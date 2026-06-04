Golf Long Thành bị xử phạt

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 272/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (phường Phước Tân, TP Đồng Nai) với số tiền 92,5 triệu đồng.



Sân Golf Long Thành

Theo đó, công ty đã bị xử phạt theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, báo cáo tài chính (BCTC), tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu; tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên; BCTC bán niên… trong 4 năm liên tục, từ năm 2020 đến 2024.

Trước đó, UBCKNN cũng xử phạt công ty Công ty CP Tàu Cuốc mức phạt tương ứng 92,5 triệu đồng với các lỗi tương tự. Đây là lỗi phổ biến mà nhiều doanh nghiệp cổ phần bị xử phạt trong nhiều năm qua.