Tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà Narodowy ở Warsaw trong trận giao hữu cuối cùng trước Euro 2024, Ba Lan không cho đội khách kịp trở tay với bàn mở tỉ số từ phút 12 do công của Karol Swiderski, cầu thủ đang chơi bóng ở MLS cho CLB Charlott.

Nicola Zalewski (21) ghi bàn quyết định cho Ba Lan

Thế trận trở nên hấp dẫn hơn và hai đội thay nhau tung ra những pha hãm thành nguy hiểm. Dù vậy, cũng phải đến phút 77, Thổ Nhĩ Kỳ mới có bàn gỡ hòa do công của Baris Yilmaz. Phút 90, Ba Lan khép lại màn so tài nảy lửa bằng bàn ấn định tỉ số 2-1 chung cuộc do công của Nicola Zalewski.