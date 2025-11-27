Hà Nội đề ra chỉ tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội năm 2026. Theo đó, mục tiêu tổng quát của nghị quyết nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy và thể chế, chính sách phát triển thủ đô; tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tư nhân.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND TP Hà Nội

Thành phố thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo; bảo đảm an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội; tiếp tục xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao; khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; bảo đảm công tác quốc phòng địa phương và trật tự an toàn xã hội. Thành phố tiếp tục thực hiện năm chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển".

Nghị quyết cũng quy định 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó: GRDP tăng 11%; GRDP/người đạt 198 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện 730.000 tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng 12%;...



