Thể thao

Gục ngã tại Anfield, Liverpool bị loại ở Champions League

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Chiến thắng 2-0 ngay trên sân Anfield giúp PSG đánh bại Liverpool ở tứ kết với tổng tỉ số 4-0, mùa thứ ba liên tiếp góp mặt ở bán kết Champions League.

"Thánh địa" Anfield rực lửa trong đêm Liverpool nuôi hy vọng lội ngược dòng, nhưng thực tế trên sân lại không diễn ra theo "kịch bản" mà người hâm mộ đội chủ nhà mong đợi. Ngay từ những phút đầu, PSG đã cho thấy sự nguy hiểm trong các tình huống phản công, khi Ousmane Dembélé liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương.

PSG vây hãm khung thành Liverpool từ đầu trận

Chính Dembélé là người tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên, buộc thủ môn Giorgi Mamardashvili của Liverpool phải vội vàng lùi về phá bóng. Không lâu sau, ngôi sao người Pháp tiếp tục có cơ hội ngon ăn nhưng lại dứt điểm thiếu chính xác. Ở chiều ngược lại, Liverpool gặp tổn thất khi Hugo Ekitike phải rời sân sớm vì chấn thương, buộc HLV Arne Slot phải tung Mohamed Salah vào sân.

Hugo Ekitike dính chấn thương rời sân sớm, Liverpool nhận điềm báo nguy

Sự xuất hiện của Salah lập tức mang đến khác biệt. Tiền đạo người Ai Cập tạo ra tình huống nguy hiểm khi treo bóng cho Ibrahima Konaté làm tường, mở ra cơ hội cho Milos Kerkez dứt điểm, nhưng thủ thành người Nga Matvey Safonov xuất sắc cứu thua.

Mmilos Kerkez hỏng ăn trong gang tấc

Ngay sau đó, đội trưởng Virgil van Dijk cũng không thể tận dụng pha bóng bật ra khi bị Marquinhos ngăn chặn kịp thời.

Virgil van Dijk bỏ lỡ cơ hội ghi bàn

Bước sang hiệp hai, Liverpool gia tăng sức ép. Cody Gakpo và Joe Gomez liên tiếp thử vận may, trong khi một tình huống ngã trong vòng cấm của Alexis Mac Allister không được VAR công nhận là phạt đền. Sự vô duyên trong khâu dứt điểm khiến đội chủ nhà dần rơi vào bế tắc.

Dembele dội gáo nước lạnh với bàn mở tỉ số

Khi Liverpool còn đang loay hoay tìm bàn gỡ, PSG tung đòn kết liễu. Phút 70, từ đường chuyền của Khvicha Kvaratskhelia, Dembélé xử lý khéo léo rồi cứa lòng hiểm hóc, mở tỉ số.

TIN LIÊN QUAN

Bàn thắng như gáo nước lạnh dội vào tham vọng ngược dòng của đội bóng Anh bởi lúc này, kết quả hai lượt trận đã là 3-0 nghiêng về cho PSG.

Dembele hoàn tất cú đúp, chính thức tống tiễn Liverpool rời Champions League

Những phút cuối, Liverpool dồn lên trong vô vọng và tiếp tục nhận thêm đòn đau ở thời gian bù giờ. Bradley Barcola căng ngang thuận lợi để Dembélé hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-0.

Liverpool không có cơ hội dù được thi đấu sân nhà

Thắng thuyết phục với tổng tỉ số 4-0 sau hai lượt trận, PSG hiên ngang tiến vào bán kết và khẳng định vị thế của đội bóng đương kim vô địch. Trong khi đó, Liverpool cầm chắc cảnh trắng tay cả mùa giải, khiến "ghế nóng" HLV Arne Slot trở nên lung lay dù mùa giải đã dần đến điểm kết thúc.

Tin liên quan

Liverpool chờ phép mầu tại Anfield

Liverpool mơ ngược dòng trước PSG tại sân nhà Anfield (2 giờ ngày 15-4) để có thể đi tiếp vào bán kết Champions League dù biết mục tiêu này không hề dễ dàng.

Liverpool chưa xác định thời điểm sa thải "thuyền trưởng" Arne Slot

(NLĐO) - Truyền thông Anh khẳng định ban lãnh đạo Liverpool chưa có ý định thay tướng, bất chấp chuỗi kết quả đáng thất vọng gần đây của nhà vô địch mùa trước.

Liverpool phơi bày những điểm yếu chết người trong trận thua PSG

(NLĐO) - PSG không chỉ giành chiến thắng 2-0 trước Liverpool mà còn khiến đội bóng Anh phơi bày hàng loạt vấn đề nghiêm trọng từ lối chơi đến chiến thuật.

Liverpool PSG Mohamed Salah lượt về tứ kết Champions League Ousmane Dembele Arne Slot Hugo Ekitike Liverpool 0-2 (0-4) PSG
