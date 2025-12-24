Hà Nội điều động, bổ nhiệm loạt Giám đốc Sở, Bí thư phường, xã

Sáng 24-12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.



Các cán bộ được điều động, bổ nhiệm trong buổi công bố sáng 24-12. Ảnh: H.A.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Minh Long đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 390-QĐ/TU ngày 22-12-2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động ông Đỗ Văn Trường (SN 1977), Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP, đến công tác tại cơ quan Ban Nội chính Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Theo Quyết định số 392-QĐ/TU ngày 22-12-2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Thanh Nam (SN 1971), Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Quyết định số 394-QĐ/TU ngày 22-12-2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định, điều động, chỉ định ông Nguyễn Tuấn Thịnh (SN 1971), Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khóa XV, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chuyên Mỹ, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND xã Chuyên Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Quyết định số 395-QĐ/TU ngày 22-12-2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định ông Nguyễn Tiến Thiết (SN 1979), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công đến công tác tại Văn phòng UBND TP Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội.

Theo Quyết định số 396-QĐ/TU ngày 22-12-2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định, điều động, chỉ định ông Đàm Văn Huân (SN 1968), Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn chức vụ Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Quyết định số 397-QĐ/TU ngày 22-12-2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định, phân công, giới thiệu bà Bạch Liên Hương (SN 1975), Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP, ứng cử để bầu giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Quyết định số 398-QĐ/TU ngày 22-12-2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định ông Phạm Tuấn Long (SN 1976), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công đến công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội.

Theo Quyết định số 399-QĐ/TU ngày 22-12-2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định ông Nguyễn Hoàng Trường (SN 1981), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoài Đức nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Quyết định số 400-QĐ/TU ngày 22-12-2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1976), Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoài Đức, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức nhiệm kỳ 2021-2026.