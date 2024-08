GreenUP Long An half-marathon 2024: Chạy phủ xanh 11.000 cây rừng nguyên sinh miền Trung

Với thông điệp "Vạch đích là nơi bắt đầu", sự kiện GreenUP Long An half-marathon 2024 chính thức diễn ra trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có sự tham dự của 3.650 VĐV, thi đấu ở ba nội dung gồm: 5km, 10km và 21km.

Gần 4.000 chân chạy tham gia sự kiện chạy bộ ở miền Tây Nam bộ

Sự kiện do Công ty CP Xây dựng Coteccons (Coteccons), Báo Tuổi Trẻ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức với sự phối hợp của Công ty Cổ phần Đồng Tâm. GreenUP Marathon mùa 3 đánh dấu sự trở lại ấn tượng với cung đường chạy qua cảng quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, một trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa hướng tới việc bảo vệ môi trường của dự án "Việt Nam xanh" do Báo Tuổi Trẻ phát động.

Chào cờ ở cột cờ cao nhất Đông Dương tại Cảng quốc tế Long An

Trong buổi sáng, các chân chạy được trải nghiệm không gian văn hóa đậm chất miền Tây với những gian hàng bày biện các món ăn đặc sản như bánh dừa, bánh tét, bánh đúc mặn, bánh đúc ngọt... Ngoài ra, tất cả còn được nghe trình bày những tiết mục dân gian, đờn ca tài tử được trình diễn bởi những nghệ sĩ làng quê dân dã.

Nhưng giây phút xúc động nhất chắc chắn phải là khoảnh khắc của lễ thượng cờ diễn ra trước thềm giải chạy. Khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trên cột cờ cao nhất Đông Dương (63m) tại Cảng quốc tế Long An, đồng thời quốc ca vang lên khiến cho nhiều runner không kiềm chế được cảm xúc.

Toàn bộ vật phẩm dành cho vận động viên, từ huy chương cho đến áo chạy, đều được sản xuất từ vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường. Gần 4.000 huy chương được làm từ hơn 500kg nhựa tái chế; gần 4.000 chiếc áo được Coteccons và Faslink sản xuất theo xu hướng thời trang xanh với chất liệu Functional Polyester, dệt từ sợi polyester và sợi nhựa tái chế. Ban tổ chức cũng tận dụng giàn giáo từ các công trình để sử dụng làm cổng chào, sân khấu giải chạy.

Kỷ lục gia Hoàng Thị Ngọc Hoa về nhất cự kly 21km nữ

Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của các VĐV. Phạm Tiến Sản, nhà vô địch môn duathlon (2 môn phối hợp) ở hai kỳ SEA Games 31 và 32, đã về nhất cự ly 10km nam tại GreenUP Long An Half-Marathon 2024. Thành tích của anh là 34 phút 41 giây, trong khi người về nhì là Nguyễn Anh Trí có thành tích 34 phút 46 giây.

Phạm Ngọc Phan và Hoàng Thị Ngọc Hoa nhận phần thưởng đặc biệt khi giành chiến thắng cự ly 21km

Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước) đã dễ dàng giành chức vô địch cự ly 21km nữ do không có nội dung full marathon sở trường. Chân chạy nữ marathon số 1 Việt Nam về đích sau 1 giờ 27 phút 07 giây. Thành tích của cô hơn người về nhì là Lê Thị Hà tới hơn 5 phút (1 giờ 32 phút 49 giây).

Ngoài các giải thưởng có giá trị ở từng nội dung tranh tài, Ban tổ chức còn trao tặng thêm cho hai VĐV về nhất cự ly 21 km nam, nữ là Phạm Ngọc Phan và Hoàng Thị Ngọc Hoa giải thưởng đặc biệt là vé máy bay cùng suất tham dự giải chạy quốc tế lừng danh Thái Lan Laguna Phuket Marathon 2025.