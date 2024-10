Hà Nội cần xây dựng môi trường an toàn, đáng sống "lấy người dân làm trung tâm"

Sáng nay 7-10, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu".



Các đại biểu tại buổi hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hải

Tham dự hội thảo có Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng với lãnh đạo một số tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024) là dịp để nhìn lại, đánh giá những kết quả, thành tựu rất đáng tự hào của thành phố trong giai đoạn vừa qua. Trong đó, hiện nay, Hà Nội đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện, đạt được nhiều thành tựu trên mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội.

"Hội thảo là cơ hội để lãnh đạo thành phố lĩnh hội, tiếp thu những ý kiến quý báu của các chuyên gia, nhà khoa học nhằm hiện thực hóa định hướng và mục tiêu phát triển Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu"- ông Thanh nói.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Thanh phát biểu tại Hội thảo

Trình bày đề dẫn hội thảo, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nêu: Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954) đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi trong sự nghiệp cách mạng hào hùng của Hà Nội và đất nước; trở thành biểu tượng của lòng yêu nước quả cảm, sức mạnh phi thường, mong muốn hòa bình và khát vọng cháy bỏng giành lại nền độc lập của nhân dân Việt Nam.

Sau ngày tiếp quản Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội cùng nhân dân miền Bắc bước vào khôi phục, phát triển kinh tế - văn hóa, chung sức, đồng lòng xây dựng Hà Nội trở thành một trung tâm văn hóa, giáo dục, công nghiệp lớn của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, cùng với miền Bắc đảm nhận vai trò là hậu phương lớn, vững chắc chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Hà Nội đã anh dũng, hiên ngang không khuất phục dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù, giành được nhiều chiến thắng vang dội, viết nên khúc tráng ca 12 ngày đêm và huyền thoại "Điện Biên Phủ trên không" trên bầu trời Thủ đô, đúng như dự báo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Mỹ sẽ nhất định thua. Nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội".

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", Hà Nội đã đi đầu trong các phong trào yêu nước, tích cực chi viện sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt; góp phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất non sông, đất nước. Sau ngày đất nước thống nhất, Hà Nội đã cùng cả nước vững vàng đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu

"Trải qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Hà Nội của chúng ta - trái tim của cả nước - đã không ngừng phát triển toàn diện và bền vững, đạt được những thành quả hết sức to lớn, xứng đáng là Thủ đô ngàn năm văn hiến, văn minh và anh hùng - nơi lắng hồn núi sông, hội tụ, kết tinh và tỏa sáng những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam"- ông Thắng nhấn mạnh.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định 70 năm qua, từ thực tiễn xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô đã dệt kết nên những bài học kinh nghiệm quý báu. Cùng với cả nước, Hà Nội đang bừng sáng lên với một tư thế mới, diện mạo mới, sức sống mới.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, phát triển Thủ đô Hà Nội là một nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, là trách nhiệm, nghĩa vụ của cả hệ thống chính trị, và là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội.

"Vận hội mới của đất nước cũng chính là vận hội mới cho Thủ đô. Tầm nhìn mới của Thủ đô sẽ góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới"- ông Thắng nêu rõ.

Cùng với phát triển kinh tế, ông Nguyễn Xuân Thắng lưu ý Hà Nội cần trân trọng giữ gìn và phát huy di sản văn hiến vô giá của Thủ đô, cũng là của đất nước mà Tổ tiên cùng các thế hệ cha ông ta đã để lại. Hà Nội phát huy những nét đẹp của người Hà Nội "thanh lịch, trang nhã, hào hoa, nhân ái, nghĩa tình, thủy chung, trong sáng" tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam; khơi dậy ý chí, niềm tự hào và khát vọng phát triển của mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Bên cạnh đó, theo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội phải tiếp tục đi đầu cả nước trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản; đồng thời, phải trở thành đô thị hiện đại, thông minh, xanh, đáng sống, an toàn và mến khách; là trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước.

"Hết sức quan tâm đến cuộc sống của nhân dân; lấy người dân thủ đô làm trung tâm của quá trình phát triển. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng kết nối ngày càng hiện đại, đồng bộ; xử lý hiệu quả những vấn đề về cảnh quan đô thị, ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, hệ thống y tế, giáo dục… để tạo cho Hà Nội một diện mạo mới, xứng tầm vị thế Thủ đô"- ông Thắng nêu rõ

Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng lưu ý thêm Hà Nội cần khai thác sự hội tụ giữa nguồn lực của cả nước, vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, hoàn thiện thể chế quản trị đô thị hiện đại, mang đẳng cấp khu vực và toàn cầu, coi đây là khâu đột phá chiến lược.