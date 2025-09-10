Hà mã lật úp thuyền khiến 11 người mất tích ở Bờ Biển Ngà

Theo thông tin từ bà Myss Belmonde Dogo, Bộ trưởng Đoàn kết và gắn kết xã hội Bờ Biển Ngà, vụ tai nạn xảy ra hôm 6-9.

Sông Sassandra ở Bờ Biển Ngà. Ảnh: APA news

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi hay tin 11 người, trong đó có phụ nữ, trẻ em và một trẻ sơ sinh, đã mất tích sau khi thuyền bị hà mã lật chìm" - bà nói.

Độ tuổi cụ thể của các hành khách vẫn chưa được xác định. Chỉ có ba người sống sót sau tai nạn bất ngờ này. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai tích cực để cứu các nạn nhân còn mất tích.

Theo kênh CBS, tại Bờ Biển Ngà hiện có khoảng 500 con hà mã, sinh sống chủ yếu ở các con sông miền Nam nước này.

Loài động vật khổng lồ này được cho là nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ tấn công dẫn đến thương vong, theo một nghiên cứu năm 2022 của các nhà khoa học Bờ Biển Ngà.

Hà mã gây ra nhiều tai nạn chết người ở Bờ Biển Ngà. Ảnh minh họa: New York Post

Các báo cáo quốc tế ước tính mỗi năm có khoảng 500 người thiệt mạng do hà mã gây ra ở Bờ Biển Ngà. Đây là loài thú lớn thứ hai trên cạn, chỉ sau voi, có thể nặng tới 3,2 tấn, dài khoảng 3,3 mét và cao gần 1,5 mét.

Trước đó, vào tháng 5-2023, một em nhỏ đã thiệt mạng và hơn 20 dân làng mất tích sau khi một con hà mã lật thuyền tại Malawi, cho thấy mức độ nguy hiểm đáng kể của loài vật này - theo báo New York Post.