Gốm sứ, tưởng chừng là ngành hàng xa xỉ, nay lại đối mặt với những thay đổi lớn về chi phí sản xuất, kênh phân phối, cũng như nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, trong bức tranh đầy thử thách ấy, vẫn có những điểm sáng khi nhiều doanh nghiệp, đơn vị sản xuất đã chủ động đổi mới mô hình kinh doanh để giữ giá tốt, chất lượng cao.

Giá nguyên vật liệu leo thang – thách thức lớn

Theo ghi nhận từ các làng nghề thủ công truyền thống như Bát Tràng, Phù Lãng, Chu Đậu,... giá nguyên vật liệu như đất sét trắng, men màu, củi đốt, gas… đã tăng trong 2 năm trở lại đây. Cùng tốc độ đô thị hóa nhanh chóng đã ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành các sản phẩm gốm sứ truyền thống.

Sự thật là phần lớn các lò gốm truyền thống hiện nay đang đứng trước lựa chọn khó khăn: tăng giá để duy trì sản xuất, hoặc giảm quy mô, thậm chí ngừng hoạt động tạm thời. Điều này khiến nguồn cung trên thị trường trở nên hạn chế hơn, góp phần đẩy giá bán sản phẩm tăng lên rõ rệt.

Sự phân hóa rõ nét về giá trên thị trường đồ gốm

Hiện nay, thị trường gốm sứ chia làm hai nhóm chính:

Sản phẩm thủ công truyền thống: Là các dòng sản phẩm được chế tác tại các làng nghề như Bát Tràng, có tính nghệ thuật, giá trị văn hóa cao. Mức giá dao động từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng, tùy theo độ tinh xảo, kích thước và độ độc bản.

Sản phẩm công nghiệp, đại trà: Sản xuất hàng loạt tại nhà máy, quy trình cơ giới hóa hoàn toàn, mẫu mã phong phú nhưng ít giá trị nghệ thuật. Mức giá rẻ hơn nhiều, chỉ từ 50.000 – 200.000 đồng/sản phẩm.

Bình gốm phong thủy được chế tác độc bản tại Không Gian Gốm Bát Tràng

Sự khác biệt này khiến người tiêu dùng dễ phân vân khi lựa chọn. Giá cả trở thành yếu tố quyết định, trong khi ít người đủ kiến thức để phân biệt chất lượng thực sự của từng loại sản phẩm.

Giá cao có đồng nghĩa với "đắt giá"?

Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, trong bối cảnh thị trường ngày càng ưa chuộng sản phẩm cá nhân hóa, mang tính thủ công và giàu bản sắc, thì giá thành cao không hẳn là điểm trừ, mà có thể là dấu hiệu của giá trị thực.

Một chiếc bình hoa men rạn đắp nổi Bát Tràng có thể có giá 2 triệu đồng, nhưng lại là sản phẩm được làm thủ công, nung nhiều lần, trải qua rất nhiều công đoạn và do chính nghệ nhân nhiều năm kinh nghiệm hoàn thiện. Trong khi đó, một sản phẩm tương tự ngoài thị trường chỉ 300.000 đồng – nhưng là hàng in khuôn, sơn men đơn giản, thiếu tính cá nhân và độ bền.

Không Gian Gốm Bát Tràng – chuỗi gốm sứ giá xưởng

Xuất phát từ chính làng nghề Bát Tràng, Không Gian Gốm Bát Tràng là hệ thống phân phối gốm sứ truyền thống với mô hình "Từ xưởng đến tay người dùng": Giá bán như mua tận xưởng, không qua trung gian; Đảm bảo chất lượng thủ công cao cấp, sản xuất tại các xưởng lâu năm tại Bát Tràng; Mẫu mã đa dạng: Hệ thống chuyên sản xuất, cung cấp đa dạng từ đồ thờ, trang trí, lọ hoa, phong thủy đến bộ ấm chén, ly tách, đồ gốm sứ gia dụng…; Hỗ trợ khách hàng thiết kế riêng, đặt hàng in logo theo yêu cầu.

Không Gian Gốm Bát Tràng với hơn 10 năm hoạt động và chuỗi các cửa hàng tại TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội; là đối tác tin cậy cho nhiều thương hiệu cá nhân, doanh nghiệp, nhà hàng – khách sạn khi cần mua gốm sứ giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và nguồn gốc rõ ràng.

Không Gian Gốm chuyên cung cấp đa dạng các sản phẩm gốm sứ chất lượng

Tương lai nào cho gốm sứ truyền thống trong bối cảnh mới?

Nhu cầu sử dụng gốm sứ vẫn còn rất lớn, không chỉ trong nước mà cả ở thị trường quốc tế. Nhưng để giữ chân người tiêu dùng giữa thời kỳ "thắt lưng buộc bụng", các thương hiệu gốm sứ truyền thống cần thay đổi cách tiếp cận: Minh bạch hơn về giá trị sản phẩm; giải thích rõ vì sao sản phẩm thủ công lại có mức giá như vậy; tối ưu quy trình phân phối để giảm chi phí cho người mua và tăng cường truyền thông về yếu tố văn hóa, nghệ thuật gắn liền với mỗi sản phẩm.

Một trong những cửa hàng của hệ thống Không Gian Gốm Bát Tràng tại địa chỉ 96-98 Võ Thị Sáu, Quận 1 (cũ), TPHCM

Giữa thời đại kinh tế đầy thử thách, việc sản phẩm gốm sứ truyền thống có mức giá cao hơn không đồng nghĩa với "đắt đỏ" nếu xét trên góc độ giá trị – chất lượng – tính bền vững. Đặc biệt với những thương hiệu như Không Gian Gốm Bát Tràng, việc cung cấp sản phẩm gốm sứ giá xưởng là minh chứng rõ ràng cho khả năng tồn tại bền vững của làng nghề truyền thống khi biết chuyển mình đúng hướng.

