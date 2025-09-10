HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Hà mã lật úp thuyền khiến 11 người mất tích ở Bờ Biển Ngà

Tường Như

(NLĐO) - Một chiếc thuyền chở 14 hành khách đang di chuyển dọc theo sông Sassandra, gần thị trấn Buyo, phía Tây Nam Bờ Biển Ngà thì bị một con hà mã lật úp.

Theo thông tin từ bà Myss Belmonde Dogo, Bộ trưởng Đoàn kết và gắn kết xã hội Bờ Biển Ngà, vụ tai nạn xảy ra hôm 6-9. 

- Ảnh 1.

Sông Sassandra ở Bờ Biển Ngà. Ảnh: APA news

"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi hay tin 11 người, trong đó có phụ nữ, trẻ em và một trẻ sơ sinh, đã mất tích sau khi thuyền bị hà mã lật chìm" - bà nói. 

Độ tuổi cụ thể của các hành khách vẫn chưa được xác định. Chỉ có ba người sống sót sau tai nạn bất ngờ này. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai tích cực để cứu các nạn nhân còn mất tích.

Theo kênh CBS, tại Bờ Biển Ngà hiện có khoảng 500 con hà mã, sinh sống chủ yếu ở các con sông miền Nam nước này.

Loài động vật khổng lồ này được cho là nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ tấn công dẫn đến thương vong, theo một nghiên cứu năm 2022 của các nhà khoa học Bờ Biển Ngà.

- Ảnh 2.

Hà mã gây ra nhiều tai nạn chết người ở Bờ Biển Ngà. Ảnh minh họa: New York Post

Các báo cáo quốc tế ước tính mỗi năm có khoảng 500 người thiệt mạng do hà mã gây ra ở Bờ Biển Ngà. Đây là loài thú lớn thứ hai trên cạn, chỉ sau voi, có thể nặng tới 3,2 tấn, dài khoảng 3,3 mét và cao gần 1,5 mét.

Trước đó, vào tháng 5-2023, một em nhỏ đã thiệt mạng và hơn 20 dân làng mất tích sau khi một con hà mã lật thuyền tại Malawi, cho thấy mức độ nguy hiểm đáng kể của loài vật này - theo báo New York Post.

Tin liên quan

Hà mã “phi nước đại” tấn công thuyền chở khách du lịch

(NLĐO) - Một con hà mã “phi nước đại” lao tới tấn công chiếc thuyền chở đầy khách du lịch. Nó dùng bộ hàm khổng lồ liên tục cắn vào động cơ cho đến khi chiếc thuyền dừng hẳn.

Hà Mã bị đau răng, bác sĩ dùng... cưa máy để điều trị!

(NLĐO) - Một con Hà Mã ở Thái Lan bị đau răng nên không ăn uống, đã được các bác sĩ thú y chữa trị bằng súng gây mê và cưa máy.

Du khách Trung Quốc bị hà mã cắn vào ngực tử vong

(NLĐO) – Một du khách Trung Quốc bị hà mã giết chết khi đang chụp ảnh tại bờ hồ Naivasha thuộc thung lũng Rift - Kenya, vài giờ sau khi một dân địa phương thiệt mạng trong một vụ tấn công tương tự tại địa điểm này.

hà mã lật thuyền Bờ Biển Ngà
