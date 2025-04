Hà Giang - Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á

Hà Giang là vùng đất biên cương, địa đầu Tổ quốc, có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với nhiều giá trị về địa chất, địa hình; nhiều giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào các dân tộc vẫn đang được giữ gìn và phát huy… là tiềm năng, lợi thế để tỉnh đẩy mạnh phát triển du lịch.



Hà Giang giới thiệu các đặc sản tại Diễn đàn xúc tiến quảng bá du lịch Hà Giang. Ảnh: Lan Anh

Phát biểu tại Diễn đàn xúc tiến quảng bá du lịch Hà Giang chiều 12-4 tại Hà Nội, bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, khẳng định du lịch Hà Giang đã ngày càng thu hút được sự quan tâm của khách du lịch trong và ngoài nước, phát huy hiệu quả vị trí, tiềm năng của một tỉnh giàu tài nguyên và thế mạnh.

Hà Giang thường xuyên nằm trong danh sách các điểm đến lý tưởng do các Tạp chí du lịch uy tín trên thế giới bình chọn. The New York Times (Mỹ) đã xếp Hà Giang vào danh sách các điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới, được Tổ chức giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) vinh danh là: Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023; Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2024. Năm 2024, Hà Giang đã đón trên 3,2 triệu lượt khách.

Du khách nước ngoài quan tâm đến Hà Giang. Ảnh: Lan Anh

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khẳng định, Hà Giang là vùng đất hội tụ những giá trị đặc biệt, nơi thiên nhiên hùng vĩ quyện hòa với bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số, nơi cộng đồng đồng lòng gìn giữ và phát huy những di sản sống động giữa đại ngàn.

Để du lịch phát triển hơn nữa, ông Hà Văn Siêu mong những người làm du lịch Hà Giang cần tiếp tục đổi mới, đầu tư vào trải nghiệm để du khách không chỉ đến mà còn muốn lưu trú lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và mong được quay trở lại. Đồng thời, cần tăng cường truyền thông, xúc tiến du lịch một cách hiện đại và hiệu quả, đặc biệt là thông qua sự hợp tác với các cơ quan báo chí, các KOLs, người có tầm ảnh hưởng, nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn hình ảnh Hà Giang đến với du khách trong nước và quốc tế.

Hà Giang là vùng đất hội tụ những giá trị đặc biệt, nơi thiên nhiên hùng vĩ quyện hòa với bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số. Ảnh: Bạch Hoàng Dương

Dưới góc độ của một chuyên gia du lịch, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho hay 20 năm trước, lần đầu ông lên Hà Giang, ông thực sự bất ngờ và ngưỡng mộ khung cảnh hùng vĩ của nơi này. Trong 20 năm qua Hà Giang đã vươn mình từ con số 0 trở thành một trung tâm du lịch lớn.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, việc Hà Giang được vinh danh là Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á vừa là điều đáng mừng, vừa là khó khăn cho ngành du lịch Hà Giang, bởi lẽ xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa rất khó.

"Với 17.000 doanh nghiệp du lịch hội viên, Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ cộng tác chặt chẽ với tỉnh để sớm xây dựng bộ sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc cho Hà Giang"- ông Vũ Thế Bình cam kết.

Dinh thự Vua Mèo tại xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang là một điểm đến yêu thích của du khách. Ảnh: Bạch Hoàng Dương

Ông Vũ Thế Bình cũng nhấn mạnh, cần phải ngồi lại, xem xét tính toán, sẽ phải xây dựng sản phẩm văn hoá gì, lấy đặc trưng gì của Hà Giang để hấp dẫn du khách. Lấy ví dụ từ Lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn ở Quang Bình, Hà Giang làm ví dụ, ông Vũ Thế Bình cho rằng, mặc dù rất đặc sắc nhưng không hề dễ để biến thành sản phẩm du lịch, bởi lẽ, lễ hội này bản chất là mang yếu tố tâm linh. Mà phàm là chuyện tâm linh thì không thể mang ra đùa được. Điều này buộc phải cân nhắc, suy nghĩ, tính toán...

Ông Phạm Hải Quỳnh- Viện trưởng Viện phát triển du lịch châu Á cho rằng, trước đây Hà Giang cũng như nhiều tình thành phía Bắc, người ta vẫn chỉ "đóng đinh" với khái niệm du lịch mùa vụ. Ví dụ du lịch theo mùa hoa tam giác mạch, mùa lúa chín ruộng bậc thang Hoàng Su Phì hay phiên chợ tình ở Khau Vai ở Mèo Vạc... Nhưng hiện tại, Hà Giang đã làm nên sự khác biệt, 4 mùa đều có thể làm du lịch. Đặc biệt, 56 làng du lịch cộng đồng dù chưa hẳn gắn kết bền chặt nhưng đã thành công trong câu chuyện đưa tiềm năng du lịch phát triển với những câu chuyện giá trị, đặc sắc, khác biệt về văn hoá và cộng đồng.