HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gửi lại xe để đi cấp cứu sau tai nạn… bỗng mất luôn xe máy!

Cao Nguyên

(NLĐO) – Tông vào ổ gà té gãy xương, người đàn ông gửi lại xe máy nhờ 1 người trông giữ để đi cấp cứu nhưng sau đó quay lại thì xe và người "mất tích"

Ngày 22-12, ông L.T.N. (SN 1984, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết vẫn chưa tìm được chiếc xe máy mà ông gửi lại để đi bệnh viện cấp cứu sau khi bị tai nạn giao thông.

Gửi lại xe máy đi cấp cứu , người đàn ông mất tích và cuộc tìm kiếm xe máy - Ảnh 1.

Chiếc xe máy ông L.T.N. gửi lại để đi cấp cứu đến nay chưa tìm được

Theo ông N. khoảng 17 giờ ngày 14-12, ông điều khiển xe máy lưu thông trên đường vành đai phía Tây Buôn Ma Thuột.

Trên đường đi, do vấp phải ổ gà trên đường, ông N. bị té ngã, gãy xương bàn chân.

Thời điểm xảy ra tai nạn, một người đàn ông chạy đến đỡ ông N. dậy. Trong lúc trò chuyện, người này cho biết nhà ở đối diện bên đường.

Do điện thoại hết pin, ông N. đã mượn điện thoại của người đàn ông này để gọi cho người thân đến đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trước khi đi bệnh viện, ông N. gửi lại chiếc xe máy cho người đàn ông nói trên nhờ trông giữ.

Hai ngày sau, người nhà ông N. quay lại lấy xe máy thì không liên lạc được với người đàn ông trên, gọi điện nhưng đã khóa máy.

"Qua tìm hiểu, người đàn ông tên Chinh, là người làm thuê và không có nhà cửa tại khu vực xảy ra tai nạn. Ông Chinh đã rời khỏi nơi làm thuê từ ngày 14-12" – ông N. thông tin.

Cũng theo ông N. xe máy này ông mượn của một đồng nghiệp trong công ty. 

Ông đã trình báo vụ việc đến Công an phường Ea Kao và đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm lại chiếc xe.

Tin liên quan

Đắk Lắk: Vừa chi 9 tỉ đồng vá "ổ voi", đường 700 tỉ lại chi chít "ổ gà"

Đắk Lắk: Vừa chi 9 tỉ đồng vá "ổ voi", đường 700 tỉ lại chi chít "ổ gà"

(NLĐO) – Sau thời gian ngắn được đầu tư hơn 9 tỉ đồng để vá các "ổ voi", đường tránh Tây TP Buôn Ma Thuột lại chi chít "ổ gà".

Diễn biến nóng liên quan dự án ngàn tỉ đầy "tai tiếng" ở Đắk Lắk

(NLĐO) – Dự án đường ngàn tỉ đầy "tai tiếng" ở Đắk Lắk tiếp tục được Bộ GTVT gia hạn lần 2 theo đề xuất của chủ đầu tư.

tỉnh Đắk Lắk tai nạn giao thông đường vành đai ổ gà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo