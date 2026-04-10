Góc khuất ít ai biết về đường dây liên quan "tổng tài" Được Đất Bắc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Góc khuất ít ai biết về đường dây liên quan "tổng tài" Được Đất Bắc

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Mở rộng điều tra chuyên án về Được Đất Bắc, Công an TPHCM đã bắt Giám đốc Công ty Nhất Tín cùng các đồng phạm do có hành vi đòi nợ vi phạm pháp luật

Ngày 10-4, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Đức (48 tuổi), Hồ Minh Đạt (54 tuổi), Nguyễn Thị Giang (vợ Đạt), Đặng Thanh Vương (33 tuổi), cùng 5 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra chuyên án liên quan đường dây đòi nợ thuê do Hồ Thành Được (tức Được Đất Bắc) cầm đầu.

Chuyên án được triển khai theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, liên quan các hoạt động đòi nợ diễn ra tại phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa.

Vợ chồng cùng điều hành

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt làm giám đốc, cùng với vợ là Nguyễn Thị Giang và nhiều nhân viên đã tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái phép.

- Ảnh 1.

Công an TPHCM bắt 8 đối tượng

Các đối tượng trong đường dây này được phân công thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động có tổ chức, thay phiên nhau bám sát địa bàn nhằm tạo áp lực liên tục đối với người vay nợ.

Tại cơ quan điều tra, Hồ Minh Đạt khai nhận từng hành nghề mua bán sầu riêng, đến năm 2021 thì mở công ty nói trên.

Đến tháng 7-2025, Đạt được Nguyễn Trung Đức môi giới sử dụng pháp nhân Công ty Nhất Tín để ký kết một hợp đồng giả cách với bà T., nhằm mục đích đòi khoản nợ 70 tỉ đồng từ bà B.

Sau khi hợp đồng được ký kết, Đạt đã chỉ đạo nhân viên công ty đến nhà người bị cho là con nợ tại khu vực chợ Bà Rịa để tiến hành đòi tiền.

- Ảnh 2.

Giám đốc Công ty Nhất Tín tại Công an TPHCM

Trong hơn một tháng, nhóm này thực hiện hơn 20 lần đòi nợ thuê nhưng không thu hồi được khoản tiền như mong muốn. Do sự việc kéo dài, tốn nhiều thời gian và công sức, Đạt đề nghị Đức hủy hợp đồng và được chấp thuận.

Theo lời khai của bị can, trong thương vụ này, Đức thỏa thuận sẽ hưởng 35% số tiền đòi được từ phía chủ nợ, trong khi Đạt nhận 12%. Tuy nhiên, kế hoạch không đạt kết quả như kỳ vọng.

Hồ Minh Đạt cũng thừa nhận sai phạm của mình và bày tỏ sự hối hận sau khi làm việc với cơ quan điều tra.

Huy động nhiều người tham gia

Liên quan vụ án, bị can Đặng Thanh Vương khai quen biết với Đạt từ trước. Vào cuối tháng 7-2025, Vương được Đạt rủ tham gia hoạt động đòi nợ thuê.

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

Giấy tờ, sổ sách liên quan hành vi phạm tội

Theo sự phân công, Vương cùng nhiều đối tượng khác được chia thành 2 nhóm: một nhóm túc trực trước nhà người vay, nhóm còn lại bám sát tại cơ sở kinh doanh của nạn nhân, thường xuyên có hành vi lớn tiếng, chửi bới nhằm gây áp lực buộc trả nợ.


Cơ quan điều tra xác định từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 10-2025, nhóm này đã huy động nhiều người tham gia, mặc đồng phục công ty, để lộ hình xăm nhằm thị uy.

Các đối tượng sử dụng ô tô di chuyển đến trước nhà và nơi kinh doanh của nạn nhân. có hành vi gây mất trật tự, đe dọa và cản trở hoạt động kinh doanh.

Một số đối tượng còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản, uy hiếp tinh thần người thân và nhân viên của nạn nhân nhằm ép buộc trả nợ.

Các hoạt động này diễn ra liên tục, có tổ chức, với nhiều nhóm thay phiên nhau bám địa bàn, khiến bị hại rơi vào trạng thái hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động kinh doanh.

Trong quá trình khám xét và điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm các hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục sử dụng khi đi đòi nợ và các phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội.

Vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.


đòi nợ Công an TPHCM Được Đất Bắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo