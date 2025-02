Hà Nội công bố 10 giám đốc sở, ngành sau sắp xếp bộ máy

Chiều 25-2, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về thành lập các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND TP và công bố các quyết định về công tác cán bộ.



Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh:T.P.

Theo đó, bộ máy hành chính mới của TP Hà Nội còn 15 sở và 1 cơ quan tương đương, giảm 6 sở ngành so với trước khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Trong đó, có 8 sở ngành mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sắp xếp lại các đơn vị cũ, gồm: Thành lập Sở Tài chính trên cơ sở hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐH) với Sở Tài chính; Thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT); Thành lập Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) trên cơ sở hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) với Sở KH-CN.

Thành lập Sở Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Sở Nội vụ và Sở Lao Động và Thương binh Xã hội (LĐ-TB-XH); Thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải (GT-VT); Tổ chức lại Văn phòng UBND TP Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng UBND TP Hà Nội; Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ban Dân tộc thành phố; Thành lập Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Khu Công nghiệp TP Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Tại hội nghị, UBND TP Hà Nội cũng công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với lãnh đạo 8 sở ngành mới thành lập.

Theo đó, UBND TP Hà Nội phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Lưu làm Giám đốc Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Môi trường do ông Nguyễn Xuân Đại làm Giám đốc; Sở KH-CN do ông Nguyễn Hồng Sơn làm đốc; Sở Nội vụ do ông Trần Đình Cảnh làm Giám đốc; Sở Xây dựng do ông Nguyễn Phi Thường làm Giám đốc; ông Võ Nguyên Phong làm Giám đốc Sở Công Thương; bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Văn hoá và Thể thao; Sở Dân tộc và Tôn giáo do ông Nguyễn Nguyên Quân làm Phó Giám đốc phụ trách.

Văn phòng UBND TP Hà Nội do ông Trương Việt Dũng làm Chánh Văn phòng. Ông Vũ Xuân Hùng làm Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Khu Công nghiệp Thành phố.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng công bố quyết định đối với ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao, nghỉ công tác theo nguyện vọng từ 1-3. Ông Lê Anh Quân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ) được phân công, bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) được điều động, bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy.