Góp lửa yêu thương

Nhận nhiệm vụ Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Phước Lý 1 (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) từ cuối năm 2024, bà Dương Thị Thanh Thúy nhanh chóng khởi xướng nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực. Trong đó, nổi bật là chương trình "Chia sẻ yêu thương". Đều đặn mỗi tháng một lần, từ các nguồn vận động, chi hội phát hàng trăm suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện.

Bệnh nhân nghèo ấm lòng

Chia sẻ thêm về ý tưởng ban đầu, bà Thúy cho hay đã ấp ủ chương trình này từ khi còn là ủy viên ban cán sự ở địa phương cũ nhưng khi ấy chưa có điều kiện thực hiện. Khi về khu dân cư Phước Lý 1, bà đã báo cáo Chi bộ khu dân cư và chính thức ra mắt chương trình "Chia sẻ yêu thương" vào ngày 8-3.

Ngay từ khi triển khai, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều nhà hảo tâm, hội viên và người dân. Có người ủng hộ 200.000 - 300.000 đồng, cũng có người góp tới 2 triệu đồng. Ngoài tiền mặt, nhiều chị em còn hỗ trợ thực phẩm tươi như rau, thịt, trứng… giúp giảm chi phí tổ chức.

Bà Dương Thị Thanh Thúy trao suất ăn tận tay các cụ già ở Trung tâm Bảo trợ xã hội (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng)

Ngoài kêu gọi ủng hộ, chi hội còn duy trì các nguồn quỹ tự gây dựng. Những lúc rảnh rỗi, bà Thúy cùng các hội viên đi thu gom ve chai, từ vỏ lon bia, chai nhựa đến giấy vụn. Số tiền bán ve chai được gom vào "heo đất" chung của chi hội. Quỹ "heo đất" chỉ dùng để giúp các hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư, tách biệt hoàn toàn với nguồn kinh phí tổ chức các bữa ăn từ thiện. "Chúng tôi muốn mọi khoản thu chi đều rõ ràng, đúng mục đích và công khai để hội viên tin tưởng, ủng hộ" - bà Thúy nói.

Số tiền thu được từ hoạt động nhặt ve chai, chi hội dùng để tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc bệnh tật trong khu dân cư Phước Lý 1.

Từ tháng 3 đến nay, Chi hội Phụ nữ Phước Lý 1 đã 7 lần tổ chức phát cơm, bún, bánh mì… cho bệnh nhân tại các bệnh viện như Phổi, Ung Bướu, Tâm thần, Trung tâm Bảo trợ xã hội. Mỗi chương trình đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ lên danh sách nguyên liệu, phân công nấu nướng đến bố trí người phát quà.

Thông thường, chi hội huy động 15 - 20 người, gồm cả hội viên và tình nguyện viên. Một tuần trước khi diễn ra chương trình, nhóm sẽ thông tin để mọi người góp tiền hoặc nguyên liệu. Vào ngày thực hiện, buổi sáng nhóm sẽ sơ chế thực phẩm, chuẩn bị các phần ăn; chiều tập trung tại bếp ăn bệnh viện để nấu và đóng gói. Khoảng 15 giờ 30 phút, thức ăn được mang lên từng khoa, từng tầng để phát tận tay bệnh nhân. Mới đây, vào chiều 10-8, chi hội tổ chức nấu 600 suất cà ri để phát cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng.

Hạnh phúc từ sự sẻ chia

Với bà Thúy, phần thưởng lớn nhất không phải là những lời khen, mà là hạnh phúc khi thấy người nhận vui vẻ. "Có cụ già ở trung tâm bảo trợ cầm tay cảm ơn, tôi cảm giác như đang chăm lo cho người thân của mình. Chỉ một suất ăn thôi nhưng với họ là cả sự quan tâm, động viên" - bà Thúy xúc động nói.

Theo bà Thúy, nhiều nhà hảo tâm cũng duy trì sự đồng hành lâu dài. "Có chị tháng nào cũng gửi 300.000 - 500.000 đồng. Nếu tháng nào chi hội không làm, họ liền nhắn hỏi lý do" - bà Thúy kể và cho biết sẽ không tổ chức quá dày, để bảo đảm chất lượng, sức bền của chương trình.

Ngoài chương trình "Chia sẻ yêu thương", chi hội còn tổ chức cắt tóc miễn phí cho trẻ em ở Trung tâm Bảo trợ, tặng bánh kẹo, sữa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này thường kết hợp trong các dịp lễ hoặc khi có nguồn tài trợ phù hợp.

Trong thời gian tới, bà Thúy dự định sẽ phát triển thêm các hoạt động gắn kết cộng đồng. Tuy nhiên, bà cũng thẳng thắn nhìn nhận sẽ phải cân nhắc tần suất và nguồn lực để tránh gây áp lực cho hội viên. "Làm thiện nguyện cần xuất phát từ tâm và phải bền bỉ. Nếu duy trì được lâu dài, chúng ta không chỉ giúp được nhiều người hơn mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng" - bà Thúy khẳng định.

Khi được hỏi làm thế nào để biết ai cần hỗ trợ? Bà Thúy cho biết ngoài danh sách từ tổ dân phố, bà và các hội viên còn trực tiếp tìm hiểu trong khu dân cư. Những trường hợp đặc biệt khó khăn sẽ được ưu tiên. Chẳng hạn, có em nhỏ mồ côi cha mẹ, sức khỏe yếu, dù không quá thiếu thốn về vật chất nhưng cần sự quan tâm tinh thần. Hoặc các hộ đơn thân nuôi con nhỏ, thu nhập bấp bênh… đều nằm trong danh sách hỗ trợ của chi hội.

Chi hội Phụ nữ Phước Lý 1 hiện có 6 thành viên, tất cả đều nhiệt tình và luôn mong muốn đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện. Ngoài ra, hơn 100 hội viên phụ nữ trong khu dân cư cũng tích cực hỗ trợ, sẵn sàng chung tay san sẻ yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. "Mỗi lần tổ chức xong một chương trình, tôi thấy hạnh phúc lắm. Chỉ cần còn sức và còn được ủng hộ, tôi sẽ còn làm" - bà Thúy bộc bạch.



