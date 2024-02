Gợi ý lịch trình người hâm mộ dự The Eras Tour của Taylor Swift tại Singapore

Tour lưu diễn "Taylor Swift - The Eras Tour" tại Singapore đang đến gần. STB đã có những chia sẻ mới nhất về lịch trình du lịch Siganpore gợi ý cho người hâm mộ Việt Nam tham dự concert.



Lịch trình kết hợp những hoạt động dành riêng cho người hâm mộ Taylor Swift trước và trong ngày diễn ra concert, kết hợp cùng những hoạt động ăn uống, mua sắm, giải trí để tối ưu hóa trải nghiệm của du khách trong dịp này.

Trong đó, có nhiều hoạt động cho "Swifties" trước giờ G (không thuộc khuôn khổ chương trình quảng bá chính thức của Taylor Swift).

Khu rừng nhiệt đới trong Jewel Changi Airport

Ngay khi vừa đáp xuống sân bay Changi, người hâm mộ có thể tham gia một số hoạt động để hưởng ứng Eras Tour: Check-in và cùng nhau mời Taylor Swift ghé thăm khu rừng nhiệt đới trong Jewel Changi Airport.

13 năm trước, Taylor Swift đã đến sân bay Changi và vô cùng ấn tượng khi nhìn thấy một khu rừng ngay giữa sảnh đến nhà ga số 3. Còn bây giờ, ngay tại trung tâm Jewel Changi đã xuất hiện một khu rừng nhiệt đới ấn tượng hơn gấp nhiều lần. Các Swifties có thể đến đây và cùng mời Taylor Swift ghé thăm khu rừng này bằng cách chia sẻ ảnh và video trên mạng xã hội với hashtag #SEETHENEWFOREST.

Đêm nhạc beJEWELed tại Jewel Changi Airport

Vào ngày 1-3-2024, ngay tại không gian Thung lũng Rừng rậm Shiseido của Jewel sẽ diễn ra sự kiện âm nhạc "beJEWELed". Tại sự kiện, người hâm mộ của Taylor Swift có thể tụ tập và hát những ca khúc nổi tiếng nhất như "Love Story", "You Belong with Me", "Blank Space" và tất nhiên "Bejeweled".

Sau khi check in tại khách sạn, nếu còn nhiều thời gian, bạn có thể ghé những cửa hàng lưu niệm địa phương và "rinh" về những những món phụ kiện rất "Taylor Swift" để "flex" với các Swifties khác tại đêm diễn.

Các cửa hàng được giới thiệu là Beads&Craft (địa chỉ: People's Park Centre - 101 Upper Cross Street #02-59 Singapore 058357), Shinobeads (địa chỉ: 101 Upper Cross Street, #02-56A, People's Park Centre, Singapore 058357).

Những cửa hàng địa phương sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ những vật dụng cần thiết để tự tay xâu ‘vòng tay tình bạn’ “Made in Singapore”. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua những chiếc vòng được làm sẵn, hoặc đặt thiết kế theo yêu cầu.

Ngoài ra còn nhiều hoạt động nổi bật dành cho người hâm mộ: Chụp ảnh photobooth theo chủ đề concert hoặc tìm mua những món đồ lưu niệm đậm chất The Eras Tour,...

Cửa hàng lưu niệm pop-up Blindgoldrush (địa chỉ: 30 Haji Ln, Singapore) đang bày những bán chiếc móc khóa, ví tiền, vật dụng cá nhân nhỏ xinh, đồ hóa trang được truyền cảm hứng từ các bài hát của Taylor Swift. Tiệm còn đầu tư hẳn một khu vực photo booth, với phông nền chụp ảnh được truyền cảm hứng từ những album phòng thu nổi tiếng của nữ ca sĩ như 'Speak Now' hay 'Lover'.

Chụp hình photo booth với giá 10 SGD/10 phút chụp không giới hạn, với 2 tấm ảnh photostrip để giữ làm kỷ niệm





Ăn đêm ở khu phố Geylang - "thủ phủ ăn đêm" của Singapore sau khi "quẩy hết mình" với concert. Từ Sân vận động Quốc gia Singapore (Singapore National Stadium) đến khu phố Geylang chỉ mất khoảng 7-10 phút đi xe.

Món cua sốt ớt nổi tiếng ở No Signboard Seafood Geylang (địa chỉ: 414 Geylang Rd, Singapore 389392), giá dao động từ 10 SGD trở lên/món

Geylang Lor 9 Fresh Frog Porridge (Địa chỉ: 235 Geylang Road, Lor 9 Geylang, Singapore 389294), giá món ăn tối đa khoảng 20 SGD/món. Các món: Đùi ếch sốt kung pao đậm đà ăn cùng cháo trắng nhuyễn mịn, mực xào sa tế, hàu sữa chiên trứng, cá đuối nướng sốt sambal, rau muống xào tỏi thân thuộc ăn kèm với đùi ếch chiên giòn

Lor 9 Beef Kway Teow được “mệnh danh” là hàng ăn có món hủ tiếu xào bò (Beef kway teow) ngon nhất nhì Singapore. Địa chỉ: 237 Geylang Rd, Singapore 389296. Giá món ăn tối đa khoảng 30 SGD/món

Bên cạnh đó là những ưu đãi mua sắm. Tại sân bay, khi xuất trình vé Eras Tour hoặc bất kỳ vé concert nào diễn ra tại National Stadium và Singapore Indoor Stadium tại quầy thông tin và hỗ trợ khách hàng (Tầng 1, Jewel Changi), bạn sẽ nhận được những ưu đãi hấp dẫn từ ngày 15-2 đến ngày 15-3-2024.

Khách có một số đặc quyền tại khu nghỉ dưỡng Marina Bay Sands khi sở hữu thẻ tín dụng UOB.

Khách cũng có thể tận dụng thời gian đển check-in tại những địa điểm "must-go" tại Đảo quốc Sư Tử. Trải nghiệm một Singapore "độc lạ" như người bản xứ đích thực với các chuyến thăm thú thành phố bằng xe đạp, trên sidecar của chiếc vespa hay đăng ký những tour trải nghiệm độc đáo. "Chill" tại những hidden bar mang phong vị địa phương...