Google Maps cập nhật bản đồ Việt Nam chi tiết đến tận xã, phường sau sáp nhập

Ngày 24-3, nhiều người dùng cho biết khi tìm kiếm phường, xã theo tên địa danh mới, ứng dụng Google Maps đã hiển thị địa giới hành chính sau sáp nhập.

Ví dụ, khi tìm kiếm "phường Hiệp Bình" tại TPHCM, bản đồ hiển thị phần diện tích của các phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước và một phần diện tích phường Linh Đông cũ. Hay, tìm "phường Xuân Hòa", bản đồ hiển thị phần diện tích của phường Võ Thị Sáu và một phần diện tích của phường 4 thuộc quận 3 - TPHCM trước đây.

Động thái của Google Maps diễn ra sau gần một tuần kể từ khi nền tảng này bước đầu cập nhật địa giới tỉnh, thành.

Một điểm đáng chú ý lần này là Google Maps hiển thị cả địa giới xã, phường cũ nếu người dùng tìm kiếm theo tên cũ. Dù vậy, việc cập nhật bản đồ vẫn chưa đồng bộ trên toàn quốc.

Việc Google Maps cập nhật địa giới trên bản đồ diễn ra sau hơn 8 tháng kể từ thời điểm cả nước thực hiện sáp nhập, giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố; số xã, phường giảm từ khoảng 10.000 xuống hơn 3.300.

Theo giới công nghệ, việc cập nhật dữ liệu địa giới hành chính trên Google Maps sẽ diễn ra theo từng giai đoạn, do lượng dữ liệu cần xử lý rất lớn.

Trước đó, thông qua hệ thống IssueTracker dành cho nhà phát triển, Google Maps Platform đã thông báo kế hoạch triển khai cập nhật vào giữa tháng 2-2026, đồng thời yêu cầu các đối tác cập nhật API liên quan.

Do đây là nguồn dữ liệu bản đồ lõi cho nhiều dịch vụ số như gọi xe, giao hàng, việc điều chỉnh địa giới hành chính có thể tác động đáng kể đến hàng loạt ứng dụng bên thứ ba.

Trong khi đó, Apple Maps - dịch vụ bản đồ mặc định trên các thiết bị Apple như iPhone và iPad - hiện vẫn hiển thị dữ liệu cũ, đồng thời còn hạn chế trong việc tra cứu chi tiết địa giới hành chính tại Việt Nam.