịnh cũng cho biết ngành hải quan phải bị điều chỉnh do liên quan nhiều ngành khác, để làm đúng cán bộ công chức phải cập nhật rất nhiều thông tin, cho nên dù học hỏi nhưng không phải vấn đề, nội dung nào cũng biết ngay. Vì vậy, Chi cục sẽ có trách nhiệm đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công chức đồng thời đối thoại, tháo gỡ giải quyết khó khăn sớm nhất cho DN. Ông cũng kiến nghị DN cần nắm vững các quy trình thủ tục, kiểm tra hàng hóa khai báo rõ ràng, cụ thể, cần phân biệt hàng hóa, tuân thủ biểu thuế và khai báo chính xác.