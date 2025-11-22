HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Hạ chủ nhà Burnley 2-0, Chelsea lần đầu lên Top 2 Ngoại hạng

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Hai khoảnh khắc tỏa sáng của Pedro Neto và Enzo Fernandez mang về chiến thắng thứ 3 liên tiếp để giúp Chelsea giành vị trí nhì bảng Premier League.

Chelsea rời sân Turf Moor với chiến thắng 2-0 trước Burnley trong trận đấu sớm nhất vòng 12 Ngoại hạng Anh tối 22-11, khẳng định phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu ngày càng hoàn thiện. Đây là trận đấu mà "The Blues" kiểm soát gần như toàn bộ diễn biến, trong khi Burnley tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi không thể tạo đủ sức ép lên đối thủ mạnh hơn.

Hạ chủ nhà Burnley, Chelsea lần đầu lên Top 2 Ngoại hạng - Ảnh 1.

Khung thành Burnley luôn bị đặt trong tình trạng báo động

Chelsea cất vài trụ cột chuẩn bị cho đại chiến với Barcelona

Chelsea trận này không tung đội hình mạnh nhất mà cất M. Caicedo trên ghế dự bị. Hai tài năng trẻ Estevao và Garnacho cũng được dưỡng sức cho cuộc đối đầu với Barcelona tại vòng bảng Champions League vào 3 giờ ngày 26-11.

Ngay từ những phút đầu tiên, Chelsea đã chủ động đẩy cao đội hình, áp đặt lối chơi pressing hiện đại và chặt chẽ. Burnley lựa chọn phòng ngự lùi sâu nhằm hạn chế khoảng trống cho các cầu thủ tốc độ của đội khách, nhưng cách tiếp cận ấy chỉ giúp họ cầm cự chứ không đủ để tạo thế trận sòng phẳng. 

Những pha leo biên của Jamie Gittens và Pedro Neto, cùng các pha tiếp cận trực diện của Liam Delap khiến hàng thủ Burnley liên tục bị đặt trong tình trạng báo động.

Hạ chủ nhà Burnley, Chelsea lần đầu lên Top 2 Ngoại hạng - Ảnh 2.

Pedro Neto lao người đánh đầu ghi bàn mở tỉ số

Sau nhiều đợt hãm thành, Chelsea mở tỉ số ở phút 37. Jamie Gittens thực hiện quả tạt chuẩn xác từ cánh trái để Pedro Neto bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa, không cho thủ môn Burnley cơ hội cản phá. Bàn thắng giúp đoàn quân áo xanh thi đấu thanh thoát hơn, kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu và khiến Burnley gần như không có pha tấn công đáng kể nào trong thời gian còn lại của hiệp 1.

Hạ chủ nhà Burnley, Chelsea lần đầu lên Top 2 Ngoại hạng - Ảnh 3.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha chơi tuyệt hay cả khâu kiến tạo lẫn ghi bàn

Chelsea cần hiệu quả hơn là lối chơi trình diễn

Sang hiệp 2, Burnley buộc phải dâng cao hơn để tìm kiếm bàn gỡ. Dù có một vài tình huống uy hiếp từ bóng bổng và cố định, họ vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ Chelsea chơi đầy kỷ luật. Đội khách chủ động giảm nhịp, giữ bóng chắc và chờ đợi sai lầm của đối phương.

Hạ chủ nhà Burnley, Chelsea lần đầu lên Top 2 Ngoại hạng - Ảnh 4.

Enzo Fernandez góp phần nhấn chìm Burnley

Khoảnh khắc quyết định đến ở phút 88. Từ một pha phản công sắc nét, bóng được triển khai nhanh vào trung lộ, cầu thủ vào thay người Marc Guiu có pha trả ngược thuận lợi cho Enzo Fernández băng lên nhận bóng trước vòng cấm. 

Tiền vệ người Argentina bình tĩnh tung cú sút chìm hiểm hóc, đưa bóng xuyên qua rừng chân hậu vệ Burnley, ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea.

Hạ chủ nhà Burnley, Chelsea lần đầu lên Top 2 Ngoại hạng - Ảnh 5.

Chelsea lên nhì bảng Ngoại hạng

Bàn thắng muộn của Enzo không chỉ dập tắt hy vọng mong manh của đội chủ nhà mà còn phản ánh sự vượt trội về đẳng cấp và bản lĩnh trận mạc của "The Blues". 

Khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, Chelsea rời sân Turf Moor với 3 điểm trọn vẹn và tiếp tục cuộc đua trong nhóm dẫn đầu, trong khi Burnley vẫn loay hoay trong cuộc chiến trụ hạng đầy cam go.

Chelsea tạm xếp thứ nhì, kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm. Arsenal sẽ tiếp Tottenham lúc 23 giờ 30 phút ngày 23-11.

Soi tỉ số trận Newcastle - Manchester City: Làm sao cản được Haaland?

Soi tỉ số trận Newcastle - Manchester City: Làm sao cản được Haaland?

(NLĐO) – Hãy chờ đợi một bầu không khí sôi động tại St.James' Park khi Newcastle và Manchester City đối đầu nhau rạng sáng 23-11

Soi tỉ số trận Liverpool - Nottingham Forest: Mưa bàn thắng ở Anfield

(NLĐO) - Tiếp đội đứng áp chót Nottingham Forest là cơ hội để Liverpool tìm lại cảm giác chiến thắng trên sân Anfield, vấn đề chỉ là họ sẽ thắng với tỉ số nào.

Soi tỉ số trận Burnley – Chelsea: Mảnh đất lành Turf Moor

(NLĐO) - Chelsea thường để Burnley chia điểm trên sân nhà nhưng lại thắng rất đậm trên sân khách. Truyến thống đó sẽ tái hiện ở Turf Moor lúc 19g30 ngày 22-11.

