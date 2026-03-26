Kinh tế

GSM của tỉ phú Phạm Nhật Vượng miễn phí thuê, đổi pin 3 năm cho tài xế Xanh SM Bike

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Ngày 26-3, Công ty GSM triển khai chương trình miễn phí thuê và đổi pin lên tới 3 năm cho tất cả tài xế xe máy điện Xanh SM Bike.

Đây là chính sách khẩn cấp nhằm hỗ trợ tài xế nhanh chóng chuyển đổi sang xe máy điện, góp phần giảm thiểu áp lực nhiên liệu trong bối cảnh thị trường xăng dầu diễn biến khó lường.

Chính sách miễn phí thuê và đổi pin được GSM triển khai nhằm chia sẻ khó khăn với lực lượng tài xế hai bánh trên toàn quốc. Theo đó, tất cả khách hàng đã hoặc sẽ mua các dòng xe máy điện đổi pin của VinFast từ nay đến hết ngày 30-6 và đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được miễn phí thuê pin trong vòng 3 năm kể từ ngày chốt đơn.

Thời hạn của chính sách miễn phí đổi pin không giới hạn số lần tại các tủ đổi pin công cộng dành cho các bác tài vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform cũng sẽ được kéo dài đến hết ngày 31-3-2029. Như vậy, trong vòng 3 năm tới, lực lượng Xanh SM Bike sử dụng xe máy điện đổi pin VinFast sẽ được miễn phí hoàn toàn.

- Ảnh 1.

Mua xe điện VinFast chạy Xanh SM được miễn phí đổi pin đến 3 năm

Bên cạnh việc được miễn phí năng lượng dài hạn, các tài xế Xanh SM Bike còn được hưởng chính sách chia sẻ doanh thu lên tới 90% trong năm đầu, 85% trong các năm tiếp theo.

Để tạo điều kiện chuyển đổi xanh cho các tài xế, GSM còn triển khai chương trình "Vào Xanh, tặng xe" từ nay đến hết ngày 30-4, cho phép tài xế nhận xe ngay để vận doanh mà chưa cần trả hết chi phí mua xe. Cụ thể, tài xế chỉ cần đặt cọc 3 triệu đồng và trả góp hàng tháng từ 1,5 triệu đồng đối với xe VinFast Evo và từ 1,7 triệu đồng đối với xe VinFast Feliz II là có thể sở hữu ngay phương tiện. .

Bên cạnh đó, tài xế Xanh SM Bike còn được hỗ trợ trọn gói chi phí và thủ tục liên quan đến việc đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm, bảo trì, bảo dưỡng và trang bị thiết bị định vị cho xe, ngoài ra còn được miễn cọc ký quỹ, miễn lý lịch tư pháp và thưởng gia nhập lên tới 500.000 đồng.

Hiện tại, VinFast đã ra mắt 3 mẫu xe máy điện đổi pin gồm Viper, Feliz II và Evo, với mức giá chỉ từ 19,9 triệu đồng. Khách hàng có thể mua pin hoặc thuê pin với chi phí 175.000 đồng/tháng cho 1 pin và 300.000 đồng/tháng cho 2 pin. Mức phí đổi pin tại tủ đổi pin công cộng là 9.000 đồng/lần.

Vợ tỉ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch HĐQT Xanh SM

Vợ tỉ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch HĐQT Xanh SM

Vợ tỉ phú Phạm Nhật Vượng trở thành Chủ tịch Chủ tịch Công ty Di chuyển Xanh và Thông minh GSM.

Xanh SM của tỉ phú Phạm Nhật Vượng có động thái mới

(NLĐO) - Ngày 28-2, Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) công bố hoàn tất sáp nhập Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Green Future (GF).

Xanh SM của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục dẫn đầu thị trường gọi xe

(NLĐO) – Xanh SM cũng vừa đưa dịch vụ vận tải hàng hóa bằng xe tải điện cỡ nhỏ và xe điện mini chở hành khách.

Vinfast xe điện Vinfast Phạm Nhật Vượng đổi pin Xanh SM Bike
