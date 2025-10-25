HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Hà Nhi, Vũ Thảo My, RHYDER... làm nóng không khí Hà Nội

Yến Anh

(NLĐO)- Ca sĩ Hà Nhi, Vũ Thảo My, RHYDER, Juky San... làm nóng không khí lễ khai mạc Giải Marathon Quốc tế Hà Nội VPBank 2025 bằng những màn biểu diễn sôi động.

Tối 24-10, lễ khai mạc Giải Marathon Quốc tế Hà Nội VPBank 2025 đã diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội với sự tham gia của hàng ngàn khán giả.

Hà Nhi, Vũ Thảo My, RHYDER... làm nóng không khí Hà Nội - Ảnh 1.

Ca sĩ Vũ Thảo My

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, giải năm nay có quy mô lớn và chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, quy tụ hơn 11.000 vận động viên, trong đó có đại diện từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội nhấn mạnh, việc Hà Nội trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao toàn cầu khẳng định vị thế thủ đô hội nhập, năng động và giàu bản sắc. Không chỉ là cuộc đua, VPBank International Hanoi Marathon 2025 còn là hành trình khám phá tinh thần Hà Nội thanh lịch, cổ kính mà đầy sức sống. Các vận động viên sẽ trải nghiệm nhịp sống từ phố cổ, di sản ngàn năm đến công trình hiện đại.

Hà Nhi, Vũ Thảo My, RHYDER... làm nóng không khí Hà Nội - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ được khán giả trẻ hâm mộ cuồng nhiệt

Sở hữu giọng hát đầy nội lực cùng phong cách biểu diễn máu lửa của, ngay từ phút đầu tiên trên sân khấu, Vũ Thảo My, Quán quân Giọng hát Việt 2013, đã chinh phục hoàn toàn các khán giả trẻ. Cô mang đến chương trình ba ca khúc "Chỉ cần anh muốn", "Và ngày nào đó" và "Bad Gal".

Hà Nhi, Vũ Thảo My, RHYDER... làm nóng không khí Hà Nội - Ảnh 3.

Ca sĩ Gen Z Juky San

Sau Thảo My, khán giả thưởng thức giọng hát Juky San, nữ ca sĩ Gen Z sở hữu giọng hát trong veo và hình ảnh nhẹ nhàng, tươi mới. Juky San mang đến mang đến những khoảnh khắc đầy cảm xúc qua "Người đầu tiên", "Phải chăng em đã yêu".

Hà Nhi, Vũ Thảo My, RHYDER... làm nóng không khí Hà Nội - Ảnh 4.

Ca sĩ Hà Nhi mang đến những bản hit của mình

 Hà Nhi khiến sân khấu bùng nổ với loạt hit "Dĩ vãng nhạt nhòa", "Chưa quên người yêu cũ" và "Khúc nhạc vui". Trong đêm lạnh của Hà Nội, khán giả được làm nóng với phần trình diễn rạng rỡ, tự do và tràn đầy năng lượng tích cực của nữ ca sĩ qua các bản hit "Dĩ vãng nhạt nhòa", "Chưa quên người yêu cũ" và "Khúc nhạc vui".

Hà Nhi, Vũ Thảo My, RHYDER... làm nóng không khí Hà Nội - Ảnh 5.

Hà Nhi khiến sân khấu bùng nổ

Cao trào của đêm diễn đến khi RHYDER, rapper sinh năm 2001, xuất hiện trong tiếng reo hò không ngớt. Nam ca sĩ mang đến loạt ca khúc được giới trẻ yêu thích như "Chịu cách mình nói thua", "Dân chơi sao phải khóc", cùng với các ca khúc trong album TRAP mới ra mắt gần đây "Tiếc cho em" và "Nét luân".

Hà Nhi, Vũ Thảo My, RHYDER... làm nóng không khí Hà Nội - Ảnh 6.

RHYDER được khán giả trẻ hâm mộ cuồng nhiệt

Hà Nhi, Vũ Thảo My, RHYDER... làm nóng không khí Hà Nội - Ảnh 7.

Nam ca sĩ nhận được tiếng reo hò không ngớt của khán giả

Phần kết màn do DJ KS Trần Trung Kiên và MC Hype Niko đảm nhiệm đã đưa hàng nghìn khán giả vào một bữa tiệc âm nhạc cháy hết mình. Đây cũng là lời cổ vũ tinh thần dành cho hơn 11.000 vận động viên bước vào giải VPBank Hanoi International Marathon 2025 diễn ra vào ngày 26-10.

Xuất phát từ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, sáng 26-10, các vận động viên sẽ băng qua nhiều di tích, danh thắng nổi tiếng như Ô Quan Chưởng, phố Phan Đình Phùng, Cột cờ Hà Nội, đường Thanh Niên, hồ Tây, cầu Nhật Tân… 

Cự ly marathon sẽ đi qua 4 hồ đặc trưng của Hà Nội là hồ Gươm, hồ Tây, hồ Trúc Bạch và hồ Thiền Quang, cùng 3 cây cầu biểu tượng: Long Biên, Nhật Tân và Đông Trù.

Tin liên quan

Hà Nhi hát lồng tiếng hoạt hình kỷ niệm 100 năm Disney

Hà Nhi hát lồng tiếng hoạt hình kỷ niệm 100 năm Disney

(NLĐO) - Nữ ca sĩ Hà Nhi được chọn hát ca khúc trong phim hoạt hình kỷ niệm 100 năm của Disney có tên “Wish” bản lồng tiếng Việt.

Hà Nhi marathon Marathon Quốc tế Hà Nội VPBank Vũ Thảo My
