Hà Anh Tuấn hợp tác cùng ngôi sao Yiruma

Ca sĩ Hà Anh Tuấn

Thông tin ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ khán giả sau một khoảng thời gian ấp ủ kể từ đêm "phác thảo hoa hồng" tại Sydney Opera House, Úc hồi tháng 9. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Yiruma có màn kết hợp đặc biệt với một nghệ sĩ Việt Nam.

Cuộc bắt tay của hai cái tên Hà Anh Tuấn và Yurima hứa hẹn sẽ mang đến những món quà hấp dẫn không kém cạnh những đêm diễn thành công rực rỡ tại Singapore và Úc.

Chia sẻ về sự hợp tác này, ca sĩ Hà Anh Tuấn bày tỏ: "Việc kết hợp với huyền thoại âm nhạc Yiruma là một vinh dự đặc biệt. Những điều đẹp đẽ, lãng mạn và bất ngờ nhất xin được để dành cho Hà Anh Tuấn Live concert "Sketch a rose' - Sài Gòn 2025". Hà Anh Tuấn Live Concert "Sketch A Rose" - Sài Gòn 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 3-2025.

Huyền thoại âm nhạc Yiruma sinh ngày 15-2-1978, là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ piano Hàn Quốc với 23 năm cống hiến nghệ thuật. Anh ghi dấu ấn qua phong cách âm nhạc kết hợp cổ điển, hiện đại, trữ tình cùng những bản piano bất hủ như "First Love", "River Flows In You" "Kiss The Rain"...

Các album của anh được đón nhận trên toàn cầu, góp phần định hình dòng nhạc New Age giữa thị trường K-Pop sôi động. Năm 2002, Yiruma trở thành nghệ sĩ piano Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại lễ hội MIDEM, Cannes. Anh cũng tổ chức hàng loạt dự án lưu diễn vòng quanh châu Âu, châu Mỹ và châu Á, trong đó có Việt Nam.

Nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano Yiruma

Chia sẻ về lần hợp tác đầu tiên với nghệ sĩ Việt Nam, Yiruma cho biết: "Tôi vô cùng háo hức khi được hợp tác cùng Hà Anh Tuấn trong dự án đặc biệt "Sketch a rose". Đây sẽ là một hành trình đầy cảm xúc và khó quên dành cho tất cả những ai tham gia. Thật mong chờ khoảnh khắc được cùng Hà Anh Tuấn mang đến màn trình diễn đặc biệt dành tặng quý khán giả vào tháng 3-2025 tại TP HCM".