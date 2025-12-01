HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Góc khuất ít người biết khi tỉ phú Trần Đình Long bước chân vào nông nghiệp

Tin, ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Vua thép, tỉ phú Trần Đình Long sau 10 năm làm nông nghiệp, giá cổ phiếu nông nghiệp Hòa Phát gần gấp đôi công ty mẹ đã khiền nhiều người tò mò.

Chiều 1-12, tại hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu HPA của Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA), thành viên của Tập đoàn Hòa Phát (HPG) của tỉ phú Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT HPG), vấn đề "vì sao mức giá chào bán công khai (IPO) của HPA đến 41.900 đồng/cổ phiếu, cao hơn gần gấp đôi cổ phiếu HPG của công ty mẹ đã được giải tỏa.

Theo đó, chỉ sau một thập kỷ ra đời, HPA đã nằm trong Top 10 doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn nhất Việt Nam, Top 13 sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất, dẫn đầu về cung cấp trứng gà sạch tại miền Bắc, và giữ thị phần số 1 về cung cấp bò Úc nguyên con tại Việt Nam.

Lý giải cho thành công này, bà Phạm Thị Hồng Văn, Tổng Giám đốc HPA, nhấn mạnh đó không phải là sự mở rộng quy mô một cách ồ ạt, mà là nhờ vào văn hóa doanh nghiệp làm công nghiệp và triết lý "chiến thắng chính mình trước khi thắng thị trường" được thừa hưởng từ công ty mẹ Hòa Phát. Mô hình Feed-Farm tích hợp khép kín. HPA đã áp dụng mô hình sản xuất chuỗi giá trị tích hợp từ thức ăn chăn nuôi (Feed) đến trang trại (Farm). Công ty tự chủ cả nguồn thức ăn và con giống, hai yếu tố chiếm đến 70% chi phí chăn nuôi, giúp kiểm soát chặt chẽ giá thành và chất lượng sản phẩm.

Chuyện ít người biết khi tỉ phú Trần Đình Long làm nông nghiệp - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc HPA đang giới thiệu về HPA

Bà Vân cho biết lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế đạt 1.295 tỉ đồng. Biên lợi nhuận sau thuế đạt 15,1% trong năm 2024, và chỉ số ROE (Lợi nhuận/vốn chủ sở hữu) lũy kế 9 tháng đầu năm 2025 là 56,4%, trong khi ROA đạt 31,7%. Tầm nhìn đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu đạt doanh thu trên 12.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.750 tỉ đồng, với ROE duy trì trên 25%.

Về mảng thức ăn (Food), ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch HĐQT HPA, kiêm Tổng Giám đốc Hòa Phát Group, cho biết HPA dù đã thành công với mô hình Feed-Farm (2F), HPA vẫn còn một chặng đường để hoàn thành mô hình 3F (Feed - Farm - Food). Hiện tại, mảng thực phẩm (giết mổ và chế biến) vẫn chưa được triển khai rộng rãi do công ty còn đối mặt với rào cản về hệ thống phân phối và thương hiệu.

Việc IPO nhằm nâng cao năng lực tài chính, cơ cấu lại nguồn vốn, và quan trọng nhất là đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, đặc biệt công ty sẽ tìm kiếm đối tác làm mảng Food. HPA đang nghiên cứu hệ thống phân phối phù hợp, tập trung vào hai kênh chính là siêu thị và đại lý, với kỳ vọng hợp tác sâu hơn với các nhà bán lẻ lớn. HPA khẳng định sẽ triển khai mảng Food một cách chắc chắn, đảm bảo thành công và kiểm soát được toàn bộ chuỗi đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu HPA từ ngày 24-11 đến trước 16 giờ ngày 15-12 thông qua đại lý phân phối là Công ty CP Chứng khoán Vietcap. Công ty sẽ phân bổ cổ phiếu vào 2 ngày 16,17-12, nhà đầu tư thanh toán trước ngày 24-12. HPA dự kiến công bố kết quả chào bán từ ngày 25 đến 30-12 và gửi chứng nhận sở hữu cổ phiếu cho nhà đầu tư trong tháng 1-2026, đồng thời niêm yết trên HoSE.

giá cổ phiếu vua thép IPO Tỉ phú Trần Đình Long Nông nghiệp Hòa Phát
