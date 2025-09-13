Góc chill lý tưởng cho những tâm hồn nghệ sĩ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Góc chill lý tưởng cho những tâm hồn nghệ sĩ

MINH NGỌC

(NLĐO) - Không gian quanh Đài UFO trên đồi LAMORI như được sinh ra để dành cho những người biết cảm thụ, biết rung động và khao khát sự khác biệt

Nếu cuộc sống là một bản giao hưởng, thì Đài UFO trên đồi LAMORI Resort & Spa - xã Sao Vàng - tỉnh Thanh Hóa chính là một "nốt ngân dịu dàng" dành riêng cho những tâm hồn nghệ sĩ.

Không ồn ào, không vội vã, UFO là nơi mà mỗi người có thể ngắt nhịp thời gian, thả mình giữa tầng không, lắng nghe tiếng lòng và tìm lại nhịp điệu sống của chính mình.

- Ảnh 1.

Thiên đường của ánh sáng

"Có những nơi không cần nói gì cũng đủ chữa lành – chỉ cần ngồi đó, cùng gió và mây, để tâm trí được du hành về phía an nhiên…"

Không gian quanh Đài UFO trên đồi LAMORI như được sinh ra để dành cho những người biết cảm thụ, biết rung động, và khao khát sự khác biệt.

Những kiến trúc sư, nhiếp ảnh gia, nhà văn, họa sĩ, hay đơn giản là những kẻ mộng mơ – ai từng đặt chân đến nơi đây đều thừa nhận: "Không gian sáng tác tuyệt vời trên Đài UFO, chất liệu kiến tạo những kiệt tác nghệ thuật, khơi nguồn cảm hứng bất tận có thể bật lên một cách bất ngờ như tia sáng xuyên qua cành cây, tán lá" - một nhạc sĩ chia sẻ.

Mỗi góc nhìn từ UFO đều là một "khung tranh sống": phía xa là thung lũng Lam Kinh cổ kính mờ ảo trong sương; phía gần là đại ngàn trùng điệp, chim rừng vội vã vụt ngang trên nền trời xanh biếc.

Cảnh vật như biết nói thành lời, gió như khẽ kể chuyện. Và khi ánh sáng chuyển sắc – từ bình minh óng ả đến hoàng hôn mật ngọt – UFO bỗng trở thành một "studio tự nhiên", nơi nghệ thuật không bị gò bó, cảm xúc được tự do thăng hoa.

- Ảnh 2.

Đĩa bay giữa tầng không

Với những người yêu "chill culture" – sống chậm, uống cà phê, đọc sách và ngẫm về nhân sinh – UFO là một tọa độ không thể bỏ lỡ. Chỉ cần một chiếc ghế tựa, một bản nhạc jazz nhẹ, thêm vài người bạn đồng điệu, bạn sẽ cảm thấy mình đang sống giữa một không gian tuyệt diệu, nơi mọi ồn ào đã ở lại phía dưới chân đồi.

Đài vọng cảnh UFO được thiết kế với khoảng không mở – tạo điều kiện tối đa để con người kết nối với thiên nhiên. Mỗi buổi sáng sớm, bạn có thể ngồi thiền, tập yoga, viết nhật ký hoặc đơn giản là nhắm mắt nghe tiếng gió xuyên qua rừng. Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng đèn từ UFO dịu dàng như một lời thì thầm, lý tưởng để tâm hồn được thả trôi, trút bỏ mọi muộn phiền.

Có những người luôn thấy mình lạc lõng giữa thế gian. Nhưng khi đến UFO, họ bỗng tìm thấy một chốn thuộc về. Không cần rượu mạnh, không cần nhạc xập xình, chỉ cần gió – cây – trời và một khoảng lặng, là đủ để chữa lành. Những người viết nhạc tìm thấy giai điệu mới. Những người vẽ tranh thấy nét cọ sống động hơn. Và những trái tim từng tổn thương – thấy dịu lại như dòng nước mát phủ lên vết nứt.

LAMORI định hướng phát triển UFO không chỉ là đài vọng cảnh, mà còn là nơi tổ chức những retreat nghệ thuật – thiền – chụp ảnh – viết lách theo mô hình cá nhân hóa. Du khách có thể đăng ký tham gia các workshop "tắm rừng", vẽ tranh thiền, ghi âm podcast giữa thiên nhiên, hoặc viết thơ bên hoàng hôn. Một không gian lý tưởng cho những người sáng tạo muốn trở về với nội tâm mình

- Ảnh 3.

Không gian cho retreat nghệ thuật & wellness

Đài UFO trên đồi LAMORI không chỉ là nơi để "check-in sống ảo", mà là một thánh địa nhỏ giữa rừng dành cho những ai khao khát cảm xúc thật – những người tin rằng, cuộc đời chỉ đẹp khi có những khoảng dừng lặng.

"Không phải nơi đâu cũng khiến người ta yêu đời trở lại. Nhưng UFO thì có thể – bằng sự tĩnh lặng, bằng không khí đầy thơ, và bằng cả bầu trời rộng mở chờ bạn ngẩng nhìn."

Đài UFO Công trình ánh sáng LAMORI Resort & Spa đĩa bay du lịch Thanh Hóa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo