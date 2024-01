Góp Tết cho công nhân

Các đoàn công tác của Công đoàn các KCX-KCN TP HCM vừa đến thăm, động viên và tặng quà Tết cho công nhân (CN) có hoàn cảnh khó khăn, bị giảm thu nhập tại các doanh nghiệp (DN) gặp khó về đơn hàng.



San sẻ

Là một trong 378 trường hợp đã được tiếp sức trước thềm Tết Nguyên đán 2024, chị Lê Thị Chính, CN Công ty TNHH Dệt may Hòa Khánh (KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), quê ở An Giang, cho biết suốt năm 2023, do công ty thiếu hụt đơn hàng nên chị chỉ làm việc 2-3 ngày/tuần, nhiều lắm là 4 ngày/tuần, thu nhập chỉ ở mức 4-5 triệu đồng/tháng. Với đồng lương ít ỏi đó, chị gặp rất nhiều khó khăn trong chi tiêu. Chồng mất, 4 năm qua, chị Chính phải gửi cả 3 con về quê nhờ mẹ chăm. Thu nhập quá thấp khiến cả năm chị không thể gửi về được đồng nào phụ giúp mẹ.

Bà Trần Thị Cẩm Thúy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Bình Chánh, TP HCM - trao quà cho người lao động khó khăn. .Ảnh: HUỲNH NHƯ

Nhận phần quà trị giá hơn 1,1 triệu đồng, chị Chính rưng rưng: "Hy vọng năm sau công ty có nhiều đơn hàng, thu nhập khá hơn, tôi sẽ thu xếp để về quê thăm các con. Còn phần quà và tiền được hỗ trợ, tôi sẽ gửi về quê ngay. Tết này mấy bà cháu sẽ có nồi thịt kho hột vịt và vài đòn bánh tét".

Đồng nghiệp của chị Chính, anh Lê Minh Thắng, quê Tiền Giang, gắn bó với công ty được 7 năm. Khi công ty có đơn hàng dồi dào, thu nhập của anh Thắng được khoảng 12 triệu đồng/tháng, nay việc ít nên còn 8 triệu đồng/tháng. Còn độc thân nên anh ở trọ chung với 2 người bạn để tiết kiệm. Khi chúng tôi hỏi về kế hoạch Tết năm nay, Thắng cho biết sẽ tự chạy xe máy về quê. "Ba mẹ đã mất, tôi chỉ còn một em trai ở quê. Khó khăn mấy cũng về ăn Tết cho có không khí gia đình" - Thắng bày tỏ.

Tương tự, nhiều CN khó khăn tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Hoàn Cầu (sản xuất đồ nhôm, quận 6) cũng rất cảm động khi được cán bộ chuyên trách Công đoàn quận 6 đến tận nhà trọ thăm và tặng quà Tết (500.000 đồng/phần). Chị Lê Thị Dễ là một trong số đó. Mấy tháng nay, sản xuất của công ty bị đình trệ do hàng hóa bán chậm. Do vậy, giờ làm của CN ngày càng ít, có tuần chị Dễ chỉ làm 3 ngày, thu nhập 1 triệu đồng/tuần. Chồng chạy xe ôm, thu nhập thất thường nên dù ở Đồng Tháp nhưng anh chị vẫn chưa có kế hoạch về quê đón Tết. "Vợ chồng tôi không có con nhưng đang nhận nuôi đứa cháu mồ côi nên mọi chi tiêu phải cân nhắc. Với phần quà này, tôi giảm được một phần chi phí cho việc sắm Tết" - chị bộc bạch.

Vì một mùa xuân ấm áp

Cũng với mong muốn mọi đoàn viên đều có Tết nên trong kế hoạch chăm lo Tết năm nay, LĐLĐ quận 11, TP HCM cũng đặc biệt lưu tâm đến những trường hợp bị giảm giờ làm hay đang ở trọ, nuôi con nhỏ.

Thông qua các hoạt động bán hàng giảm giá, thăm hỏi, hỗ trợ các trường hợp khó khăn, đến nay LĐLĐ quận đã tiếp sức gần 1.000 đoàn viên. Trong số đó có nhiều CN đang làm việc tại Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Phát Thành - một trong những DN đang bị giảm đơn hàng dẫn đến giảm giờ làm. Suốt nhiều tháng qua, công ty ít tổ chức tăng ca và cho CN nghỉ làm ngày thứ bảy khiến thu nhập của họ bị giảm sút. Vì vậy, Tết này với họ sẽ khó hơn mọi năm.

Nhận phần quà trị giá 1 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Hồng (quê Đồng Tháp), CN công ty rất phấn khởi. Năm qua với chị đầy khó khăn, vất vả khi thu nhập giảm sút, sức khỏe yếu phải nằm viện suốt 2 tháng để điều trị, mẹ chồng chị đau ốm triền miên khiến kinh tế gia đình kiệt quệ. "Thấy mẹ vất vả, đứa con gái mới 16 tuổi của tôi bày tỏ muốn nghỉ học sớm để đi làm. Con đang ở quê với ông bà, chỉ nghe con nói qua điện thoại thôi mà lòng tôi như thắt lại. Vì vậy, Tết này, dù khó mấy vợ chồng tôi cũng chở nhau về thăm con" - chị nói.

Tại huyện Bình Chánh, từ ngày 24 đến 31-1, LĐLĐ huyện đã tổ chức trao 1.473 phần quà (từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/phần) cho người lao động (NLĐ) khó khăn tại 150 DN, chủ yếu là CN tại các DN khan hiếm đơn hàng. Mỗi phần quà gồm bánh kẹo, mứt Tết và các loại nhu yếu phẩm khiến NLĐ bớt âu lo khi Tết cận kề. Anh Bùi Ngọc Anh (quê Quảng Ngãi), CN Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Giày Tiến Phát, cho hay anh sẽ đem tất cả quà về quê cho các con vui xuân đón Tết. "Quê xa, mỗi lần về rất tốn kém, vì vậy mỗi năm tôi chỉ về vào dịp Tết để sum họp cùng gia đình. Năm nay về còn có quà, niềm vui càng nhân lên gấp bội" - anh Ngọc Anh nói.

Thời gian qua, công ty anh ít việc, có tháng CN chỉ làm được 20 ngày công khiến thu nhập của CN bị giảm sút. Mặc dù vậy, anh và các đồng nghiệp vẫn bám trụ và chia sẻ khó khăn với DN. Hiểu lòng CN, ban giám đốc tích cực tìm kiếm nguồn hàng, duy trì việc làm cho gần 60 lao động. Trong dịp Tết Nguyên đán này, công ty còn cố gắng lo lương, thưởng chu đáo để mọi người cùng có một mùa xuân ấm áp.

Nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên - lao động Sáng 26-1, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã tổ chức chương trình "Xuân kết nối yêu thương" lần thứ 12. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 200 phần quà Tết (trị giá 1 triệu đồng/phần) cho NLĐ có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Từ năm 2013 đến nay, chương trình đã chăm lo cho 1.840 NLĐ với tổng trị giá gần 3,1 tỉ đồng từ nguồn phúc lợi và Công đoàn Saigontourist Group. . Cùng ngày, LĐLĐ quận Phú Nhuận, TP HCM đã họp mặt, chăm lo Tết cho 80 đoàn viên thuộc các nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi đoàn viên được nhận một phần quà trị giá 700.000 đồng. . Trước đó, tối 25-1, tại địa chỉ 351/11A An Dương Vương, phường 10, quận 6, TP HCM, LĐLĐ quận 6 đã họp mặt và trao 25 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) cho NLĐ ở trọ có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết. Dịp này, LĐLĐ quận phối hợp với UBND phường 10 tổ chức chương trình "Giờ thứ 9" với chủ đề: "Vì cuộc sống an toàn" tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tình hình an ninh trật tự và các biện pháp phòng chống tín dụng đen cho NLĐ.