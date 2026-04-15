Gục ngã tại Anfield, Liverpool bị loại ở Champions League

"Thánh địa" Anfield rực lửa trong đêm Liverpool nuôi hy vọng lội ngược dòng, nhưng thực tế trên sân lại không diễn ra theo "kịch bản" mà người hâm mộ đội chủ nhà mong đợi. Ngay từ những phút đầu, PSG đã cho thấy sự nguy hiểm trong các tình huống phản công, khi Ousmane Dembélé liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương.



Chính Dembélé là người tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên, buộc thủ môn Giorgi Mamardashvili của Liverpool phải vội vàng lùi về phá bóng. Không lâu sau, ngôi sao người Pháp tiếp tục có cơ hội ngon ăn nhưng lại dứt điểm thiếu chính xác. Ở chiều ngược lại, Liverpool gặp tổn thất khi Hugo Ekitike phải rời sân sớm vì chấn thương, buộc HLV Arne Slot phải tung Mohamed Salah vào sân.

Sự xuất hiện của Salah lập tức mang đến khác biệt. Tiền đạo người Ai Cập tạo ra tình huống nguy hiểm khi treo bóng cho Ibrahima Konaté làm tường, mở ra cơ hội cho Milos Kerkez dứt điểm, nhưng thủ thành người Nga Matvey Safonov xuất sắc cứu thua.

Ngay sau đó, đội trưởng Virgil van Dijk cũng không thể tận dụng pha bóng bật ra khi bị Marquinhos ngăn chặn kịp thời.

Bước sang hiệp hai, Liverpool gia tăng sức ép. Cody Gakpo và Joe Gomez liên tiếp thử vận may, trong khi một tình huống ngã trong vòng cấm của Alexis Mac Allister không được VAR công nhận là phạt đền. Sự vô duyên trong khâu dứt điểm khiến đội chủ nhà dần rơi vào bế tắc.

Khi Liverpool còn đang loay hoay tìm bàn gỡ, PSG tung đòn kết liễu. Phút 70, từ đường chuyền của Khvicha Kvaratskhelia, Dembélé xử lý khéo léo rồi cứa lòng hiểm hóc, mở tỉ số.

Bàn thắng như gáo nước lạnh dội vào tham vọng ngược dòng của đội bóng Anh bởi lúc này, kết quả hai lượt trận đã là 3-0 nghiêng về cho PSG.

Những phút cuối, Liverpool dồn lên trong vô vọng và tiếp tục nhận thêm đòn đau ở thời gian bù giờ. Bradley Barcola căng ngang thuận lợi để Dembélé hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-0.

Thắng thuyết phục với tổng tỉ số 4-0 sau hai lượt trận, PSG hiên ngang tiến vào bán kết và khẳng định vị thế của đội bóng đương kim vô địch. Trong khi đó, Liverpool cầm chắc cảnh trắng tay cả mùa giải, khiến "ghế nóng" HLV Arne Slot trở nên lung lay dù mùa giải đã dần đến điểm kết thúc.